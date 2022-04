¡Se pica la interna! María Eugenia Vidal se suma a la lista de candidatos del PRO: “Me gustaría ser Presidenta”

A más de un año para las elecciones presidenciales, son varios los protagonistas que ya confesaron abiertamente querer ocupar el sillón de Rivadavia. Entre los dirigentes políticos nacionales con mejor imagen de cara a 2023 se encuentran Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, los cuales según la consultora Management & Fit que dirige la analista Mariel Fornonicon, tienen una aprobación del 35,2%.

En ese sentido, en Juntos por el Cambio (JxC) están trabajando a destajo por las candidaturas del 2023, organizando reuniones y recorriendo el país. Al eventual deseo de Larreta, se le suman las ganas de Patricia Bullrich -quien sería su contrincante en el PRO- y el radical Gerardo Morales, quien mientras se dedica a la presidencia de la UCR se hace notar con fuertes declaraciones contra el propio jefe de Gobierno porteño y Mauricio Macri.

Recordemos que días atrás, Bullrich sostuvo que "Horacio (Rodríguez Larreta) está enojado conmigo porque le salió una competidora". Lo cierto es que en las últimas horas, la diputada María Eugenia Vidal reavivó la pelea interna por la presidencia en Juntos por el Cambio y sostuvo que le gustaría ocupar ese rol. "Me gustaría ser Presidenta, pero no estoy desesperada. Será en el momento que tenga que ser”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El último fin de semana, la ex gobernadora bonaerense participó en el tractorazo junto a otros dirigentes de Cambiemos. dijo que Milei "refleja el enojo que tiene una parte de los argentinos" y adelantó que la elección del candidato para las presidenciales del año que viene se dará en una interna. “En el 2023 nuestro candidato a Presidente tiene que ser aquel que le pueda ganar al kirchnerismo”, agregó.

Presente en Plaza de Mayo, Vidal explicó que los dirigentes de Juntos por el Cambio decidieron participar del tractorazo para “dar una señal para todos los que producen de que no están solos”. “Si bien el Gobierno nos transmite una realidad paralela, no todos los políticos vivimos en ella. Cuando uno tiene ganancias por encima de lo previsto, paga más Impuesto a las Ganancias. No se necesita un nuevo impuesto”, aseguró.

La diputada tuvo un mes bastante movido: visitó la provincia de Neuquén como parte de su tarea de armado y consolidación de su propio espacio nacional dentro de Juntos por el Cambio, con la mira puesta en las elecciones del año próximo. Vidal, quien estuvo en Chubut en febrero y en San Juan el mes pasado, tiene el apoyo explícito del jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, para una eventual candidatura presidencial.

La ex gobernadora recorrió las ciudades de Neuquén, Villa la Angostura, Añelo, Centenario y San Patricio del Chañar y visitó empresas de petróleo y gas, y el yacimiento de Vaca Muerta, entre otros lugares. Además, en lo estrictamente partidario, mantuvo reuniones con referentes de Juntos por el Cambio de la provincia, entre las que se destacó la diputada provincial Leticia Estévez.

Ritondo había dicho semanas atrás "estoy con Vidal, si me preguntan quién sería mi candidata a Presidenta, ojalá fuera Vidal" y aclaró que "de Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño) soy amigo y sé que la figura de Patricia (Bullrich) también es muy importante".En cuanto Macri y su decisión con respecto a 2023, el ex ministro de Seguridad bonaerense dijo que "es una definición que va a tomar él, Mauricio crea una expectativa, pero ahora el que decide es él".

La idea de que haya internas antes de las PASO en Juntos por el Cambio surgió como una respuesta a las multiplicidad de candidaturas que vienen apareciendo para el sillón de Rivadavia. Quien la aportó sobre la mesa, a modo de buscar ordenar la situación, fue el jefe de Gobierno porteño. La única en manifestarse en contra de esta propuesta fue Patricia Bullrich o, al menos, así lo hizo saber en el encuentro del Consejo Nacional del PRO.

En la Unión Cívica Radical (UCR), se manifestaron a favor de esta propuesta el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador nacional Alfredo Cornejo y el diputado nacional Facundo Manes. A ese trío se le sumó el senador Martín Lousteau. "La idea es resolver la interna de Juntos por el Cambio en las PASO, en lo que es el espacio de Juntos por el Cambio la decisión se tomará en las PASO", sostuvo Morales.

El interés de que haya internas por fuera de las PASO se debe a que, a diferencia de lo que son las internas en las que tiene que ir a votar el común de la población, en las partidarias sólo lo hacen los afiliados, no entra tanto el juego el aparato de gestión o el dinero que se tenga sino más bien la relación que cada uno de los candidatos tengan con los presidentes del partido en cada provincia en cada localidad.

De ahí la necesidad que tiene Bullrich de que se dirima todo en las PASO directamente para aprovechar lo que ella considera que es un nivel de popularidad mayor al de Rodríguez Larreta, su principal competidor. Un dato no menor es que de no haber acuerdo en un partido para dirimir esa discusión será la mesa nacional de Juntos por el Cambio la que tome intervención en el asunto. Esta decisión contó con el aval de todos los integrantes de la coalición.