Sabina Frederic, mano a mano con BBN: qué pasa en Rosario y el otro plan para frenar a los narcos

“La propuesta de corto plazo sería sacarle las competencias que tiene la policía de Santa Fe en Rosario”, señala la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic. La actual titular de Cascos Blancos sostiene “no estoy de acuerdo que sea consecuencia directa del mercado de drogas, hay un problema en pensar de esa manera” y contrapone la situación de la provincia de Buenos Aires “donde el mercado de drogas es mil veces mayor, pero en la que los homicidios bajan”.

También durante esta entrevista resalta la premura en aportar ideas nuevas y la urgencia de bajar los decibeles entre los funcionarios nacionales y provinciales. Alerta también sobre la situación social de los niños, niñas y jóvenes de Rosario.

Luego de una semana en Uruguay en un encuentro de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) está de regreso en Buenos Aires. En esta tarde de viernes con una temperatura agobiante y desde una oficina con el aire acondicionado averiado Frederic conversó con BigBang.

La situación en el distrito mediterráneo ya se llevó puestos a 10 jefes de la policía provincial y 4 ministros de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti. A pesar de haber transcurrido un año y medio de los tres de mandato bajo pandemia y la consiguiente baja de criminalidad y asesinatos, hoy Rosario registra 53 muertos en los poco más de dos meses del 2023. Peleas entre grupos mafiosos, enfrentamientos y tiroteos a plena luz del día. La escalada tuvo su punto máximo está semana con los 16 balazos que recibió un supermercado de la familia Rocuzzo, la mujer de Lío Messi.

Los enfrentamientos a través de los medios entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y Perotti sobre la presencia de fuerzas federales y la cantidad de efectivos enviados deja entre paréntesis soluciones para una urbe sitiada.

¿Cómo se debe encarar el problema de la violencia hoy en Rosario?

-Hay que hacer un trabajo integral involucrando a las fuerzas de seguridad, desde el ámbito de la Justicia aumentar los juzgados y fiscalías; y además realizar un trabajo preventivo con chicos y chicas que tienen hoy entre 9 y 10 años.

¿Cuál es la situación que viven hoy esos niños y niñas?

-Hay pibes y pibas que están viendo que el único horizonte es matar o morir. Entonces hay que darles otro futuro a esos chicos en esas barriadas. La Dra. Eugenia Cozzi, (Investigadora del CONICET y Magister en criminología), muestra cómo Santa Fe fue cambiando para algunos preadolescentes y adolescentes. La valoración de su propia vida se fue degradando, pasó de la audacia del robo a la audacia de la violencia, la audacia del homicidio, de la narcocriminalidad. Ya existe un fenómeno y hay un contexto que está inserto en una dinámica atravesada por la venganza.

Muchos hablan del narcotráfico como raíz de este problema…

-No estoy de acuerdo que sea consecuencia directa del mercado de drogas, hay un problema en pensar de esa manera. El mercado de drogas es mil veces mayor en la Provincia de Buenos Aires y los homicidios bajan.

¿Qué debería hacerse en el corto plazo?

-La propuesta de corto plazo sería sacarle las competencias que tiene la policía de Santa Fe en Rosario. Es decir, el patrullaje de calle, las detenciones, la investigación e inteligencia para darle todas estas tareas a las fuerzas federales. Hoy la Gendarmería no puede trabajar porque la policía de Santa Fe es un obstáculo. La presencia de la Policía local impide a labor de la Gendarmería y aunque estén allí no pueden hacer nada. Por más que lleven 500 agentes más seguirá así la situación. Lo que hay que hacer es incrementar las competencias de las fuerzas federales.

¿Cómo se llevaría adelante?

-Algo similar a lo realizado con el operativo Cinturón Sur en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011. El decreto 864 de Cristina (Fernández de Kirchner) realiza toda esa reubicación. En ese caso eran decisiones dentro de las fuerzas federales porque la Policía que custodiaba la ciudad continuaba dependiendo del gobierno nacional. Como las competencias eran de la Policía Federal, lo que se hizo fue restringir las actividades de los uniformados a las comisarías. Entonces pasaron a ocuparse de realizar sumarios, trámites administrativos y terminar el proceso de una detención. Pero el control de la calle, la comunicación, la inteligencia, la investigación, la información y el patrullaje lo tenían la Gendarmería y la Prefectura. Eso tuvo un impacto gigante.

