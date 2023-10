Se rompió La Libertad Avanza: una diputada electa confirmó que tendrá un monobloque del partido

Desde el domingo pasado, luego de que La Libertad Avanza saliera segundo ante Unión por la Patria, Javier Milei se paseó por todos los canales de televisión y las emisoras de radio para invitar a los dirigentes de Juntos por el Cambio a la coalición, con la intención de que los votantes tengan intención de inclinarse a favor suyo en noviembre en el ballotage.

Por este motivo, tras el acuerdo entre Mauricio Macri y Milei, La Libertad Avanza decidió romperse. Así lo expresó la diputada provincial electa el domingo pasado en Entre Ríos, Liliana Salinas, quien informó mediante un comunicado que construirá un nuevo monobloque del Partido Conservador en la Legislatura entrerriana. “Hemos defendido a capa y espada este espacio”, enfatizó.

En el comunicado que emitió Salinas, expresó: “A tres días de que el 77% del pueblo argentino se exprese, y donde desde La Libertad Avanza Entre Ríos, consolidamos a Javier Milei como la segunda opción más votada, apenas debajo de Sergio Massa, hoy vemos con estupor el giro radical de la postura de nuestro candidato presidencial, que se manifiesta en todos los medios de comunicación donde es entrevistado”.

Allí, expresó que en mayo se unió a los fundamentos del partido llevando a las ideas de la libertad a lo más alto, “sujetas a no transar ni acordar con la casta”. “Creímos en Javier Milei, que decía que ‘con los mismos de siempre NO’. Somos parte de este espacio desde antes que sea el 'boom' que arrasó en las PASO de agosto y que se creía que se impondría como presidente el domingo 22/10”, escribió.

En este mismo sentido, Salinas remarcó que se cometieron muchos errores y que “la gente que dice ser liberal hizo que quedaran segundos el domingo a más de seis puntos de Massa, y a 15 puntos de ser gobierno a partir del 10 de diciembre”.

“Esta situación generó caos. Evidentemente luego de ver cómo el poder que se estaba por tener se fue de las manos como el agua. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Más libertad? ¿Más motosierra? ¿Más achique? ¡No! Todo lo contrario. Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a ‘los mismos de siempre’”, sentenció.

Además, Salinas aseguró que Juntos por el Cambio “ya no está tan ‘juntos’” y que no corresponde a los valores de La Libertad Avanza, ya que Milei pretende formar una alianza con la casta e incluso con la extrema izquierda. “Entendemos que la voluntad popular se expresó y nuestro elector no quiere este cambio abrupto de posición. Somos muchos los entrerrianos que trabajamos días y noches para que nuestra oferta electoral estuviera presente el pasado domingo”, insistió en el comunicado.

“Luchamos contra operaciones de todo tipo y color. Contra la baja de candidaturas por plata. Que casi hacen caer todo nuestro armado. Y ahora, ¿ellos van a ser parte de lo que construimos? No, señores. ¡No!”, advirtió Salinas.

“Como fundadora de L.L.A.E.R., presidente del P.C.P (Partido Conservador Popular), y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio”, remarcó y luego prosiguió: “Es por esto que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya que generaremos un bloque de diputados denominado PCP, no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos! Siempre defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron”.

“La motosierra y la bomba, al final se hicieron realidad, rompiendo lo que habíamos construido creyendo en ideas que dejaron atrás abrazándose con lo más rancio de la casta política”, concluyó la diputada en el comunicado emitido.