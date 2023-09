Santoro, post debate: chicaneó a Marra, invitó a Lousteau y propuso que los subtes funcionen las 24 horas

El debate de candidatos para ocupar el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo muy picante. Estuvieron allí presentes Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda). Los temas que se debatieron fueron: Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo y por último Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.

En cuanto a Santoro, este debate fue bastante más complicado que otros, según contó él mismo en diálogo con Argenzuela, el ciclo que se emite por Radio 10. “Fue un debate un poco trabado porque arranqué mal con el tema del sonido, porque no me arrancaban ninguno de los dos micrófonos que me pusieron. Además, yo tengo una situación, tengo a mi vieja jodida, la internaron ayer y tenía la cabeza en otro lado", explicó.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, el candidato a jefe de Gobierno porteño aseguró que con el correr del debate se comenzó a sentir más seguro. "Con el tiempo pude concentrarme un poquito más y ser más preciso en lo que quería plantear”, destacó y sobre la actitud de Ramiro Marra durante el debate, aseguró: "Me imaginaba un Marra tan violento. No fue una gran semana la de Marra, que se caracterizó por descalificar a todos y agredir a todo el mundo, inclusive a sí mismo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Acuerdo implícito entre La Libertad Avanza y juntos por el Cambio en la Ciudad?

- “Hay un acuerdo entre Marra y Jorge Macri. A Jorge le sirve mucho que Marra trabaje en esa suerte de descalificación gorila para evitar que el electorado de Juntos por el Cambio que votó a Lousteau nos considere a nosotros la alternativa. Trataron de laburar en tándem en esa línea y se vio cómo tienen una visión compartida de las cosas”.

Sobre buscar al votante de Martín Lousteau

- “El votante de Lousteau ya sabe que el primo de Macri que viene de Vicente López no es un gran candidato para representar sus idearios. En segundo lugar el votante radical sabe que a Jorge Macri lo formó Franco Macri y a mí me formó Raúl Alfonsín, pero también sabe que hay un votante que no se autopercibe radical pero comparte una sensibilidad y que es consciente que a esta ciudad le falta corazón, le falta amor y que no empatiza con las declaraciones de Jorge Macri cuando plantea que los homeless ocupan los cajeros automáticos como monoambientes”.

Los "curros" de Caputo

- “Las cosas que se están proponiendo en la ciudad responden a una sola lógica que es la de los negocios y los negociados. Detrás de cada política pública hay un curro: con las grúas, con las viandas para los colegios, con las excepciones al cogido urbanístico, con el código urbanístico y con la falta de política educativa y de sanidad”.

- “Las empresas son todas de Caputo o vinculadas a la familia Macri”.

¿Es posible un cambio en la Ciudad?

- “Sí, porque son 16 años de Gobierno y hay un montón de asuntos que están endientes y la gente sabe que si no lo resolvieron en 16 años no lo van a resolver en los próximos cuatro. El caso de la falta de vacantes en los colegios, es evidente. ¿Me vas a decir que ahora vas a construir las escuelas que faltan?”.

Educación: quién se hace cargo de los faltantes de vacantes

Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tuiteó: “Leandro, te estás confundiendo de distrito. En la Ciudad garantizamos el 100 % de las vacantes y hasta recibimos a familias de la Provincia que nos eligen frente a la desidia de Axel Kicillof. Todavía estoy esperando que me traigas el listado de chicos que no tienen vacante”. Esto en respuesta al duro descargo de Santoro por la falta de oportunidades para miles de estudiantes porteños.

Santoro volvió a contestarle con fuerza:

- “El listado lo tendría que entregar ella porque está obligada a dar información y desde 2017 que no lo da. ¿Sabés la cantidad de pedidos de informe que le hicimos nosotros? Pidiendo saber ¿cuántas vacantes hay y cuántas faltan?”.

- “Si vos querés hacer escuelas ya l mismo tiempo reducir el presupuesto en educación, no te cierran los números. Es la posverdad, todo es delirante. Los tipos le hablan a un electorado duro que creen todo lo que dicen y tienen un sistema de medios que los blindan y los ayudan a construir racionalidad”

Extensión de redes de subtes

- “A partir del calentamiento global, las ciudades y más las que tienen solvencia fiscal como la nuestra, logran meter bonos atados a una serie de parámetros que tienen que ver con lo ambiental que permiten pedir financiamiento para obras de infraestructura a largo plazo como puede ser el subte, que es de la manera como se financian este tipo de obras en el resto del mundo”.

- “El subte en la ciudad de Buenos Aires lo manejan dos empresas, y que no han hecho un solo metro de subte en los ocho años, que alguien me explique qué hacen los tipos”.

- “Es posible que el subte funcione las 24 horas. Lo hablé con los metro delegados. Que el subte ande las 24 horas y que sea accesible para las personas con discapacidad. Yo tomo el subte todos los días y le pregunto a la gente cuántas veces ven en los andenes a personas con sillas de ruedas… Nada. De las 90 estaciones de subte, solamente 36 están habilitadas para personas con movilidad reducida”.

El debate por las taser, la seguridad en la Ciudad

- “El Jefe de la Policía de la Ciudad está acusado de encubrimiento del homicidio de Lucas González. Si vos sos candidato a Jefe de Gobierno y tu partido político sostiene al Jefe de la Policía que está en esta situación y no pedís la renuncia en cualquier país del mundo eso te obliga a dar explicaciones. Acá no solamente nadie le pide explicaciones a Larreta sino que nadie le pide explicaciones a Jorge Macri. ¿Qué van a hacer con el Jefe de la Policía, lo vana sostener? Y si lo quieren sostener, que hagan una conferencia de prensa y que lo digan”.

- “Acá hay una preocupación transversal a todos los sectores sociales: el tema de las taser es muy sencillo. Es obvio que puede ser utilizada como un elemento de tortura pero eso no depende del instrumento, depende de la capacitación y del protocolo. Finalmente la policía usa armas, el tema es cómo las usa”.

¿Hay espacio para Lousteau en el gobierno de Santoro?

- “Por supuesto. Me imagino un gobierno de coalición, imagino a todo el radicalismo orgánicamente. Yo sé cómo hablar con los radicales, a los radicales hay que hablarlo de partido a partido, lo mismo hay que hacer con el socialismo. Porque para gobernar yo necesito reunir al 50% porque la Constitución me obliga: mi propuesta es muy sencilla, convocar al progresismo y construir un gobierno de coalición sobre la base de un programa. Haremos un acuerdo que sea de la Ciudad de Buenos Aires que tienda a construir un gobierno progresista con poder para hacer las transformaciones que se necesitan”.

- “El radicalismo institucionalmente está obligado, por lo menos públicamente a jugar con Juntos por el Cambio porque ellos perdieron una interna y tal cual dijo Ricardo Balbín ‘el que gana gobierna y el que pierde acompaña’. Cuando termine la elección y más si soy Jefe de Gobierno formalmente voy a hacer las presentaciones para tratar de construir un gobierno de coalición, que incluya al radicalismo pero que incluya a otros sectores progresistas de la Ciudad”.