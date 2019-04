El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, consideró que el país "realmente va al colapso". Zamora le pidió una audiencia al secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, para analizar la resolución 23/19 de la la Secretaría de Energía, que afectó a una planta de biodiesel radicada en su provincia en la localidad de Frías. que despidió a 120 empleados y se quedó con apenas 80.

Zamora intentará frenar una resolución de la secretaría referida al precio del Biodieses, que a su juicio podría determinar el cierre de la planta. “No hay consumo, se está cayendo a pedazos el país, y a mi me duele, estoy amargado que en nuestra provincia pase esto. Tanto que hemos luchado, trabajado todos para que tengamos fábricas, ahora están cerrando todas al igual que en el resto del país. Hay que cambiar este modelo. 67% de tasa de interés, es una locura, no dan respiro. Faltan más aumentos de la luz, el gas, el combustible, pero están pensando únicamente en el valor del dólar, realmente vamos a un colapso. Yo quiero reflejar esta amargura porque si no sería quien soy, no diría la verdad, me cuidaría, sería políticamente correcto y esperaría que esto pase, pero la verdad a mi me duele que queden familias sin trabajo, porque trabajamos para que esas familias tengan trabajo”, había dicho.

El gobernador le pidió audiencia a Lopetegui “en la convicción que el biodiesel es un producto que da valor a la producción agropecuaria de gran peso en las economías regionales e impacto ambiental beneficioso, tanto para la provincia de Santiago como para el país en su conjunto, es que me permito solicitarle un encuentro para dialogar y analizar esa temática”.