Scioli recogió el guante, tras el bombazo del PJ bonaerense: sus duras definiciones

Sigue la tensión. Daniel Scioli habló luego del cierre de las inscripciones de alianzas y, frente al duro comunicado emitido por el PJ bonaerense, manifestó que las discusiones previas “son tensiones lógicas en cierres como este, pero logramos el objetivo que era estar en las PASO".

Las palabras del precandidato llegan en el cierre de un día álgido para el peronismo y sus aliados. Tras acordar el fin del “Frente de Todos” para dar paso a “Unión por la Patria”, la disputa pasó a la Provincia donde el PJ terminó de aceptar la propuesta que en principio se cree que sería entre Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz.

No sólo eso, sino que también en un texto, que lleva la firma de Máximo Kirchner, se acusa al presidente y a Scioli por “abrir las puertas a la intromisión judicial”.

Al ser consultado por esto, el embajador de Brasil manifestó en el programa Crónica Anunciada: "Alberto tomó una decisión como presidente del PJ y es que haya PASO. Yo no soy títere de nadie, ni candidato de nadie".

En cuanto a las eternas disputas, remarcó que “no hay que restringirle la posibilidad a nadie, todos los que estén merecen participar porque las PASO garantizan la unidad”. Por otra parte, Aníbal Fernández salió a respaldar la precandidatura de “Pichichi”, pero advirtió que “Scioli no es el candidato de Alberto Fernández”.

"Yo hubiera preferido un único candidato, de corazón, pero es muy difícil cuando cada uno se aferra a esa postura", comentó el funcionario en C5N, quien reiteró su apoyo a la precandidatura de Daniel aduciendo que "cumple con los requisitos que se necesitan, es aplomado y tiene la cabeza bien puesta".

Si bien aclaró que esta declaración “no va en detrimento ni de Massa ni de Wado”, manifestó: “Alberto Fernández no tiene nada que ver con esto y Scioli no es el candidato de Alberto, que eso quede bien claro”.

"Yo no soy quien para decir quién se tiene que quedar y quién se tiene que ir. Hasta ahora sabemos que está Scioli y que él deberá elegir, en conjunto con el grupo, a un candidato o candidata a vice. Del otro lado, tiene que pasar lo mismo con sus candidatos. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Quiénes son los que se van a ir? No lo sé", reforzó.

Cuando Fernández fue consultado sobre si la candidatura de Daniel está respaldada por el presidente, el funcionario disparó: “Si fuera así, lo diríamos. Hay que decir las cosas como son. Hablemos con la verdad”.

"Más chances se tienen cuando uno es conciso y contundente en las decisiones de las políticas públicas que va a aplicar. Ahí se tienen chances. Estoy convencido que no hay otra forma de hacer política que no sea hablando, que no sea siendo contundente", sentenció.