Se reúne el Fondo, Cobos pide control de cambios y la sentencia de Alberto: "Estamos en un default virtual”

Mientras se prepara para viajar a Madrid el próximo domingo, donde una vez al año da clases en la Universidad Camilo José Cela, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se tomó algunos minutos de su tiempo y accedió a brindarle una nota al influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, donde advirtió que la Argentina "está en un default virtual".

La entrevista, publicada este viernes en el sitio web del WSJ, fue la primera del postulante del peronismo con un medio extranjero después de las PASO. Allí, el candidato a presidente sostuvo que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla".

En el mismo sentido de la charla, el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner –quien va como candidata a vicepresidenta- sostuvo que no está dispuesto a apoyar las medidas de emergencia del gobierno de Mauricio Macri que buscan combatir la creciente volatilidad.

"El mercado sabe ahora hacia dónde se dirigen. La crisis actual es un caso de deja vú. Lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación. Fue un acto de complicidad con la administración Macri”, sostuvo Fernández.

Al mismo tiempo, señaló que que “fue la campaña de reelección más cara de la humanidad, y le dieron dinero a un gastador compulsivo". El artículo también destaca el candidato "dejó en claro que no apoya las medidas de austeridad de Macri para equilibrar el presupuesto del gobierno”.

Las mimas estaban entre las condiciones acordadas con el FMI. "Para revertir este ciclo hay que lanzar un plan para impulsar el consumo, y no voy a pedir permiso al FMI para ello. Para nosotros, es sorprendente que el mundo crea que Macri es la solución", agregó.

Lo cierto es que el medio estadounidense también recordó que "Argentina ha incumplido ocho veces su deuda externa a lo largo de sus 200 años de historia" y "ha recibido cerca de 30 paquetes de apoyo del FMI, que ha tenido una relación inestable con anteriores líderes peronistas".

El FMI se reunirá hoy para tratar la crisis argentina

Este último anunció la decisión del gobierno de "reperfilar" la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, el Fondo espera la propuesta del Gobierno para considerar una renegociación del acuerdo stand-by vigente con la Argentina, la cual no implicaría la cancelación del programa en curso, ya que ambos no pueden coexistir en paralelo.

Hasta el momento, todavía no trascendió la fecha en la que el FMI enviará los 5.400 millones de dólares del desembolso previsto para mediados de septiembre. Estos fondos serían utilizados por el Gobierno para engrosar las reservas del Banco Central y podrían llegar a pesar de la renegociación.

Mientras tanto, Roberto Cardarelli, jefe de misión del FMI para la Argentina, regresó este miércoles a la capital norteamericana y hoy poco después del mediodía tiene previsto presentarse ante el board del organismo multilateral para informarle sobre su paso por Buenos Aires.

"El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se reunirá esta tarde para una sesión de información de carácter informal sobre los recientes acontecimientos en Argentina", señaló un vocero del organismo.

"La situación económica es complicada y se necesita prudencia"

Por otra parte, el senador nacional Julio Cobos (Cambiemos) dijo hoy que "la situación económica es complicada" y que "se necesita prudencia y cautela en lo que decimos los dirigentes y en la toma de decisiones", en referencia a los anuncios formulados por el Gobierno en materia de reprogramación de deuda, y el contexto electoral en vísperas de los comicios del 27 de octubre.

"La situación económica es complicada y difícil, y se necesita cautela en lo que decimos y en la toma de decisiones. Estas medidas anunciadas por el Gobierno están esperando el respaldo político del principal espacio opositor que tiene mucha chance de ser gobierno, y creo que primará la prudencia", agregó el ex vicepresidente de Cristina Kirchner en radio La Red.

Para Cobos, "hay fantasmas que hemos vivido antes, pero dependerá de todos que los podamos sobrellevar". Sobre la posibilidad de establecer el control de cambios, el ex gobernador de Mendoza dijo que si los anuncios "no funcionan, no va a haber otra alternativa, pero lo que yo veo es que tenemos reservas".

"Lo que ha hecho el ministro (de Hacienda, Hernán Lacunza) es preservar ese valor de las reservas al postergar el plazo de los compromisos de las letras del tesoro", añadió en referencia a la reperfilación de deuda anunciada el miércoles pasado.

Además, se mostró confiado en que el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), pautado con el Gobierno para septiembre, "llegará. Yo creo que va a venir", dijo. "Estamos viviendo un momento electoral que también toca a la economía y sobre todo a una economía tan vulnerable como la nuestra", definió Cobos.

Por otra parte, se mostró partidario del diálogo con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Si, claro que sí", respondió al ser consultado al respecto.