Se terminó el misterio: qué le dijo Cristina a Alberto en el video del "reto" en el Congreso

Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaron ayer al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. El presidente y la vicepresidenta protagonizaron un llamativo diálogo que fue captado por las cámaras, junto antes de la protocolar imagen junto a la Constitución. "La jefa lo está retando", aseguraron muchos usuarios de Twitter y el video se viralizó en cuestión de minutos. Qué fue realmente lo que le dijo.

Según pudo constatar BigBang, el diálogo no fue una pelea. "Cristina le estaba explicando los pasos protocolares de las sesiones ordinarias. El tema de la firma de los libros, el orden y demás. No fue un reto, estaban hablando de la ceremonia. No fue nada de otro mundo, hicieron todo un circo al respecto"; precisaron desde el Gobierno.

Pese al viral, la ceremonia transcurrió con normalidad. El presidente pronunció su discurso durante una hora y veinte y aprovechó la ocasión para realizar más de un anuncio. A continuación, algunos de los pasajes más importantes:

La lucha contra el hambre nuestra es prioridad porque comer no puede ser un privilegio”

Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos"

Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada su paso”

Algunos nos piden más ajuste. Más ajuste lleva a más recesión a menos oportunidades, a más pobreza, más desigualdad, más exclusión”

Somos un gobierno de científicos, no se CEOs”

Dictaré un DNU que modifique la ley de inteligencia, impidiendo a los organismos inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la justicia”