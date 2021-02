Scioli, Zannini, los Duhalde y Guzmán: el listado de personas "VIP" vacunadas en el Posadas

Luego de que explotara el caso de las "vacunas vip", a partir de la reserva de 3.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para uso discrecional por parte del ex ministro de Salud, Ginés González García, el Ministerio de la Salud de la Nación dio a conocer esta tarde la "lista de los turnos que se entregaron" para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para así poder "transparentar la trazabilidad" de las dosis aplicadas.

Por pedido expreso de la flamante ministra de salud, Carla Vizzotti, el Hospital Posadas dio a conocer la lista de las personas que accedieron a la primera dosis de la vacuna gracias a los "privilegios" otorgados por Ginés González García. En la nómina, de casi 20 nombres, se encuentra el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli (64), el ex presidente Eduardo Duhalde (79), el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini (66) y el ministro de Economía, Martín Guzmán (38).

A la salida de Casa Rosada, Vizzotti había adelantado que se iba a publicar "durante la tarde el informe sobre la vacunación en ese ámbito". En ese sentido, la ministra había reiterado que "no hay un vacunatorio VIP" y que las irregularidades denunciadas fueron "una situación puntual, incorrecta y reprochable", a partir de la cual "el presidente (Alberto Fernández) ha tomado una medida inmediata y fuerte".

Según sus propias palabras, no hay ni en el Ministerio ni en ningún ámbito nacional "ningún vacunatorio" y aclaró que es "absolutamente falso que haya 3 mil dosis para eso". La flamante titular de la cartera sanitaria recordó que Argentina "tiene un registro nominal de vacunados y un sistema de monitoreo de insumos" y que lo que se buscará es, entre otras cosas, transparentar la nómina de inoculados.

La lista que se difundida incluye "desde autoridades que toman decisiones, personal estratégico y también errores que se han cometido" en el otorgamiento de turnos. Sin embargo, aclararon que sólo se publicarán esos turnos ya que por la Ley de Acceso a la Información Pública, la de Protección de Datos Personales y la Ley de Derechos de los Pacientes es "imposible abrir" todo el sistema que rastrea a los vacunados.

La ministra adelantó, por otra parte, que la Comisión Nacional de Inmunizaciones también trabajará para "poder definir" a quiénes se debe considerar cómo "personal estratégico" y cómo "tomador de decisiones", categorías que están incluidas dentro del universo prioritario de vacunación, más allá de la edad o riesgo sanitario de la persona.

Vizzotti puso en el primero de esos grupos al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Él está viajando a una misión muy relevante para la Argentina y que el ministro se enferme con Covid es un problema" en ese contexto. Respecto de las definiciones que se alcancen respecto del personal "estratégico", añadió que la decisión será puesta en consideración del próximo Consejo Federal que encabezará Cafiero.

Además, señaló que los casos denunciados configuran una "excepción y no la regla", afirmó que la campaña de vacunación está "funcionando de manera positiva" y añadió que las vacunas "están ingresando" al país "en un contexto crítico a nivel mundial" en lo que respecta a la provisión de estos insumos.

En la lista revelada en las últimas horas también están el Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación Argentina, Juan Biondi (48); el ex vocero de Eduardo Duhalde, Carlos Mao; Hugo Curto, intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero; Melina Mallamace (32) años, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía; y Esteban Collazo y Nicolás Rittaco, ambos fotógrafo del presidente Alberto Fernández.

Jorge "Topo" Devoto, autor de un libro sobre Néstor Kirchner es otro de los vacunados; Gabriel Michi, de C5N; Horacio Verbitsky, el encargado de destapar los casos de "vacunas vip"; Hilda Beatriz González, esposa de Duhalde; María Eva y Juliana, hijas del ex presidente de la Nación; Lisandro Bonelli, sobrino del Ginés y ex jefe de Gabinete del ex ministro; y Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias.