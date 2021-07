Sabina Frederic: “Bullrich dejó un protocolo que autorizaba a las fuerzas a disparar sin dar la voz de alto”

“Es una decisión que está en poder del presidente”, fue lo primero que respondió Sabina Frederic sobre su probable (y casi listo) cambio de Ministerio: dejaría el de Seguridad y pasaría a Defensa. Ante la consulta de Jorge Rial en su programa Argenzuela, por Radio 10 (lunes a viernes a las 17.30 por AM 710), la ministra dijo: “Por ahora son solo rumores periodísticos. Nadie me dijo nada. No se sabe. Estoy a disposición”.

En tanto, sobre los cambios de Gabinete durante el armado de las listas para las elecciones legislativas y las decisiones de Alberto Fernández, Frederic afirmó: “El presidente tiene una posición ética que manifestó el día de ayer y eso define el lugar que tiene cada uno. El presidente es quien resuelve quién conforma su gabinete y quien compite en las elecciones debe irse del Ejecutivo por esa posición ética”.

Por otra parte, la ministra también habló sobre el Caso Chano, quien aun permanece internado luego de recibir un tiro por parte de un policía bonaerense en medio de un brote psicótico. “El debate principal es el de la Salud Mental. Después de estos días que pasaron de este triste episodio que dejó a Chano herido, ha crecido el debate que demuestra que hay una zona gris en torno a la Ley de Salud Mental. Hemos tenido una situación trágica que terminó con la vida del oficial Roldán, frente al Malba, por ejemplo”, dijo la antropóloga.

Y completó, sobre la necesidad de contar con personal especializado para tratar a pacientes psiquiátricos: “Lo que vemos es que por más capacitación que le demos a la Policía, se necesita personal especializado para tratar a los pacientes con sus facultades alteradas o con asistencia. Se necesitan enfermeros especializados en psiquiatría, médicos y psicólogos. Lo que vemos que, en los últimos años, se fueron raleadas esas zonas. En la Ciudad había un SAME mental que ya no está. Tampoco hay guardias psiquiátricas en los hospitales de la provincia”.

Después llegó uno de los momentos más fuertes de la entrevista. Cuando Rial le consultó con qué Ministerio de Seguridad se encontró cuando asumió en diciembre de 2019, Frederic contó: “Me encontré con resoluciones y protocolos que forzaban a la fuerzas de seguridad por afuera del Código Penal y de algunas leyes. Nosotros derogamos eso. También con el equipamiento desmantelado. El parque automotor de Gendarmería estaba desmantelado. Había 450 vehículos de Gendarmería, en Campo de Mayo, arrumbados. Tenemos la foto de todo eso. Y se podían arreglar. De los 15 helicópteros, sólo funcionaban dos. Y eran de 2015. Tampoco hubo mantenimiento de los guardacostas, ni de los helicópteros, ni de los patrulleros”.

Y agregó: “Otro punto muy importante es que la ex ministra Bullrich nunca se ocupó de las condiciones salariales del personal. La ex ministra nunca lo resolvió. Y sí la resolvió nuestra gestión. Ahora llevamos la segunda etapa de tres que armamos con el presidente Fernández para que los salarios del personal y que finalizará en febrero de 2022. Nos encontramos con una ex ministra cuyo discurso no se correspondía para nada con el equipamiento y las condiciones salariales del personal. Bullrich no tiró a ningún gendarme por la ventana. Pero arrojó a la Gendarmería por la ventana. Eso lo vemos ahora con la exportación transitoria, que se convirtió en definitiva, de municiones a Bolivia. En la denuncia es por Contrabando agravado”.

En tanto, sobre las legislaciones y resoluciones creadas durante el gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad brindó datos escalofriantes. “Había un protocolo que había dejado la ex ministra, basado en el caso del ex policía Chocobar, que autorizaba a disparar a las Fuerzas de Seguridad sin dar la voz de alto, y en condiciones que están por afuera de lo que se llama Legítima defensa. Es decir eran legislaciones que estaban fuera del Código Penal. El Código Penal es muy claro cuando un policía actúa en legítima defensa. Había resoluciones Hoy se discute la situación del policía que le disparó a Chano y es probable que sea por legítima defensa por la distancia, porque estaba siendo amenazado y demás cuestiones. Eso lo tiene que decir la Justicia. Pero en cuanto a Chocobar no se trató de una legítima defensa. Eso lo dijo la Justicia”.

Por otra parte, sobre la foto que el ex policía Luis Chocobar y el oficial de la bonarense que le disparó al ex Tan Biónica, Facundo Nahuel Amendolara, dijo: “Es extraña la foto de Chocobar y el policía que le disparó a Chano. Lamento la homogeneización de las dos situaciones. Me extraña que el policía de la Bonaerense no tenga una defensa de la propia policía y tiene que recurrir a un abogado por afuera de la institución. Las fuerzas federales tienen un abogado de la propia institución”.

Cuando fue consultado si cree que la política se habría metido en el Caso Chano porque a Amendolara lo defiende el abogado Fernando Soto, que forma parte de la Fundación Chocobar: “Están compartiendo a un abogado que pertenece al espacio de Bullrich y no al de Berni. Lo que digo es que no parecer ser el caso de él. Mezclarlo con el caso Chocobar no le conviene a él. No estoy de acuerdo en que nos adelantamos a una decisión que tiene que tomar la Justicia”.

Sobre los cantos en Chubut contra los piqueteros por parte de miembros de la fuerzas: “Le manifestamos nuestro repudio al gobenandor porque son prácticas que se oponen al Estado de Derecho. Y porque van en contra de la figura del piquetero, que es muy difusa. La Policía no está para construir enemigos sino que está para contribuir en la solución de conflictos de manera pacífica”.

Para finalizar, Frederic habló sobre el uso de las pistolas Taser: “La propia experiencia que quien le vendió las pistolas Taser al gobierno de Macri dice que no son armas no letales sino que tienen menos letalidad. Cuando recibimos las Taser de Bullrich, hicimos un análisis y determinamos que podían ser mortales. Además están pensadas para hacer seguridad ciudadana y las fuerzas federales lo hacen muy poco. Entonces fueron destinadas a fuerzas especiales. En los últimos meses hubo una autorización de uso para Chubut y para la Ciudad de Buenos Aires. No sé si las han comprado porque son armas muy caras y no están recomendadas para cualquier circunstancia”.