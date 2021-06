Sánchez sobre las inversiones en Argentina: “No hubo objeciones de los empresarios españoles por la inflación y las leyes laborales”

La visita del presidente Pedro Sánchez tuvo como objetivo profundizar las relaciones bilaterales entre Argentina y España. Así lo dejó en claro en la conferencia de prensa, en la primera visita del español a la Casa rosada, bajo el gobierno del presidente Alberto Fernández.

Además de la importancia de una sociedad económica, política y comercial entre América Latina y Europa, Sánchez habló sobre las inversiones públicas y privadas que llegarán a Argentina en el próximo tiempo. En el encuentro, ambos mandatarios estuvieron acompañados por más de una decena de empresarios de España, que formaron parte de la comitiva de Sánchez.



Además de realizar una serie de actividades en conjunto, Fernández y Sánchez tuvieron el foco puesto en relanzar la relación estratégica y avanzar en la "asociación pública y privada" de la economía de los dos países. En ese punto, el mandatario español dejó en claro el apoyo en la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

También se habló de la reactivación de la economía tanto en España como en Argentina, en medio de la pandemia de COVID-19 y promover una agenda geopolítica que evite la competencia feroz que protagonizan Estados Unidos y China. Además de los empresarios también viajaron dos líderes de centrales sindicales.

Es que Argentina cuenta con inversiones de España desde hace varios años. Algunas se tratan de multinacionales con mucho poder. En ese punto, se destaca Telefónica, que es dueña de casi todo el paquete accionario de Telefónica Argentina. Otro gigante español es el conglomerado Repsol, que fue dueña de YPF, hasta que el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, estatizó la empresa.

En el área del turismo, se destacan la cadena de hotele NH y el Hotel Emperador; la agencia Viajes El Corte Ingés y la aerolínea Iberia. Estos son, sin dudas, los grupos empresariales más afectados por la pandemia de coronavirus. También se destacan el banco Santander Río; las compañías de seguros Mapfre y Prosegur; la editorial Santillana, Planeta y Tusquets, entre otras.

En total, las empresas que trabajan en Argentina son más de 200, y se espera que en lo que queda de 2021 lleguen más inversiones, previo acuerdo entre los gobierno nacionales. Al ser consultado sobre la opinión de los empresarios españoles sobre la inflación y las leyes laborales en Argentina, el presidente español aseguró: “No se ha planteado ninguna objeción sobre esos dos ejes por parte de los empresarios españoles”.

Y el presidente argentino dijo: “No se tocaron los temas de inflación y leyes laborales durante la reunión, como bien dijo el presidente Sánchez. Además estuvieron presentes representantes de empresas que hace décadas están en Argentina, por lo cual conocen la realidad de Argentina, lo que ha tenido que vivir, del problema que está saliendo y sólo tengo agradecimiento hacia ellos porque siguen apostando al país después de los cuatro años de infortunio antes de la llega de mi gobierno”.

Por otra lado, sobre los acuerdos comerciales entre América Latina y Europa, Sánchez explicó: “Tanto el presidente de Portugal, que ahora preside la Unión Europea, como el Gobierno de España somos unos firmes defensores de que existe una necesidad de que la Unión Europea estreche lazos tanto con Argentina y el Mercosur sino también con México y Chile. Hay acuerdos comerciales que, o bien se tienen que actualizar o bien se tienen que aprobar, y hemos estado trabajando con la presidencia de la Unión Europea en este sentido”.

Y completó: “A nosotros nos gustaría que se pudiera materializar cuanto antes ese acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Entendemos los reparos y las objeciones que pueden tener, en este caso, el gobierno argentino y algunos gobiernos de la Unión Europea. Pero si salvamos esos escollos, y yo creo que todos tenemos voluntad de poder salvarlos, creo que podríamos estrechar los lazos, aumentar las posibilidades de desarrollo de nuestros países y, en definitiva, crear un área comercial inédita en el mundo por su envergadura, por su dimensión”.

“Eso sería muy positivo para unas relaciones que trascienden no sólo lo económico y lo comercial, sino también tenemos que estrechar relaciones geoestratégicas y geopolíticas entre dos continentes que, sin ninguna duda, tienen más cosas que los unen que los que la separan”, finalizó el mandatario europeo.



En ese sentido, el presidente Fernández brindó su punto de vista sobre los acuerdos comerciales: “En lo que concierne a la Unión Europea y al Mercosur, estoy de acuerdo con el presidente Sánchez. Todos tenemos vocación de encontrar un acuerdo. En los últimos meses, cuando visité Europa, nos planteamos comenzar a trabajar en algo que generara menos ruido entre la Unión Europea y el Mercosur, que es el tema climático”.

Y completó: “Hacer un acuerdo para empezar a avanzar en los problemas del cambio climático, y Argentina está dispuesta a avanzar sobre ese punto, convencida de que hay que terminar con los problemas que existen en Argentina y en Europa. Todos saben de mi vocación europeista y lo mucho que respeto y valoro a Europa, pero preservo lo que le pasa a los argentinos. Y pido que se tengan en cuenta las asimetrías entre ambas economías”.

Para finalizar, el presidente argentino agregó: “Pero el problema no sólo está en Argentina sino también en países de Europa. Esta es la verdad. Así que la idea que el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, me propuso y que llevaría a la mesa de la Unión Europa, donde inicialmente no tendríamos que tener mucha discusión, ni mucho debate para llevarla adelante”.