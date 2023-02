“Se van a tener que preparar”: Tolosa Paz amenazó a Belliboni y acusó a los piqueteros de “planeros"

El fuerte ajuste del Ministerio de Desarrollo Social contra los que menos tienen, continúa. Así como la estigmatización y las denuncias que realizan contra las organizaciones piqueteras que llevan a cabo un acampe sobre la Avenida 9 de Julio. El pedido es el mismo desde hace meses: que Victoria Tolosa Paz tenga un encuentro con quienes reclaman contra la baja de más de 250 mil beneficiarios del plan del Potenciar Trabajo. Sin embargo, la ministra “ajusta pobres” no da el brazo a torcer y responsabilizó a los líderes, como Eduardo Belliboni del Polo Obrero, de “extorsión y el manejo del cobro del dinero” para su propio beneficio.

En diálogo con Radio con Vos, la funcionaria dijo: “En la página del Ministerio me llueven las denuncias contra Unidad Piquetera, el Polo Obrero, por la extorsión, el manejo del cobro del dinero”. Además fue incisiva y destacó: "Como dice Belliboni: la cuota social del Polo Obrero para hacer el acampe. La mitad del Potenciar Trabajo está en manos de un puntero de Unidad Piquetera, el pedido del suplente para marchar, el cumplimiento de la marcha dentro de las contraprestaciones que exige el Polo Obrero. Esto se desvirtuó, esto no está dentro del Potenciar Trabajo".

Además, volvió a mencionar que la extorsión se acabó porque su cartera no es “Ministerio de los piqueteros” y “mucho menos el ministerio del AMBA”. “A esta política que se creó al calor de la extorsión en la 9 de julio, alguien le tiene que poner un límite", acusó y agregó: "Cuando digo se acabó le digo a Belliboni que el acampe es un mecanismo de extorsión y se van a tener que preparar".

Al mismo tiempo, conversando con Ernesto Tenembaum quiso ser solemne y pedir disculpas a la ciudadanía por el acampe: “Se vienen días largos y le pido disculpas a toda la ciudadanía por lo que significa, pero levantar bajo la extorsión lo que significa el decreto 728 y empezar a dar altas como se hizo en el Ministerio durante 7 años es seguir creando condiciones a la extorsión".

Tolosa Paz justificó que luego del proceso de validación de identidad lograron definir "un padrón donde 1.265.000 personas, de 1.364.000, realizaron todos los pasos para "sostenerse dentro del programa Potenciar Trabajo". Este sería el motivo por el que cerca de 100 mil beneficiarios fueron dados de baja por no corroborar sus datos. Y, sumó que esto implicaría 3.200 millones de pesos libres por mes que se reinvierte en capacidades productivas de los titulares del Potenciar Trabajo".

"No es un ahorro fiscal", enfatizó y asumió que son responsabilidad de las agrupaciones sociales de hacer la certificación: "¿Quién certifica esas condiciones? Lo certifica Unidad Piquetera, el MTS, el Polo Obrero, Libres del sur. Cargan el nombre y apellido de la persona, qué tareas está realizando con un porcentaje de presentismo. Eso hoy claramente es lo que Belliboni no puede explicar: cómo el mes pasado dijo que los 10 mil potenciar trabajo que él hoy no encuentra, que no los trae al Ministerio, estaban cocinando en una olla, limpiando una escuela".

En el mismo programa tuvo la oportunidad de responder quien fue criticado de “no hacer su trabajo bien” por la ministra “ajusta pobres". Belliboni, del Partido Obrero, dijo que “no le llama la atención”. "No me llama la atención que la creadora y fundadora de la 'mesa del hambre' tuviera un éxito enorme", ironizó ya que aseguró que Tolosa Paz "no logró poner ni un plato de comida en la mesa" y "defraudó a mucha gente de buena fe".

"Ella nos acusa de estar haciendo campaña electoral. De ser candidatos... Ninguno de nosotros somos candidatos. Estamos haciendo un reclamo social que la Ministra no atiende a pesar de que le hemos pedido reuniones para explicarle que el método que utilizó iba a producir que mucha gente no iba a poder ingresar al programa que ideó. Ella está apurada", se defendió.

También se animó a decir que debe hacerse cargo ella de que las personas puedan inscribirse en el plan: "La gente que no encuentra la Ministra la tendría que haber buscado ella en el territorio porque hay gente que tiene un estado de abandono total por parte de ellos. ¿Cómo puede ser que Belliboni tiene que ir a buscar a la gente? El Estado no está presente en en los barrios. Es el Estado el que tiene que ir a buscar esa gente abandonada". Y sumó: "No pueden tomar represalias contra la gente por no tener una virtualidad del nivel que se necesitaba para tener una auditoría, que no fue virtual, porque que era muy compleja de hacer". El dirigente del Polo obrero volvió a afirmar que el sistema era malo porque la página era muy compleja. Este mencionó: "Siempre está colapsada, te pide registro de rostro y documentos, había que hacer un usuario y recuperar un mail. Creo que la complejidad del sistema tenía un objetivo".