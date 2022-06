¿Se viene la ruptura? Morales expuso el plan de Macri para dinamitar Juntos por el Cambio

En medio de una feroz interna dentro de la oposición, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre su carta publicada este domingo con críticas hacia el expresidente y compañero de coalición Mauricio Macri.

“Mi carta fue planteada porque Mauricio Macri viene atacando al radicalismo y además con un error histórico. Yrigoyen no fue un populista, fue un Presidente fundante”, sostuvo. “Las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir”, agregó en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa por radio Metro 95.

Sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio, Morales expresó que “no sirve una grieta en Juntos por el Cambio, que tiene que estar más juntos que nunca”. Y sumó: “El problema no es si uno se quiere más o menos, el desafío actual es administrar una coalición de partidos diferentes”.

Con respecto a la actitud del expresidente, señaló que “no esta bien esta actitud de Macri: es irresponsable y, además, es egoísta. El debería ocupar un rol más lateral”. Pensando en 2023, el dirigente radical reflexionó que “Macri busque deteriorar la relación de Juntos por el Cambio no esta bien. Cuando busca centralidad, limita el crecimiento de otros candidatos como Horacio y Patricia”.

Por último, el presidente de la UCR sentenció: “Los que se dicen halcones son bastante necios”. Y cerró: “Macri debería disculparse con el radicalismo”.

La carta de Morales contra Macri: "Si tu intención es romper, decilo"

Morales cargó ayer duramente contra el ex presidente, quien había dicho dicho que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina.

"Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente", fustigó el radical, al tiempo que acusó al líder del PRO de "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor Argentina".

En una carta abierta dirigida directamente a Macri, Morales señaló que "vivir de la grieta no es el camino" y que "menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente".

"Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular”, expresó el jujeño.

Y agregó que "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina, es además hacerle daño a nuestra propia historia de país".

En otro pasaje de la misiva, Morales acusó a Macri de ceder "a la tentación de subirse a modas efímeras que solo acarrean más destrucción".

El radical se refería al discurso liberal de derecha dura que está en boga que en el país tiene como exponente más conocido al diputado nacional Javier Milei, y que a nivel regional tiene como ícono a Jair Bolsonaro.

"Veo que lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción” , le espetó.

Macri había apuntado contra Yrigoyen, uno de los fundadores del radicalismo, al exponer en la Conferencia Internacional de la Libertad en San Pablo.

"Esto del populismo no es un problema apenas de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita. Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo", resaltó el ex jefe de Estado, haciendo una analogía entre el "populismo" y enfermedad contagiosa.

Más allá de sus críticas a Macri, el titular de la UCR dejó en claro que su voluntad lejos está de romper la coalición de Juntos por el Cambio.

"La Unión Cívica Radical ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio porque estamos convencidos de que es la confluencia de los partidos democráticos donde radica la posibilidad de darle un mejor futuro al país", manifestó al respecto.

En el final de la carta, tras hacer un repaso de los logros de la gestión de Yrigoyen, Morales pidió que la dirigencia de Juntos por el Cambio esté "a la altura del verdadero desafío que tiene toda la política: mejorarle la vida a la gente y defender la república".

La relación entre Morales y Macri ya venía tensada desde hace tiempo por discrepancias ideológicas y disputas de liderazgo en la coalición opositora.

Tiempo atrás, el gobernador jujeño había asegurado que el ex presidente no era su jefe, y lo había acusado de reivindicar el neoliberalismo, ideología con la que la UCR no se sentía representada.