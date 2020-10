Sabina Frederic acusó a la Policía de la Ciudad por la muerte del oficial de la Federal en Palermo

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, acusó a la Policía de la Ciudad por la muerte del oficial de la Federal Juan Roldán, asesinado el lunes por la tarde por un hombre con problemas psiquiátricos en el barrio de Palermo. Según detalló, había varios uniformados de la fuerza de seguridad porteña.

“¿Por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, se preguntó Frederic en declaraciones a Radio Con Vos. La ministra describió que el atacante, Rodrigo Roza, era un hombre que padecía una “enfermedad mental” y recordó: “Un enfermo mental no es un delincuente, por eso mi reflexión. Esta persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la (Policía) Montada en medio de su delirio”.

En este aspecto, recordó que “la policía que tiene que actuar es la de la Ciudad, y la Federal fue a resolver el problema por omisión de otros actores. Tuvieron que correr 200 metros”.

Frederic explicó que "un enfermo mental no es un delincuente" sino "alguien que está fuera de sí" y que "no responde a los patrones normales de comportamiento y hace a la situación más difícil de resolver". Además, recordó que derogó el protocolo de uso de las pistolas Taser aprobado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich porque "era muy ambiguo" y "menciona a las Taser como armas no letales pero eso no es cierto".

Según detalló la ministra, en febrero pasado llegaron al país las 100 pistolas Taser que fueron adquiridas durante la gestión de Mauricio Macri. "Son armas menos letales y noostros autorizamos su uso", dijo, aunque hasta ahora para grupos especiales de las fuerzas de seguridad. "La Policía Federal no hace un trabajo de seguridad ciudadana, sino la Policía de la Ciudad, y no sé por qué no tienen Taser", sostuvo.

Ayer el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que se reactivaría la compra de 300 unidades que fue suspendida por el inicio de la pandemia. En tanto, Bullrich le apuntó con dureza a Frederic, a quien le reclamó que "deje de lado la confrontación si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán".

Los restos de Roldán fueron enterrados ayer en el cementerio de la Chacarita, con una guardia de honor y una ceremonia de la que participó Frederic. Antes, hubo un sepelio íntimo al que sólo asistieron los familiares más cercanos al oficial de 34 años que trabajaba en el cuerpo de la Policía montada de la Federal.