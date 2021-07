Santiago Cafiero fue papá por cuarta vez y llegó la nena: qué nombre le eligieron

A pocos días del cierre de listas y con su nombre todavía en danza y no del todo descartado para encabezar en la provincia de Buenos Aires, Santiago Cafiero fue papá por cuarta vez. Su mujer, la comunicadora social Josefina Chávez, dio a luz a una nena en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

Cafiero y Josefina ya eran papás de Santino (14), Facundo (11) y Alfonso (6), pero ahora se sumó la nena, a quien nombraron Julia. La beba nació a las 06:21 de la mañana y pesó tres kilos seiscientos gramos. Tanto la mamá, como la beba se encuentran en perfecto estado.

El propio jefe de Gabinete confirmó el nacimiento de su cuarta hija con un posteo en redes sociales, en el que compartió una foto de su mano sosteniendo a la de la pequeña Julia. "¡Bienvenida, Julia! Te esperamos mucho y te amamos más", le dedicó.

La pareja se conoció hace más de dos décadas en la vieja Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Él cursaba Ciencia Política y ella Comunicación Social. Se casaron por Civil pero, tal como reconoció el jefe de Gabinete en una entrevista a Filo News, la celebración religiosa todavía no llegó.

"¿Por qué no te casaste por Iglesia?", indagó el periodista en el mano a mano. "Porque no tenía plata", retrucó entre risas el funcionario, aunque luego aclaró: "Es una deuda. Lo tenemos que hacer. Me casé hace 13 años (hay que sumarle uno, dado que la entrevista fue en el 2020), bastante ya. Hicimos algo sencillo. Nos quisimos casar así y dijimos: 'Bueno, después nos casamos por Iglesia'. Porque realmente es algo que tenemos. No soy súper religioso, pero mis hijos tienen una educación religiosa también. Tengo mucha relación con los denominados curas villeros. Nos casamos con Jose en un momento en el que dijimos: 'Nos casamos rápido y la Iglesia la postergamos'. Y ahí quedó. En algún momento, por ahí..."