Nota al lector: el decreto 864/11 manifestaba “resulta necesario reorganizar los recursos humanos y materiales con que el Gobierno Nacional desarrolla las acciones para garantizar la vida y libertades de los habitantes de la Capital Federal, realizando las adecuaciones institucionales requeridas para maximizar la presencia de efectivos y optimizar el servicio de seguridad pública en la jurisdicción”.

¿Y estos recursos deben permanecer sin tiempo definido?

-Después si los dejás, si no hacés otra cosa, el shock incial se va perdiendo. Hoy no podés sacar a la gendarmería de CABA. Esta fuerza hoy, con la policía transferida a la ciudad mantiene la competencia en la 1.11.14. Comunicación y detenciones todo lo hace la Gendarmería. Pero hoy ya no funciona ya con la misma eficiencia porque están contaminados, pasaron 10 años. Aún así la gente no quiere que la retiren, saben que la Policía de la Ciudad no va a hacerlo mejor y tampoco la conocen. Y la Policía Federal no hacía el trabajo que hace la Gendarmería antes que esta fuerza llegase.

¿Entonces no hay cambio que se pueda sostener en el tiempo?

-Insisto, no es hacer algo más sino hacer algo diferente para parar la violencia. Porque está claro que la Policía de Santa Fe perdió el control de la calle, no está. Y la información que necesitás para perseguir el delito y para para prevenirlo está en el dominio de la comunicación y en el patrullaje de la calle, sin interferencias.

¿Para usted existe hoy colaboración entre la Policía de Santa Fe y la Gendarmería?

-No hay colaboración, la demanda de Omar Perotti no tiene sentido a esta altura, porque la colaboración política siempre existió. ¿Vos cambiás al jefe de la Gendarmería, pero el tipo ese qué hace? ¿No tiene margen, está a ciegas en Rosario, anda a ciegas?

¿Aníbal Fernández indicó la posibilidad de intervenir la Policía de Santa Fe?

-Sería desplazar solamente en una jurisdicción a la policía. No es como hizo Lula. Cuando le quisieron hacer el golpe de Estado sacó al gobernador, como si hubiéramos sacado a Perotti (Omar) o a Larreta (Horacio), no es eso. Es sólo la Policía y en Rosario. Está la norma, está el antecedente durante el gobierno de Cristina y la verdad es que funcionó bien.

¿Qué sucedía durante su gestión en la relación en la provincia?

-Nosotros empezamos a tener información de este tipo casi hacia el final de mi gestión. Las restricciones a la circulación durante la Pandemia provocaron el descenso importante de la criminalidad en todo el país. Los homicidios subieron luego al final de 2020 y 2021. Nunca entramos en la dinámica normal con Santa Fe, sino hacia los últimos dos meses de mi gestión. No teníamos escucha de la provincia, insistían desde la gobernación con el pedido de muchos gendarmes. Era año electoral el 2021 y la visibilidad era la única salida.

¿Existen otros componentes para generar nuevas iniciativas?

-Hay un problema de miedo y de falta de creatividad. No es sólo interés, hay mucho miedo en todos en ese lugar, por terminar siendo ellos también víctimas. No lo justifico, pero me parece que es algo que está pasando. Y después probablemente haya también complicidad en algunos, lo cual hace más difícil salirte. Una vez que entraste en la contaminación sonaste.

¿Qué caminos deberías transitar las nuevas ideas?

-Parece faltar la creatividad, van a poner una sede la Unidad de Información financiera. Me parece bien, pero en el corto plazo no va a ser ninguna diferencia. Al igual que las cámaras de reconocimiento facial. ¿Cuánto van a tardar en comprar las nuevas cámaras, en ponerlas? (el ministerio del Interior entregó ayer dinero para la compra de 600 cámaras de reconocimiento facial a Santa Fe). La provincia recibió $ 3.000.000.000 en el año 2020 que eran para cámaras de control de la propia Policía, así tienen un ojo en el control. No está mal, pero es como tapar el sol con las manos. No van a parar la violencia así.

¿Y la relación entre los involucrados?

-Hay que salir de la acusación, hay que sentarse a tratar de pensar cosas renovadoras que resuelvan el problema de la gente. No me opongo a lo que dicen Aníbal (Fernández) y Perotti (Omar). Sacudir a los funcionarios y decirles “están repitiendo cosas que no funcionaron”.

Hay continuidades a través de los años. No es el peronismo, ni el socialismo, ni el macrismo. Al macrismo le bajaron las tasas y les volvieron a subir en la gestión de Bullrich (Patricia). No lo resolvió Bullrich, tampoco lo hizo Berni. Los pongo como atenuantes. No hay que competir por la solución, sino aportar ideas para el corto, mediano y largo plazo.