Sandleris dice que el cepo es un paraguas cambiario y que sólo afecta el 2% de los compradores de dólares

El titular del Banco Central, Guido Sandleris, realizó este lunes una conferencia de prensa, luego de que el Gobierno impusiera este domingo un límite de US$ 10.000 por mes para la compra por persona y prohibir a las empresas adquirir dólares para atesoramiento. En esa línea, el funcionario advirtió que "estas medidas no afectan" la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que tienen como objetivo "no afectar a la gente" y "proteger a los ahorristas".

Las frases más importantes de Sandleris

"Los mercados financieros mostraron una fuerte volatilidad las últimas semanas. Desde las PASO el riesgo país se triplicó y la suba del tipo de cambio acumulada desde entonces es de algo menos del 30%. Los argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza. Esta es nuestra preocupación central".

"No es normal que una elección genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en algo más de estas dos semanas. Esto no ocurre en otras partes del mundo donde las diferencias ideológicas existen y muchas veces son amplias… "

"Una de las dolorosas lecciones de la última década, en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo".

#DataBCRA

Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en 👉 https://t.co/g9kLlo93Ed pic.twitter.com/G9G6O8QuMX — BCRA (@BancoCentral_AR) September 2, 2019

"Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no quede bajo un manto de dudas en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan o las personas planeen a futuro si existe el riesgo de que la económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo".

"Hasta las PASO la inflación acumulaba cuatro meses consecutivos de caída, en Julio había sido 2,2% y los datos adelantados de los primeros diez días del mes agosto nos permitían proyectar un 1,8% para dicho mes. Eso no sucederá".

"Las medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población. Se han priorizado el uso de las reservas nacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aún cuando eso implique extender el plazo de pago de los inversores de deuda pública".