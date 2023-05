¡Se chivó la interna peronista! Rossi lanzó su precandidatura a presidente del Frente de Todos

En la noche del lunes, Agustín Rossi, el jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández, lanzó su precandidatura a presidente del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023. El anuncio fue a través de las redes sociales y con la publicación de un video en YouTube. En sus redes, escribió: "Quiero compartir con vos mi decisión de ser precandidato a Presidente. A las 19.30hs nos encontramos en mi canal de YouTube".

En el spot, el santafesino aseguró: "Los problemas se terminan este año y el ciclo económico en Argentina va a ser distinto". Y comenzó diciendo: "Quiero hablarle a todos los argentinos y a las argentinas. Sé perfectamente lo que está pasando hoy la sociedad argentina. Sé lo que te pasa a vos. Sé que hay días que sentís que tus sueños se desvanecen, o que te inunda la desesperanza. Sé que hay días que tenés bronca, cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega el final del mes, lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo, te parece inadecuado y seguramente no te alcanza".

Y continuó: "No nos han tocado años fáciles. Suelo decir que la Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía. Y eso nos imposibilitó de cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina".

En ese punto, Rossi dijo sobre el peronismo: "Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina. A pesar de que de todos los inconvenientes hubo promesas que cumplimos".

En tanto, sobre el Gobierno de Alberto hizo la siguiente síntesis: "Ese diálogo que establecimos en el 2019, cuando vos nos pedías trabajo, nosotros escuchamos y hoy tenemos una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina, el 6,3%.Nos pediste crecimiento económico y la Argentina creció en el 2021 y en el 2022, el año pasado, tuvimos récord de exportaciones, más de 88.000 millones de dólares de exportaciones durante todo el año pasado".

Y sumó: "Nos pediste vivienda y entregamos más de 100.000 viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Nos pediste obras públicas que nos preocupemos por la infraestructura, por el saneamiento y tenemos más de 5.000 obras públicas en ejecución, muchas de ellas más de 3.000 terminadas".

Por otra parte, marcó otro de los logros de la gestión: "Nos pediste que fortaleciésemos el sistema de salud y vaya si lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo. Mejoramos la educación. Claro que sí. Todas las escuelas primarias en la Argentina de gestión estatal tienen una hora más de clase como mínimo para recuperar lo que perdimos durante la pandemia. Federalizamos la ciencia y la tecnología a lo largo y ancho de toda la Argentina y muchas cosas más".

También afirmó sobre lo que debe el Gobierno: "Pero yo sé que lo que te quita el sueño, lo que a veces te impide dormir, son lo que yo llamo las tres I: la inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre. Y si me estás escuchando hasta acá, yo ahora te quiero transmitir tranquilidad. Tranquilidad porque esto va a pasar. Y no va a pasar dentro de 10 años. Termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto. La Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene. Ya no vamos a tener los efectos de la sequía. Vamos haber metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra, y vamos a poder aprovechar íntegramente las inversiones en infraestructura que venimos haciendo como el gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir equilibrar la ecuación energética en nuestro país". Y prometió: "La Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene. Vamos a tener reservas en el Banco Central, y con reservas en el Banco Central vamos a controlar el tipo de cambio y bajar la inflación", confió.

Para finalizar, dijo: "Pero el desafío es el de siempre, es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años. Ese crecimiento del que estamos hablando ¿va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos?. Y yo para eso quiero ser Presidente. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente".

Y por último, aseguró: "Por eso quiero ser Presidente, por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad de ser Presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos, que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todas las cosas, vivir con tranquilidad, que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas".