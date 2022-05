¿Se inspiró en CFK? Macri incendió la interna de JxC: "La unidad por sí misma no sirve"

Internas por todos lados. Después de una semana cargada para el Frente de Todos por las duras críticas de Cristina Fernández de Kirchner a la gestión de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio volvió a encender los motores de su interna. Desde Miami y por zoom, Mauricio Macri "bajó línea" a los diputados de la coalición y le marcó la cancha a Horacio Rodríguez Larreta.

"Todas las candidaturas se definirán por las PASO. Los que quieran participar, todos a las paso", fue el duro mensaje a la "tropa propia" que el jefe de Gobierno porteño envió desde La Plata, en una recorrida junto al intendente Julio Garro.

Atento a las declaraciones de Larreta, Macri volvió a mover las piezas del tablero desde Estados Unidos. De acuerdo a lo consignado por el diario Clarín, el ex presidente participó de forma virtual de una reunión del bloque de Diputados y volvió a apuntar contra los "moderados" del PRO y las otras fuerzas que integran la coalición opositora.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El cuidado de las instituciones, con un kirchnerismo que avanzaba, era muy importante. Eso nos mantenía en la unidad. Ahora, tenemos la responsabilidad de ser el cambio y darles propuestas de soluciones a los argentinos. La unidad por la unidad misma no sirve si no representamos el cambio", aseguró el ex presidente por Zoom.

La unidad por la unidad misma no sirve si no representamos el cambio"

Pese a que "la unidad" fue la premisa con la que él mismo se ungió como candidato en 2019, Macri insistió en que ya no es tan necesaria; en especial después de que Larreta la tomó como su bandera de cara al 2023: "A pesar de que pudo haber habido alguna tensión, algún desencuentro, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable".

"La unidad es fundamental, pero la prioridad ahora es el cambio", insistió Macri, al tiempo que sumó: "Sostuve la unidad en la construcción de este espacio y cuando fui presidente la prioricé, pro encima de muchas de mis ideas. Ahora no podemos ir hacia un lugar que seamos un siga-siga y no un cambio real para la Argentina".

El PRO vino a cambiar el sistema, al que no le gusta tiene que entender que ese es el origen de nuestro espacio"

También hubo un mensaje dirigido a los radicales que integran la coalición: "Si el radicalismo tiene otras ideas, que son respetables pero que se alejan de nuestra identidad, en las PASO tendrán su candidato y los argentinos elegirán qué prefieren. Si un modelo socialdemócrata o uno con mayor libertad, con un Estado más eficiente y reincorporado al mundo, con soluciones de fondo a los problemas".

Luego, también atendió a los "moderados" de su espacio: "El PRO vino a cambiar el sistema, al que no le gusta tiene que entender que ese es el origen de nuestro espacio y no podemos permitir que el status quo nos gane".