¿Se lanza como candidata? Cristina hablará para la militancia en La Plata con seguridad reforzada

La frase "no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores" que inmortalizó el ex presidente Juan Domingo Perón, le calza bastante bien a la situación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Es que la ex pareja de Néstor Kirchner fue mandataria entre 2008 y 2015, y luego de cuatro años de macrismo y otros cuatro de Alberto Fernández, suena como la principal figura del peronismo para poder lograr la épica gesta de vencer en 2023.

Y es por eso que hoy, a más de dos meses y medio del atentado que quiso terminar con su vida frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, "la Jefa" volverá a hablar por segunda vez desde esa ocasión para la militancia que la sigue, y lo hará esta tarde desde el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

La convocatoria es a las 18 y, según adelantaron los organizadores, será la única oradora de la jornada, aunque contará con el apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su plana mayor de ministros.

La expectativa de que lance su candidatura presidencial para 2023 y termine con las dudas de todos y todas sus simpatizantes, es muy grande, es por eso que el hermetismo respecto a los ejes que tocará en su intervención son absolutos.

La fecha coincide con el 50° aniversario de la vuelta de Perón al país en 1972, y entre sus admiradores y fanáticas existe mucha esperanza acerca de que CFK haya elegido la fecha con la intención de anunciar su propio retorno al poder.

En el riñón de Cristina analizan que, al igual que en 2019, sola no puede. Es por eso que vienen tejiendo -poco a poco- nuevas posibilidades de acuerdos que dinamicen y potencien lo que hoy es el Frente de Todos. Es que la realidad de los actores que componen la alianza oficialista no es la misma que hace cuatro años, cuando Sergio Massa estaba más cerca del actual presidente.

Hoy el balance que hace el hombre de Tigre es distinto y, más allá de las diferencias del pasado, sabe que junto a Cristina son las dos patas fuertes del frente, por lo que mantenerse juntos es vital para conseguir las aspiraciones que tiene cada uno.

La pelea en seguridad

Lo que sí genera preocupación en el entorno de la Vicepresidenta es el operativo de seguridad del acto. Es por eso que los movimientos previos y las discusiones entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y Kicillof, alrededor de las medidas en el estadio se impusieron, tras algunos anuncios y declaraciones.

Todo el problema está relacionado a la decisión que tomó la el Jefe de la Seguridad del Estadio cuando le envió a la Directora del Centro de Educación Física un pedido para "suspender todo tipo de actividades" durante el día de hoy, por motivo del acto.

Esto le cayó mal al ex ministro de Economía, quien puso el grito en el cielo convencido que detrás de la decisión reside una maniobra del intendente de La Plata, el macrista Julio Garro, quien quiere capitalizar la falta de clases para llevar agua para su molino.

Y por este debate quien se quedó afuera de las decisiones es el comisario inspector de la Policía Bonaerense Juan Cruz Reynoso, el firmante de la notificación a las escuelas, y a quien sancionaron luego de que los medios oficialistas se hicieran eco de la supuesta suspensión de clases, y con el convencimiento del Gobernador de que no fue una decisión ingenua.

Reynoso quedó apartado por siete días de su cargo después de siete años de gestión. Había llegado a sus funciones nombrado por el ex gobernador Daniel Scioli. Una de las pocas voces que lo defendió fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien aseguró ante Clarín que "es un funcionario correcto que hace bien su trabajo" y que "evidentemente se equivocó al mandar algo sin avisar a las autoridades".

Que Fernando André Sabag Montiel haya gatillado dos veces frente a la cabeza de Cristina cambió por completo el panorama de este tipo de actos. Ahora los criterios de seguridad para las situaciones en las que habla en público son distintas, más pensadas, evaluadas y ensayadas. Es por eso que la decisión que tomó por cuenta propia el comisario incomodó al riñón de la Vicepresidenta.

Los detalles del operativo

Los organizadores del acto por el Día de la Militancia pidieron a la gente que concurra con tiempo para garantizar un ingreso ágil al estadio, por el acceso ubicado en el cruce de la avenida 32 y 26, según detalló la Agencia Télam.

"La seguridad es primordial para cuidar a Cristina", remarcaron y, por esa razón, se dispuso la realización de "controles durante el desarrollo" del encuentro, "similares a los de un recital masivo", con dos anillos de seguridad y dispositivos tecnológicos para detectar metales.

El ingreso para el público general será sin pulsera o entrada. Es decir, la entrada es libre como cuando se concurre a un acto a una plaza.