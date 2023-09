"Se liberarán las importaciones para las pymes industriales": el nuevo anuncio de Massa

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ocurrió una devaluación sumada a la inflación anual del 115% que dio un golpe hacia todos los trabajadores del país y eso también se reflejó en la preocupación del Gobierno. Por eso, con las expectativas de salir adelante y de llevarle un poco más de calma a los argentinos, Sergio Massa planteó una serie de medidas y avisos que beneficiarán a todos aquellos que se vieron envueltos en una crisis. Ahora, aseguró que empezarán a liberarse las solicitudes pendientes de importaciones para las pymes industriales.

Fue en la apertura de la celebración del Día de la Industria en la Unión Industrial de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en donde brindó un acto junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, y aseguró que debido a que en agosto se acumularon casi u$s2.000 millones de reservas, se le abrirá una nueva puerta a las pymes industriales que están en Argentina.

"Agosto fue el mes de mayor acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). Hubo casi 2.000 millones de dólares y por eso hemos tomado la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que estaban pendientes para garantizar los empleos y la actividad", manifestó.

Esto sin dudas que será una gran noticia para los trabajadores de las pymes y así lo argumentó el ministro de Economía, tras expresar que esta medida llevada a cabo es únicamente para “cuidar” a las pymes argentinas, que son los que más sufren la devaluación. Además, agregó: “Son las que representan el 70% del empleo en el país, aportan u$s13.000 millones de exportaciones y configuran la matriz de generación de empleo registrado más federal".

Asimismo, la devaluación y las problemáticas existentes en el país las culpabilizó con la deuda ante el Fondo Monetario Internacional y la sequía, que desenvolvieron en un alto porcentaje de inflación. “Navegamos un año muy complejo, con tensión porque el principal acreedor de Argentina pedía medidas que sacaban de la cancha a nuestra industria y además, condenaban a la pobreza a nuestros trabajadores”, indicó.

Y en esa misma línea, sentenció: “Tuvimos que ir a buscar un modelo que terminara con el Fondo como prestamista de última instancia: China, Qatar, Banco de Desarrollo Latinoamericano. Esa etapa terminó porque Argentina recupera en el 2024 su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial”.

En cuanto a las SIRA, se generó un polémico debate porque Funes de Rioja al comenzar el acto, determinó que “No quieren eso para la industria”, por lo cual buscaba que rápidamente se puedan liberar las trabas de las importaciones y con ello brindarle una ayuda más a las pymes. Pero rápidamente y a la hora de tomar el micrófono, Massa le respondió que a él tampoco le gusta, aunque debió hacerlo por las problemáticas de sequía y las limitaciones que le impuso el FMI.

“Obviamente que no me gustan estos regímenes que a veces son injustos, porque por ejemplo el sector automotriz como tiene un modelo de integración con Brasil tiene determinados vehículos financieros que el resto de los empresarios no los tienen. No me gustan las SIRAS, pero Argentina arrancó el año pensando que iba a comprar por USd 100.000 millones y que iba a vender por 110.000 millones. Esa era la planificación de cualquier economista el año pasado”, agregó Massa.

De esa manera, apuntó también contra la oposición, principalmente contra Javier Milei y su idea del proyecto industrial y la dolarización en el país. “Lo primero que les quiero decir es que los que creen que en la Argentina tiene que haber un proyecto industrial, lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de la moneda. ¿Cómo? Vendiendo más de lo que compramos. Daniel (Funes de Rioja) me hablaba de las SIRAS. A mí la verdad es que tampoco me gustan. A mí me gustaría que cada uno de los que toman la decisión de invertir, de crecer, de generar valor, tengan mayor facilidad”, dijo y agregó: “Pero me gustaría no tener la convivencia con el síndico que nos dice ‘ustedes no pueden importar más de tanto’, porque eso es lo que pedía el FMI: 100% de devaluación y congelamiento de las importaciones”.