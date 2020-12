Se complicó el estado de salud de Menem: tiene una falla renal y está en coma inducido

El estado de salud del ex presidente y actual senador por la provincia de La Rioja, Carlos Menem, empeoró en las últimas horas debido a una falla renal. Ayer debió someterse a una diálisis, que se repetiría en las próximas horas. Los profesionales de la clínica Los Arcos de Palermo, en donde se encuentra internado desde hace una semana, decidieran mantenerlo en un coma inducido.

De esta forma la salud del ex presidente desmejoró después de haberse recuperado de un problema coronario la semana pasada. El martes 15 de diciembre, el ex mandatario había sido internado en el Sanatorio Los Arcos para hacerse una serie de controles tras el sangrado de una sonda vesical. Allí, fue sometido a una serie de controles y a un tratamiento con antibióticos debido a una infección urinaria.

La internación se había decidido luego de que Menem experimentara una frecuencia cardíaca "un poco alta", por lo que los cuidados y controles sobre el ex jefe de Estado son exhaustivos a causa de su edad avanzada y el resto de sus padecimientos: el legislador sufre de diabetes y problemas en los riñones.

A raíz de la arritmia que había sufrido la semana pasada, su hija, Zulemita, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al estado de salud del legislador: “Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso”. Según le habían confirmado a este sitio, Menem había sufrido una arritmia severa que le provocó el deterioro de su salud.

El miércoles, fuentes cercanas a su entorno habían indicado a la agencia que el actual senador mejoraba “lentamente” en la unidad de cuidados intensivos, donde se encuentra aislado del resto de pacientes debido a que es paciente de riesgo de COVID-19. “Los urólogos están viendo la infección urinaria que ya está superada”, había señalado su médico personal, Luis de la Fuente.

De hecho, este martes el senador continuaba estable y era controlado de manera permanente en la Unidad Coronaria del Sanatorio Los Arcos. Su entorno familiar había aclarado que “ahora el tema más delicado es su insuficiencia cardíaca y, si bien está mejor, tiene que estar controlado en la unidad coronaria” del sanatorio. Cabe recordar que el ex presidente está siendo acompañado por su ex mujer Zulema Yoma y su hija Zulemita Menem.

Ambas pasarán en la clínica junto a él las fiestas de Navidad. El domingo, De La Fuente había dicho que existía gente que pensaba que el expresidente seguía muy grave", pero, había asegurado que su estado era "estable". Durante este año, Menem había tenido otras internaciones: en una ocasión, estuvo ingresado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, tras lo cual fue hospitalizado por un cuadro de baja saturación en sangre.