Se habilita la renuncia al subsidio al transporte: cuánto saldrá subir a trenes y bondis

Desde tiempos inmemorables, existe en Argentina la discusión filosófica y política sobre si el Estado debe o no debe subsidiar servicios públicos. Sin embargo, desde la irrupción de Javier Milei en la arena política esta polaridad se volvió casi insostenible.

Lo cierto es que cualquier ciudadano de a pie sabe que cada vez que accede a la salud pública, a la educación pública, por ejemplo lo hace casi sin costo alguno. Lo propio sucede con el transporte que, aunque no sea para nada barato, está subsidiado por el Estado Nacional.

Claro que en épocas de campaña política se dice de todo y, desde el sector libertario no dudaron en poner en tela de juicio el papel de los subsidios a las tarifa del transporte. Es por eso que durante una conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Diego Giuliano anunció que ahora quienes no quieran pagar el boleto con subsidio estatal, podrán hacerlo.

“Cada usuario va a poder informarse sobre lo que significa no tener subsidio al transporte, estableciéndose una tarifa que hace a la estructura del sistema de costo del transporte y en la medida de que no quiera recibir ese subsidio, puede optar por no adherirse”, dijo Giuliano.

Además consideró: “El subsidio de transporte es una política de Estado a la que adherimos. Nosotros la sostenemos fuertemente porque interpretamos que el fomento tiene varios efectos: primero la posibilidad del salario indirecto, es decir achatar la curva de las tarifas y permitir que las personas tengan esa oportunidad a través de la asistencia del Estado”. Y también explicó: “Así mismo es una manera de fomentar el transporte público de tal manera de desalentar el uso del auto particular en las grandes ciudades”.

Giuliano informó que las tarifas sin subsidio serán de $700 para colectivos y ¡$1100! en el caso de viajar en tren. Cabe aclarar que, para el registro de cancelación del subsidio, los usuarios deben tener una tarjeta SUBE registrada con su nombre.

Desde el 20 de octubre, se podrá ingresar a argentina.gob.ar/SUBE y desde ese link se podrá acceder a un formulario web para dar de baja el subsidio estatal al transporte público.

En caso de no querer renunciar al subsidio o al atributo social del transporte, no deberá realizar el proceso en la web y seguirá pagando la misma tarifa. Desde el 27 de octubre se pondrá en vigencia el no cobro de los subsidios y se instará a las provincias argentinas a hacer lo propio en cada caso.

Pero en caso de que usted rechace el subsidio, desde el mismo 27 de octubre, puede decirle a su colectivero que decide pagar la tarifa completa, entonces podrá pagar $700 en caso de que viaje en colectivo.

Qué otros beneficios se pierden

Desde el ministerio de Transporte, se informó que 53 jurisdicciones en todo el país usan el sistema SUBE y por tanto, podrán iniciar el trámite para renunciar al servicio.

Pero, ¿Qué más se pierde, además del subsidio a las tarifas?

Atributo Social Federal: para grupos sociales con 55% de descuento en la tarifa;

RED SUBE: el beneficio que funciona para quienes realizan trasbordo, en el primer viaje se paga el valor total del pasaje, en el segundo un 50% menos y a partir del tercero un 75% menos;

Atributos Locales definidos por las jurisdicciones donde la tarifa se abona con SUBE

Según informó el mismo Giuliano, las tarifas de transporte mantendrán las tarifas congeladas hasta el 10 de diciembre. En caso de ganar las elecciones Sergio Tomás Massa, reconoció que se reorganizará el sistema de subsidios.