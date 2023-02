Scioli reafirmó su precandidatura, chicaneó a Larreta y avisó: "Esta vez quiero ganar"

En un escenario con aroma a 2015, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó su postulación para ser precandidato en las próximas PASO por el Frente de Todos (FdT). "Cuenten conmigo es acá estoy con mi experiencia, para hacer lo que haya que hacer", reconoció.

La entrevista que le hicieron en C5N al candidato que quedó a pocos puntos de ser presidente hace ocho años, comenzó con imágenes de los cruces que mantuvo con Mauricio Macri durante los debates en esa elección. "Esta vez espero no tener la razón, espero ejecutar mis ideas. La gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad. Que construya sobre lo construido y no venga a romper todo", propuso.

Con su clásico discurso de características positivas, el dos veces gobernador bonaerense expresó que esta vez quiere "sembrar esperanza" y aseguró que el FdT "hoy está competitivo", además de defender la gestión del actual presidente Alberto Fernández y de identificar nuevamente un escenario de paridad entre el peronismo y Juntos por el Cambio (JxC).

"Yo me dediqué a aprender, porque las derrotas son un aprendizaje", indicó Scioli. "Mi trabajo en Brasil me ha permitido volcar mi experiencia y también un principio muy pragmático que tengo siempre. Me tocó con Bolsonaro: o lo veía como un rival político, y escalaba una situación de pirotecnia verbal, ver quién agredía más a quién, o pensaba en los intereses de Argentina y trataba de llevarme lo mejor posible con Brasil. Y por eso logramos las cosas que hemos logrado", precisó.

Durante la charla que mantuvo con Gustavo Sylvestre elogió que le digan "el traidor que nunca traicionó" e hizo referencias al camino que marcó Raúl Alfonsín de cara a los 40 años de democracia. "Yo quiero ser candidato para ganar, gobernar y para hacer un buen gobierno. Tenemos una responsabilidad de cara al país. Porque más allá del peronismo, acá lo que está en disputa son dos proyectos muy claros", recordó.

Además visualizó un escenario muy parejo, de acuerdo a las elecciones que se fueron viviendo en todo el país e identificó que no será fácil escapar a esa polarización para el espacio liberal. "Con (Javier) Milei no hay que pelearse, hay que interpretar a esa gente. El primero que a mí me dijo eso y me avivó fue (Luiz Inácio) Lula da Silva, cuando me dijo '¿me mandás un discurso de Milei, quiero saber las ideas de estos candidatos'. Y se lo mandé en portugués a las dos horas a la casa. Y no por Milei, por lo que representaba ese voto desencantado con los partidos políticos tradicionales. Y él dijo 'como esta elección se puede definir en segunda vuelta, yo tengo la obligación de interpretar a esos sectores'", relató.

Luego amplió esta concepción cuando dio el ejemplo de que "está de acuerdo" con algunas propuestas de ese sector, como "simplificar y reducir los impuestos".

Sobre la postulación como precandidato un día antes por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un discurso renovado y que apuesta a terminar con el enfrentamiento entre los argentinos, Scioli aseguró que él es "el original de la antigrieta", aunque sobre su rival dijo que lo respeta como a todo el mundo. "Yo explico cómo y doy el ejemplo de Brasil. Bolsonaro. Una distancia abismal ideológica y política. Busqué con pragmatismo defender a la Argentina", insistió.

"JxC está haciendo referencia al equilibrio fiscal, que hay que ajustar acá y allá. Con sentido común. Es como una una familia. O dejo la Obra Social, o dejo de mandar los chicos a la escuela privada, o busco generar más ingresos. En una empresa igual: apago la luz, corto gasto, reduzco personal, o expando la actividad. Tenemos que expandir la actividad económica. No restringirla. Y Argentina tiene con qué", explicó el precandidato sobre los dos modelos que ve en disputa.

"Alberto ha sido muy claro. Tengo el orgullo de tener una amistad con él de muchos años. El gran mérito que tiene es haber preservado la unidad del espacio contra todo tipo de circunstancias como las que estamos viendo. Él ha sido claro: quiere priorizar la victoria de este espacio político contra el otro y las ideas que representa", afirmó Scioli, y sobre Cristina Fernández de Kirchner expresó que ella se bajó de la disputa electoral, pero reconoció que es una decisión que puede cambiar.

"Que haya una PASO muy participativa y que democráticamente la gente ordene la candidatura es muy importante. Especialmente en un frente de las características del nuestro. Que en cada rincón del país no frustremos la aspiración de ningún dirigente, y que todo eso ordene la propuesta de las candidaturas", señaló el embajador, dejando clara su postura de mantener la instancia primaria establecida por ley.

También aprovechó su tiempo para defender la gestión del Presidente de la Nación y el turbio panorama que le tocó enfrentar. "A la presidencia de Alberto Fernández le toca una etapa con acontecimientos imprevistos como la pandemia, la guerra, la herencia de este préstamo tóxico del Fondo Monetario Internacional (FMI), y no ha podido poner en práctica su agenda. Ahora estamos viendo cómo se recupera el empleo, el sector industrial", identificó.

"Ahora hay obras estratégicas para el futuro de Argentina que van a ser una máquina de generar dólares. Argentina no tiene un problema estructural de dólares, es coyuntural. Y lo vamos a superar", se esperanzó. Hay 400.000 millones de dólares de argentinos reservados. Hay que generar la confianza para que inviertan. No la especulación financiera. Porque ya vino, y yo se lo advertí a Macri. Esta vez no quiero tener la razón, quiero que tengamos la oportunidad de aplicar el otro camino hacia el futuro del país", sentenció.