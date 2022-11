Se reúne el "Consejo del salario" y los precios justos llegan a las góndolas: las claves del día

Gran Hermano: la Tora aseguró que se fue por su honestidad y por sus formas

La última participante en abandonar la casa de Gran Hermano, Lucila Belén "la Tora" Villar, aseguró en la gala de debate que realizan quienes abandonan en reality show que se fue por su honestidad y por sus formas confrontativas de jugar.

“La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso”, reconoció en vivo por Telefe.

Allí confesó que cuando necesitó ayuda la pidió: "Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera...Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".

“Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan (Reverdito), a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’. Y me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos”, explicó respecto a sus afinidades dentro de la casa.

"La broma no fue broma. Eso nunca va a ser broma. Si una chica te dice: ‘No, pará', pará, porque no es no. Y eso te lo voy a discutir con quien sea y como sea. Esas cosas en el 2022, ya no son bromas. Y si alguien te dice pará, pará", fueron las palabras sobre su entredicho con Walter "Alfa" Santiago.