Sabag Montiel y la historia detrás de su confesión mediática: “Quise matar a CFK, pero no salió la bala"

“El arma estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas”. Estas fueron las últimas declaraciones de Fernando Sabag Montiel, principal acusado del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la noche del 1° de septiembre del año pasado. En ese entonces, le apuntó con una pistola en la cabeza cuando la vicepresidenta llegaba a su casa. Gatilló al menos una vez pero el arma falló.

Sabag Montiel habló desde el penal de Ezeiza para tratar de desvincular a todos: a su pareja, Brenda Uliarte; a los integrantes de Revolución Federal y a cualquier vertiente opositora violenta. Desde la cárcel pretendió instalar que “actuó solo, sin ayuda, sin financiamiento y sin conexión alguna”. Pero, en comunicación con el programa que conduce Gustavo Silvestre en C5N reiteró su intención de matar y su no arrepentimiento.

“Entenderás que mi situación es muy comprometida. Yo estuve buscando los medios de forma despavorida. Yo lo hice por motu propio. Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá. Brenda Uliarte no tiene nada que ver”, dijo a la producción del programa. “¿Y por qué la quisiste matar?”, preguntaron. “Básicamente por la situación del país”, respondió.

Repreguntaron si realmente la quería matar y su respuesta fue contundente: “Sí, (el arma) estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después, me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy”. La secuencia relatada por Sabag Montiel se ajusta a lo que señalaron los peritos y criminalistas: en medio de la gente, éste se puso nervioso, no corrió para atrás la corredera, el proyectil no entró a la recámara y no salió. Desde todo punto de vista, fue un milagro que no la asesinaran.

Al mismo tiempo, se conoció que el imputado le mandó una carta al fiscal Diego Luciani, abogado acusador en el juicio conocido como Vialidad, en el que le reclama “que otros jueces intervengan en la causa”, en alusión a los que participaron de la ofensiva contra Fernández como son Andrés Basso, Jorge Gorini, Julián Ercolini; básicamente, todos los jueces que participaron de la ofensiva judicial contra la Vicepresidenta.

Desde esa noche de septiembre, Sabag Montiel está preso. No quiso hablar con su defensor oficial Juan Martin Hermida, ni lo hizo en las indagatorias. Sólo dijo que un grupo de “negros” le habían pegado al apresarlo. Los encargados de su perfil criminalístico describieron a “Nando” como una persona llena de “pedantería” y “vanidad”. Es más: dijeron que se siente Nelson Mandela por su condición de preso político. En la carta dirigida a Luciani firmada el 3 de marzo pasado en la cárcel de Ezeiza e incorporada al expediente la semana pasada, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. No es la primera vez que Sabag Montiel escribe de puño y letra al tribunal.

La nueva carta llega ahora cuando los investigadores ultiman los detalles para dar por cerrada la instrucción y mandar a juicio a Sabag Montiel, a Brenda Uliarte y a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los copitos. La pareja está acusada de ser los coautores del intento de homicidio agravado y se enfrentan a una posible condena de 15 años de prisión. Mientras que a Carrizo se lo señala como un partícipe secundario del ataque.

Se conoció también que, al entrevistarse con un grupo de psicólogos, psiquiatras y médicos legistas, el imputado les dijo a los expertos: “El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen: no me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy muy tranquilo ahora”. Hasta pronunció frases como “ajusticiar a una chorra” y “provocar una reacción en el pueblo”, como una manera de justificar su accionar. De esto, las conclusiones de los especialistas dictaminan que Sabag Montiel no pensó en las consecuencias de lo que iba a hacer, y que nunca le interesó. Por este motivo, desde el penal, consideró: “Para mí estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje”.

Con respecto a la misiva hacia Luciani, la producción del programa de Silvestre, le preguntó porqué quiere que este lo defienda. "¿De dónde lo conocés a Luciani?", preguntó el equipo de programa. "Lo conocía de la tele de antes. Es obvio que Luciani tenía bronca (contra Fernández de Kirchner). Es él el que tiene las causas, que tiene problemas con Cristina. Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar. De tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso", explicó.

La carta cita direcciones del Ministerio Público Fiscal que aparecen en internet pero que no se corresponden a la oficina del acusador en la causa Vialidad y acusa: “Soy Fernando Andrés Sabag Montiel, le escribo desde mi alojamiento en el pabellón A.O.C (Área de Observación Continua Desde el S.P.F 1 (servicio penitenciario Federal 1) de Ezeiza en el complejo penitenciario, le pido que dirija la revisión y recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa CFP 2998/2022.

Tanto CFK como mis abogados como la jueza me tienen secuestrado y me quitaron el contacto con mis allegados. Ellos rompieron mi celular para estar incomunicado, desparecerme a mí y a Brenda Uliarte”. También afirmó que “los medios de comunicación están mintiendo inventando una pobre historia” y agregó que su celular fue desbloqueado el 3 de septiembre por Brenda, es decir cuando él ya estaba arrestado, el teléfono en poder de la Justicia y ella aún no había sido detenida. “Ella sabe mi clave y lo rompieron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Sabag Montiel también aseguró: “CFK sobornó a Leandro Uliarte, el padre de Brenda, para que nadie me vea. Le dieron una casa y dinero para callarnos y quiero que lo investiguen”. Denunció que la PSA entró a su casa en el allanamiento y le robaron “equipos de música con complicidad” de la dueña de la casa donde alquilaba y “tres automóviles”. Asimismo, dijo que “a Gabriel Carrizo le plantaron un arma como a Nisman” y “lo de Revolución Federal es un invento”. Por estos motivos, es que pidió que otros jueces investiguen.