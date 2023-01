Scioli en BBN: "Con Brasil habrá definiciones en sectores de energía, financieros, de salud y de ciencia"

El embajador en Brasil Daniel Scioli atendió a BigBang en la tarde del viernes, unos minutos antes de comenzar una reunión con el Secretario de Comunicación brasileño Paulo Pimenta.

Designado representante en Brasilia por Alberto Fernández el 28 de mayo de 2021 y luego de una breve interrupción para ocupar el Ministerio de Producción sostuvo la relación comercial a pesar del inexistente dialogo político con Jair Bolsonaro.

Su labor pudo resolver conflictos comerciales y apuntalar a las empresas nacionales para que aumenten su presencia en el mercado brasilero.

-¿Cuáles son las expectativas que están creadas sobre el arrastre?

-Las expectativas que va a traer para Brasil, Brasil para nosotros, son muy grandes. Ya que Lula haya elegido a partir de su primera visita oficial, que aparte de eso venga acompañado con ministros muy importantes, su canciller y decenas de empresarios, es un gran acontecimiento que genera las mejores expectativas en este relanzamiento de una relación bilateral, de una alianza estratégica entre Brasil y Argentina, en especial porque hemos venido trabajando largamente para buscar los puntos de encuentro intercomún y poder en este contexto de crisis, de la globalización, de turbulencias internacionales poder fortalecer el vínculo entre nuestros países y que esto irradie positivamente al resto del marco sur y Latinoamérica.

-En ese sentido lo que se dice es que por cada punto que agrega su PBI Brasil nosotros crecemos 0,25%.

-Sí, tiene un impacto muy importante en nuestra industria, en nuestras economías regionales. Hacemos gran parte de la producción automotriz, en nuestro país se exporta a Brasil, todo lo que significa la cadena agroalimentaria, en especial cuando hemos destrabado muchas controversias que existían en el ámbito comercial que limitaban el potencial exportado a Argentina. Lula es un hombre que tiene a partir de su sabiduría y su experiencia, un fuerte compromiso con la integración y con la reindustrialización de Brasil. Es una segunda etapa como él la define y esta sinergia entre las políticas públicas y los sectores empresarios y con una visión integradora, de hecho va a haber un encuentro muy importante entre empresarios de nuestro país.

-¿Y en ese sentido va a haber un anuncio concreto el lunes o solamente se va a firmar el acuerdo marco?

-No, no, no. Va a haber definiciones muy importantes en términos de una agenda de trabajo y objetivos amplios, como nunca se había dado en la relación bilateral. Abarcan los sectores de energía, dinero, financiero, infraestructura, salud, educación, ciencia, tecnología, estructura, tema Antártida, tema Malvinas, muy amplio.

-Usted viene de estar con Lula, estuvo con sus ministros, ¿Cómo analiza que salió del 8 de enero, del intento de golpe de Estado?

-Fortalecidas la democracia de Brasil y la reacción rápida y contundente que tuvo. Recibió el respaldo de todos los otros poderes y de todos los gobernadores también.