Scioli no se baja: sus candidatos y la advertencia interna hacia "los que no quieren PASO"

Después de un día de mucha especulación y rumores de pasillo, Daniel Scioli finalmente se lanzó de forma oficial como precandidato a presidente por la lista Unidos Triunfaremos, que competirá de forma directa hasta ahora con el otro precandidato oficial: Eduardo "Wado" de Pedro.

La presentación tuvo lugar una hora después de que el actual ministro del Interior oficializara su precandidatura y anunciara que su compañero de fórmula será Juan Manzur. Escoltado por Victoria Tolosa Paz -quien dará su batalla interna frente a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires-, el embajador anunció que será "Nito" Artaza quien haga lo propio en territorio porteño.

"Aunque nos apaguen el audio, aunque nos pidan avales; aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestra boleta el 13 de agosto", ironizó Scioli al inicio del acto, luego de sufrir un desperfecto técnico con el audio del Teatro ND Ateneo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La elección del lugar no fue ingenua tampocoy aprovechó el mismo para recordarle al kirchnerismo que fue él quien acompañó a Néstor Kirchner en la boleta que lo llevó a La Rosada. "En este mismo lugar estábamos con Néstor (Kirchner) cuando nos presentaron. Algunos me decían: 'Daniel, te estás equivocando; ¿cómo creen que pueden ganar?'. Me suenan mucho esas palabras, especialmente por estos días".

"Argentina necesitaba en ese momento nuevos tiempos, ese poder transformador que tiene el peronismo de interpretar las nuevas demandas. Se vivía un momento dramático bajo todo punto de vista", recordó, en alusión a los comicios en los que Kirchner debía medirse en segunda vuelta con un todavía vigente Carlos Saúl Menem.

El canciller Santiago Cafiero acompañó y apoyó al candidato desde la primera fila, cerca del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el dirigente Hugo Moyano (que encabezará el listado en Diputados); la dirigente social Mayra Arena y el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto.