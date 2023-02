Salarios de los docentes: el Gobierno bonaerense ofreció un 40% de aumento

En una nueva reunión junto a representantes del Frente de Unidad (que integran SUTEBA, UTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA), el Gobierno bonaerense ofreció un aumento con un acumulado del 40% en julio. A días del comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo propuso tratar de acordar la paritaria docente que sería efectiva en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio. El ministro de Hacienda, Pablo López, frente a los representantes docentes propuso además que haya una cláusula de revisión y monitoreo salarial; y se comprometió a reabrir negociación en agosto de este año.

Este encuentro fue el segundo que se lleva a cabo en lo que va del año, ya que el primero fue el 31 de enero pasado y no hubo una oferta formal. En esa oportunidad, los sindicatos reclamaron un “aumento y actualización salarial por medio de cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación”; cuestión que parecería que estará incluida en la propuesta de Hacienda a la que deberán responder los docentes el lunes.

Del encuentro que se realizó en el Ministerio de Trabajo, en La Plata, participaron también a la jefa de Gabinete la cartera laboral, Cecilia Cecchini; y el Subsecretario de Administración de Educación, Diego Turkenich. “En este 2023, y a través del diálogo permanente con los representantes de los gremios, seguiremos trabajando en el objetivo que nos marca el Gobernador Axel Kicillof de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores provinciales. Este acuerdo que alcanzamos hoy es un paso más en esa dirección”, indicó López en diálogo con Télam.

A su vez, explicó que, desde su asunción se comenzó a “revertir el deterioro” de la gestión anterior: “Comenzamos a revertir el deterioro generado en los cuatro años de la gestión anterior, tanto del poder adquisitivo, como de la calidad del salario y de las condiciones de trabajo”. “Si bien la respuesta llegará el lunes, entendemos por lo conversado con los gremios que será considerada satisfactoriamente. Esto implica que, por cuarto año consecutivo, las clases en la Provincia comiencen en tiempo y forma”, comentó Cecchini.

Por su parte, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, explicó que el ofrecimiento “está acorde” a su pedido del mes pasado para no perder poder adquisitivo del salario contra la inflación, pero que la propuesta “la van a someter a consideración de las bases en asambleas”. “Hay casos, como el maestro de grado de jornada simple, que llega al 43,5%. En marzo, su salario de inicio será de 140 mil pesos y de 280 mil pesos, el de jornada completa o quien tenga dos cargos. Mientras, el docente que trabaje la quinta hora, percibirá 175 mil pesos en marzo”, señaló y remarcó que este cambio se debe sumar a que la mayoría de los docentes no tributarán más el Impuesto a las Ganacias: “La mayoría de los docentes ya no tributarán el Impuesto a las Ganancias porque se deducen varios ítems del salario que ya no se cuentan para ese gravamen".

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Ciudad cerró un aumento del 60% con los gremios por lo que el lunes comenzarán las clases en todas las escuelas. El aumento salarial propuesto se dividirá en seis tramos durante todo el año: un 14% en febrero, 6% en abril, 10% en junio, 10% en agosto, el 10% en octubre y 10% en diciembre.

Desde el ministerio de Educación explicaron: “El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en febrero de 263.592 pesos para jornada completa. Mientras que para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de 306.966,85 pesos”.