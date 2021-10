Schiaretti se subió al ring, los malabares de Kulfas y el oportunismo de Macri: la rosca, al palo

Aníbal Fernández calentó la interna con Sergio Berni

Después de que Sergio Berni cuestionara al Gobierno nacional por el conflicto mapuche en el sur y acusara a los pueblos originarios de "terroristas", Aníbal Fernández salió al cruce con todo y calificó al ministro de Seguridad bonaerense de "irresponsable".

"Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso", disparó el funcionario.

El ministro de Seguridad aseguró ser amigo de su par bonaerense, aunque no escatimó en críticas: "Nos conocemos, no puede hacer eso. Si tiene dudas de alguna cosa me puede preguntar. Tendría la satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características".

El ministro también cuestionó las críticas directas que Berni realizó contra Alberto Fernández: "Ni el presidente, ni yo, necesitamos ser aprobados por él. Con todo el cariño que le tengo. No necesitamos su aprobación, actuamos por nosotros mismos. Entendemos cómo son las cosas".

Fernández también le espetó a Berni no haber hablado "puertas adentro" y lo acusó de "jugar contra el peronismo", teniendo en cuenta la expresa voluntad del funcionario bonaerense de presentarse con un espacio propio o ajeno al Frente de Todos como candidato a gobernador en 2023.

"Yo nunca jugaría contra el peronismo. Ahora, si los otros no lo sienten así, no lo sé. Contra el país no juego nunca. Aunque suene patriotero. Contra el país no juego, contra el presidente, menos; y mucho menos los intereses del peronismo que representa el presidente".