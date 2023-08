¡Se viene el PreViaje 5! La nueva letra chica, cuándo se anuncia y los pasos a seguir

¡Qué felicidad viajar! Desde la pandemia por coronavirus, se implementó el programa Previaje con el objetivo principal de palanquear el turismo en plena cuarentena, jalonar los ingresos de los empresarios del turismo y que todos y todas puedan acceder al derecho de la recreación y a vacacionar.

Desde que se implementó en 2020, ya se movilizaron 7 millones de turistas y el impacto económico fue de 548 mil millones de pesos que fueron directamente inyectados en las economías locales según indicaron desde Turismo de la nación.

¿La buena noticia? Hay una nueva edición del Previaje (temporada 5) y, aunque todavía no hay un anuncio oficial, ya hay algunos datos disponibles como que se incrementará el tope de reintegro acorde a la suba de la inflación. El anuncio sería lanzado en la jornada del 31 de agosto por Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria.

La hacemos corta: aquí las claves del Previaje 5 ¡Adelante!

Cómo me inscribo: primero debe elegir el destino, comprar los pasajes (micro, tren, colectivo, auto) además reservar el hospedaje, recuerde que debe chequear antes si las empresas que contratan están adheridas al programa Previaje. Guarde los comprobantes porque una vez que tenga todo elegido deberá ingresar a este enlace www.previaje.gob.ar

Allí deberá ingresar con su usuario de MiArgentina. Allí cargue todos los comprobantes de pago. ¡No se asuste! porque una vez hecho este proceso, el dinero se cargará en una cuenta—que se genera automáticamente—del Banco Nación.

Nota: Si nunca viajó con el programa, le llegará a su domicilio una tarjeta del Banco Nación para que pueda llevarla al destino turístico elegido. Si usted ya viajó con Previaje, el dinero se acreditará en esa misma cuenta.

Cuánta plata me devuelven: 100.000 pesos. Es decir que el Estado te devolverá 50.000 pesos para que gastes en el lugar que elegiste para vacacionar.

Cuándo me puedo ir de vacaciones: desde fines de septiembre y hasta fines de octubre. Recuerde que en esos meses hay un finde largo por el día de la Diversidad Cultural del 13 al 16 de octubre.

Dónde puedo gastar el dinero que me devuelven: El dinero sólo podrá ser gastado durante la fecha de sus vacaciones en cualquier comercio (no importa si no está adherido a Previaje).