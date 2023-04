Salta: posó semidesnudo con menores, fue condenado por corrupción y ahora será candidato

Juan Rosario Mazzone no llevaba camisa, ni saco, no estaba vestido como lo hacía para ejercer la Intendencia de El Bordo, en Salta. En las fotos que se filtraron en 2015 no estaba como él se mostraba en los medios, sino que se dejaba ver semidesnudo y posando junto a dos menores de edad que estaban en la misma situación.

Pero se ve que esta aberrante filtración no significó tanto para el ex intendente, ya que tras haber cumplido con su condena, volvió a lanzarse como candidato y la Justicia Electoral autorizó que pueda competir como candidato el 14 de mayo, dado que el dirigente cumplió su sentencia. De esta manera, la justicia provincial llevó a estudiar el caso Mazone y determinar que está en condiciones para competir en las elecciones por un cargo público.

“Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”, señaló el Tribunal, según el diario El Tribuno.

Los jueces electorales consideraron que ya se encuentra cumplido el tiempo de la condena porque fue confirmada en septiembre de 2019. Eso no choca con lo establecido por una ley provincial que impide candidaturas a cargos públicos de personas que tengan condena de segunda instancia mientras dure la pena aplicada. Así, la Justicia rechazó las dos impugnaciones que se habían presentado y Mazzone podrá encabezar la lista 314 titulada "Con esfuerzo se puede", para competir por la Intendencia de El Bordo.

¿Qué sucedió cuando filtraron las fotos?

Le faltaban diez meses para terminar su mandato al que había llegado a través del voto popular de quienes respaldaban su candidatura en representación del Partido Justicialista salteño. En ese momento, se filtraron fotos donde Mazzone estaba junto a dos menores de 15 y 17 años.

Las dos estaban, como él, semidesnudas. La gravedad del caso activó los protocolos políticos y el Concejo Deliberante de la localidad se juntó para tratar su destitución, que fue aprobada el 13 de enero de 2015, pocos días después de que se conocieran las imágenes.

Tras conocerse fotos que lo comprometían por estar abrazado a menores semidesnudas en su casa, lo primero que hizo Mazzone es salir a desmentir que se haya tratado de una "fiesta negra" y había dicho desconocer a las jóvenes en cuestión. "Yo siempre presto mi vivienda para eventos. En mi casa no se hacen fiestas negras como tampoco jodas", había lanzado en diálogo con El Tribuno de Salta y Jujuy, en enero del 2015.

A su vez, había dicho tener "la conciencia tranquila", y acusó que le estaban haciendo una cama: "Están buscando que yo renuncie, pero no voy a renunciar ni en pedo". Con respecto a las imágenes que muestran a menores en ropa interior posando en el jacuzzi del baño de su casa, así como en la mesada de la cocina, Mazzone había dicho: "No es ninguna fiesta negra. Simplemente estaban festejando. No sé ni quiénes son. Yo si estoy así en torso es porque hacía calor y yo andaba sin camisa. Esto me sirve muy bien para mí, ¿sabés por qué? Porque mucha gente, inclusive el 911, me pide la casa para hacer cumpleaños, para hacer casamientos, y yo la prestaba".

De acuerdo a su versión, desconocía quiénes eran las jóvenes que posaban junto a él en ropa interior y que, según él dice, estaban en bikini porque usaron su pileta, al igual que los baños de su propiedad: "No sé ni quién puta son. A mi pileta va mucha gente", había explicado. Mazzone sostuvo por aquel entonces que él le prestó su casa a los remiseros de El Bordo que estaban despidiendo el año y reiteró que en la foto que se lo ve con el torso descubierto, él llevaba los pantalones puestos: "La foto muestra nada más la parte de arriba", aclaró.

Finalmente los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta condenaron en 2017 al ex intendente de El Bordo y a los remiseros Manuel Amador y Eliseo Valdéz, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautores penalmente responsables del delito de corrupción de menores.

El fallo llevó la firma de los jueces Federico Armiñana Dohorman, Héctor Ávila y Martín Pérez, quienes decidieron que la pena sea de ejecución condicional. La condena no incluyó, por ejemplo, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, una figura que se le suele achacar a dirigentes políticos que cometen delitos penales graves.