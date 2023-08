Saludos de ultraderecha: Bolsonaro le mandó un mensaje de apoyo a Javier Milei

La misma actitud que en el 2019 y de manera consecutiva: más de derecha no se consigue. Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, le envió un mensaje de apoyo a Javier Milei de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrán lugar el próximo domingo 13 de agosto y aseguró que tanto su gobierno como el del candidato por La Libertad Avanza, tienen similitudes.

Bolsonaro perdió las últimas elecciones de ese país frente a Lula Da Silva cuando buscaba la reelección, por su pésimo gobierno. Aun así, no es casualidad que su gestión, sus ideales y proyectos, coinciden totalmente con el del precandidato de la ultraderecha, Milei, en el cual demostró que es su político elegido para ser el próximo presidente de la Nación en Argentina. “Queremos el bien de nuestros países”, indicó.

"Queremos el bien de nuestros países, defendemos a la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa y queremos ser grandes, a la altura de nuestro territorio y nuestra población", dijo haciendo referencia al diputado y con el motivo de brindarle todo su apoyo para que tenga una buena elección. "Les deseo mucha suerte ahí en Argentina. Iré a visitarlo a la brevedad si Dios quiere", agregó.

Tras ser divulgado el video, el legislador lo reposteó y escribió: "Muchas gracias Presidente @jairbolsonaro por su mensaje. Luchemos por una Latinoamérica libre. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Sin embargo, no fue el único que manifestó su apoyo ante el precandidato de La Libertad Avanza. La sangre tira y se hizo notar. Su hijo, Eduardo Bolsonaro, también se mostró a su favor y lo demostró con una pequeña reseña en Twitter, en la cual posteó un video del cierre de campaña de Milei en el Movistar Arena y planteó que la similitud entre su padre y el precandidato es que “ambos luchan por la libertad contra un establecimiento contaminado”.

"Este domingo habrá elecciones en Argentina (primarias). Este del video es el economista argentino Javier Milei, outsider, candidato a presidente allá. Recuerda mucho a Bolsonaro. Ambos luchan por la libertad contra un establecimiento contaminado. Saludos, Peluca. #VivaLaLibertadCarajo", escribió.

No es la primera vez que el ex presidente de Brasil se posiciona y elige darle su, justamente, derecha a algún candidato en Argentina. De esa manera, también lo había hecho en el 2019 cuando Mauricio Macri se presentó para la reelección pero fue derrotado ante Alberto Fernández. Y digamos que desde Bolsonaro, Milei y el papá de Antonia, no hay mucha distancia en cuanto a los pensamientos…

A mediados del 2019, Bolsonaro viajó hacia Argentina y se reunió en Casa Rosada con quien era el presidente en aquel momento. De esa manera, brindó un discurso luego de una reunión bilateral que mantuvieron y confesó: “Mi hermano, tenemos prácticamente los mismos ideales. Queremos lo mejor para nuestros pueblos, toda América del Sur está preocupada en que no haya nuevas Venezuelas en la región".