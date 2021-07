Santa Fe al rojo vivo: la interna detrás de la doble lista con la que compiten Alberto Fernández y CFK

El cierre de listas en el oficialismo dejó varias posturas expuestas, como la decisión del intendente de Hurlinghan, Juan Zabaleta, de evitar lo que considera como un avance de La Cámpora en los distritos del Conurbano. Sin embargo, ningún enfrentamiento es tan abierto y expuesto como el que sucede en la provincia de Santa Fe, en donde todos miran la interna que se viene como una disputa entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Por qué el enfrentamiento abierto? Según pudo reconstruir BigBang, cada uno de ellos rubricó una alianza diferente para ese territorio. El Presidente ungió, y le dio su apoyo según trascendió, al ministro de Defensa, Agustín Rossi, como primer candidato a senador en una lista que lleva como segunda a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El “chivo” es un histórico dirigente kirchnerista en Santa Fe que siempre tuvo la sangre en el ojo por no ser gobernador. Incluso se "inmoló" y fue el candidato del Gobierno en 2009 en pleno conflicto con el campo. Las irregularidades en los comicios en manos del socialismo santafecino y la figura del ex embajador en Panamá, Miguel del Sel, dejaron truncas sus aspiraciones.

Luego de su lanzamiento junto a Rodenas, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, realizó un viaje cuasi relámpago a Buenos Aires. En la Casa Rosada se juntó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro para encontrar una opción intermedia. Perotti propuso que sea su mano derecha, el actual senador Roberto Mirabella, quien encabece; la Casa Rosada por pedido de Fernández de Kirchner sostenía que debía ser la también senadora María de los Ángeles Sacnum.

Sin acuerdo y la decisión de ir a una PASO, Rossi terminó por hacer su anuncio. Rodeado del peronismo más cercano al socialismo de Santa Fe, como es el caso del senador provincial Armando “Pipi” Traferri, buscó blindar de apoyos su candidatura. Traferri y los dirigentes peronistas que fueron a verlo en la semana había intentando sin éxito ser recibidos por “Wado” en la Rosada. Coordialmente mandó a un funcionario de tercera línea a recibirlos. El motivo de su no apoyo es claro, ese sector del peronismo de Santa Fe empieza a tener más problemas con la Justicia por la presunta connivencia junto al socialismo con grupos de narcotraficantes.

En ese escenario, cuando ya estaba regresando a Santa Fe, Perotti recibió un llamado que lo hizo volver. Fernández de Kirchner quería reunirse a sola con él en su despacho del Senado. Del contenido de esa charla se sabe poco. Lo que se pudo reconstruir es que ambos acordaron que lo mejor era ceder cada uno y que la única forma de que pudieran beneficiarse era ganar la elección.

Quien iba a ser primer candidato a diputado nacional en la lista de Perotti, y que estaba sin discusión por el kirchnerismo también, Marcelo Lewandowski, será el primero en la boleta a senadores acompañado por Sacnum. Mientras que Mirabella encabezará en diputados. Dos días antes de ese encuentro, que fue el jueves, Fernández de Kirchner lo llamó directamente a Rossi para decirle que se baje, que no busque competir.

Rossi desoyó ese llamado y avanzó con su postulación. “No se puede hacer el desentendido así nomás con un llamado de Fernández de Kirchner”, reflexionan tanto en el Instituto Patria como cerca de Perotti. ¿El motivo? Creen que detrás de esa candidatura se encuentra un encono del Presidente con el gobernador de Santa Fe por algunas decisiones.

El desconcierto también suma otra versión, que empieza a ganar fuerza. Es que el propio Perotti habría tenido una conversación el mismo día que se reunió con la vice con Fernández. Allí el jefe de Estado le dijo que lo llamaría a Rossi para bajarlo. La llamada existió. ¿Pidió bajarlo o le dio su apoyo?. "Cualquiera de las dos es igual de negativa. Se toma como que se va a la guerra contra un gobernador o que un ministro no respeta la palabra del Presidente", explican.

“Creo que se pone como segundo senador porque la lista no tiene suficiente fuerza y después porque va a hablar de las políticas provinciales y no de las nacionales", sostuvo Rossi en declaraciones radiales. ”Se ha querido diferenciar del Frente de Todos, no me parece mal, pero ha tenido algunas actitudes raras”, agregó el ministro de Defensa dejando entrever que cuenta con el aval presidencial.

Perotti, por su parte, no evalúa romper ni mucho menos, pero si tiene pensado salir al cruce fuerte contra Rossi. En su entorno incluso sostienen que su enojo es tan grande que pondrá todo a disposición de “jubilar” de la política provincial al ministro de Defensa.