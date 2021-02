Se extiende el velorio de Menem: sus restos serán trasladados por la tarde al cementerio islámico

Los restos del ex presidente Carlos Menem fueron velados por la noche y el último adiós se extenderá hasta este mediodía en el Salón Azul del Senado de la Nación. Cerca de las 14, está previsto que el cortejo fúnebre traslade el cajón al cementerio islámico de La Tablada. "Papá va a estar junto a mi hermano (Carlos Menem Jr), pese a que profesaba la fe católica", precisó Zulemita Menem, sólo horas después de confirmada la muerte de su padre.

"Mis hijos están muy tristes, porque se fue el abuelo y era un gran abuelo", aseguró Zulemita al regresar al Congreso. "Les quiero agradecer a todos, sobre todo a los médicos que cuidaron a mi papá hasta último momento y no lo dejaron ir", reforzó.

Los restos del ex presidente llegaron ayer a las ocho de la noche al Congreso de la Nación. Fueron recibidos por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Una hora más tarde, fue Alberto Fernández quien se hizo presente en el Salón Azul, acompañado por la primera dama Fabiola Yañez.

La ceremonia inicial fue íntima y participaron Zulema Yoma, Zulemita, Eduardo Menem, los nietos del ex presidente y el círculo familiar más íntimo. El féretro se encuentra custodiado por granaderos y con ofrendas florales en representación de todo el arco político.

Luego de la ceremonia íntima, el ingreso se habilitó para amigos, allegados y dirigentes. Eduardo Duhalde fue uno de los primeros en llegar, junto con el ex ministro de Justicia, León Arslanian. También se hizo presente uno de los principales asesores de política exterior de Menem, Jorge Castro; su ex secretario de Defensa Interior, Miguel Ángel Toma y su ex ministro del Interior, Carlos Corach. También se acercó el ex gobernador bonaerense y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.