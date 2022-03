"Salame", "vino" y "música": las perlitas del debate por el acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados debate esta tarde, en el marco de una sesión especial, el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir del dictamen que logró con un amplio respaldo político luego de intensas negociaciones durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la cual fue testigo de una gran importante número de perlitas.

La última tuvo como protagonista a Susana Landriscini, la legisladora por el Frente de Todos de Río Negro que fue víctima de los micrófonos en el recinto. "¿Tetaz? Uh, ¿me va a tocar después de este salame a mí?", se la escuchó decir en la sala donde se llevaba a cabo la reunión plenaria conducida por el titular de Presupuesto, Carlos Heller, cuando fue presentado el economista Martín Tetaz.

Tetaz no llegó a escuchar a Landriscini y aseguró que su bloque “va a actuar de manera responsable, que considera que el proyecto que están enviando ustedes (Frente de Todos) es invotable respecto del programa económico, y lo va a votar en contra; que el programa que ustedes ofrecen con el Fondo Monetario Internacional es malo y va a fracasar, pero es preferible que un default, y entonces, probablemente acompañe a ese programa financiero”.

Pero Tetaz también había olvidado su micrófono abierto días atrás, cuando Alejandro Cacace - de Evolución Radical- se pronunció y dijo: "Si queremos restaurar la confianza de Argentina a nivel internacional, que nos vuelvan a prestar y poder financiarnos como financian otros gobiernos sus presupuestos, es necesario que también nuestras deudas y evitemos el camino al default".

En ese momento, el micrófono tomó la voz de Tetaz diciendo: "Estoy muy orgulloso de tenerte trabajando conmigo. Me emociona, boludo, en serio te digo. Muy bien, muy bien". La intervención de Cacace, también causó una reacción de Heller, cuando éste último sostuvo que en "su política de transparencia el FMI publica en su sitio de internet toda la documentación en inglés y ahí esta la carta de intención. Uno va y busca la carta de intención firmada por el Ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del BCRA Miguel Pesce. Es una carta de dos páginas, arranca 'Estimada Georgieva'... ¿Para qué le pedimos el préstamo?".

Fue entonces que el titular de Presupuesto lanzó una intrépida pregunta: "¿No le propone enamorarnos, no?", refiriéndose a aquella invitación de Mauricio Macri a que "toda la Argentina se enamore de Christine Lagarde". Heller también fue protagonista de otra perlita, cuando llamó a un cuarto intermedio y le pidió a sus colegas "que no se alejen porque en cualquier momento tenemos que volver a empezar". Rápido de reflejos, José Luis Gioja sumó un pícaro pedido al presidente de comisión: "Ponga música y bailamos" y más tarde, redobló la apuesta al asegurar que a la maratón legislativa le hacía falta un "vinito" de San Juan, su provincia.

Durante la Comisión se vivieron momentos de tensión cuando Fernando Iglesias y la legisladora del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman se cruzaron. La diputada arrancó su exposición con una crítica a Luciano Laspina, quien momentos antes había mantenido un acalorado debate con el ministro Martín Guzmán. “Cita leyes que no están vigentes”, arremetió. La reacción de Iglesias no se hizo esperar y contratacó: “Ustedes son furgón de cola del peronismo”. Rápidamente, Bregman, a mucha ironía y reviviendo su viejo enfrentamiento con el diputado del PRO, le contestó: “Qué lindo Iglesias, no se aguanta, él es divino. El que escribió un libro sobre Néstor Kirchner fuiste vos, yo no escribí nada".

La definición del acuerdo se terminó de sellar con una reunión en Casa Rosada en la que el presidente Alberto Fernández recibió de manos del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el principio de consenso al que había arribado con referentes de otros bloques. El apoyo mayoritario al texto de la iniciativa se logró cuando el oficialismo de Diputados accedió a resumir su contenido en un solo artículo, centrado en el aval al acuerdo, algo que coincidían en solicitar JxC, el interbloque Federal y Provincias Unidas, las tres principales bancadas opositoras. El FdT accedió a que quedaran exentas del respaldo legislativo las metas trazadas por el Ministerio de Economía para cumplir con ese acuerdo.

Esto se debió a que, según la coincidente posición opositora, esa "no es materia parlamentaria". "Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas' a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación de los vencimientos del 'Acuerdo Stand By' oportunamente celebrado en 2018 y apoyo presupuestario", reza el artículo central del proyecto y se agregó en ese artículo que "el Poder Ejecutivo suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento en lo establecido en el párrafo precedente".