¡Se picó en la derecha! Elisa Carrió contra los libertarios: "Si votás a Milei, votás a un genocida"

Son tiempos de discusiones en la alianza opositora de Juntos por el Cambio. Dentro de ese espacio político, varios líderes quieren competir por la presidencia en 2023. Desde Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta hasta Patricia Bullrich, Gerardo Morales y hasta María Eugenia Vidal quieren constituirse como precandidatos de la oposición.

En el medio, algunas encuestas, sumado a algunos periodistas, auguran que el representante de la extrema derecha y titular de la Libertad Avanza, Javier Milei, podría lograr buenos números de cara a las elecciones del próximo año. Por ese motivo, la preocupación ha crecido tanto en el PRO, en la Coalición Cívica y en la Unión Cívica Radical (UCR): si Milei crece es porque le roba votos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, todos los que se candidatean (focus group en mano) buscar radicalizar sus discursos y acercarse cada vez más a los ideales de la extrema derecha. Por eso, el coqueteo de Macri y Bullrich con Milei, o las propuestas de tipo represoras. A eso hay que sumarle medidas como las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que “prohibieron” el lenguaje inclusivo en las escuelas, una decisión íntimamente ligada a los resultados de las últimas encuestas.

Dentro de ese contexto, apareció Elisa Carrió, la referente de la Coalición Cívica y quien asegura está “retirada” de la política. En un reportaje con el diario El Tribuno de Jujuy, Carrió aseguró sobre la interna en Juntos por el Cambio: “Yo hablo con todos y quizás sea la que tiene relación más profunda con cada una de las facciones individualmente: con los radicales y con todos los del Pro, pero en serio. No hay ningún riesgo de ruptura, hay algunos chisporroteos pero nada grave”.

Luego le dedicó durísimas palabras a Milei. En ese sentido, Carrió afirmó sobre el líder de La Libertad Avanza: “Juntos por el Cambio se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas. Yo creo que con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida”. ¿A qué se refirió Carrió? Hace poco, el libertario abogó por la venta de órganos en el país. "Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado", dijo Milei.

Luego, al ser consultada sobre la crisis económica que afecta al país desde 2017, lanzó una crítica sobre el gobierno de Macri: “La gente sufrió sobre todo el último año de Gobierno de Macri. Yo recorrí el país en 2017 y estábamos muy bien. Creo que la crisis fue prácticamente en 2018 y 2019 pero porque creo que hubo errores con el tema de las Lelic y que no había confianza en la estabilidad del Gobierno”.

Y completó sobre ese tema: “Qué quiero decir: yo paré tres golpes con laboratorios y grupos internos. No había seguridad en la continuidad de la Argentina, por eso se movía tanto el dólar, y después de las Paso fue peor. Pero fue el primer Gobierno no peronista que terminó su mandato”.

Para finalizar, Carrió dijo al ser consultada sobre su posible candidatura a presidenta o vicepresidenta: o no puedo ser vicepresidenta. (Risas) Porque al otro día lo volteó al presidente con el carácter y la energía que tengo. Por eso no tengo marido”. Y completó: “Estoy muy bien en mi casa. Además, una cosa es el poder y otra la autoridad. La ambición de un hombre o una mujer es tener autoridad, no tener poder. Yo la verdad que tengo poder sin tenerlo. Todos me dicen ‘Lilita, vas a dejar de ser diputada y no vas a tener más poder’. Sin embargo sigo teniendo poder porque tengo autoridad, que es la coherencia a lo largo de la vida. No necesito un cargo”.