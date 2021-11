¡Se acabó la paz! Lousteau contra Carrió: “Es totalmente funcional al kirchnerismo”

Internas hay en todos lados y, tarde o temprano, salen a la luz. Ahora Juntos por el Cambio se convirtió en el escenario de una batalla llena de acusaciones, denuncias y críticas. Es que en las últimas horas, Martín Lousteau apuntó directamente contra Elisa Carrió tras asegurar: “Es totalmente funcional al kirchnerismo”.

Y esas palabras se transformaron en el comienzo de una batalla en la que lanzan misiles de un lado y del otro. Claro que las palabras del senador tuvieron una razón. Hace pocos días, Lilita aprovechó el acto de los 20 años de la Coalición Cívica para repartir críticas contra los referentes de Juntos por el Cambio.

“No es un problema de prejuicios sino de prácticas. ¿Qué viene para JxC? Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes. Porque yo no me callo más”, fueron las primeras palabras de Carrió, frente a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, que estaban en primera fila.

Y agregó en alusión a Enrique “Coti” Nosiglia, del entorno de Lousteau: “Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja [Morada] de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia”.



Tras ese discurso, Lousteau salió con los tapones de punta. “Hay gente en Juntos por el Cambio que no le gusta que su peso individual se diluya y cuando reacciona tirando piedras genera problemas, lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo”, afirmó sobre los dichos de Carrió.



Y agregó: “Hay a quienes le cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y mejor. Para recuperar posiciones generan críticas hacia adentro. No se puede criticar todo el tiempo adentro. Esas críticas no sirven, van en contra de lo que nos dicen la gente. Carrió es totalmente funcional al Kirchnerismo”.

Además, para el ex embajador en Estados Unidos durante la presidencia de Macri afirmó: “Hay liderazgos validados que hay que respetar” y que “todos aquellos que ganaron sus PASO, Juntos por el Cambio tiene que tener un método para apuntalarlos para que ganen sus provincias en 2023″.