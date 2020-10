Se viene un nuevo reclamo: la CGT y la CTA Autónoma pedirán un salario mínimo de más de 45 mil pesos

El miércoles de esta semana, la CGT y la CTA Autónoma reclamarán un aumento del ingreso mínimo que cubra el valor de la canasta básica, es decir más de 45 mil pesos, en el marco del encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil convocado por el Ministerio de Trabajo, según confirmaron las fuentes sindicales de ambas centrales obreras.

La cartera laboral que encabeza el ministro Claudio Moroni convocó a sindicalistas y empresarios para dos sesiones virtuales del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para las 15 y 16.30 del miércoles -aunque los voceros oficiales auguraron dos días de maratónicos debates- para fijar el nuevo ingreso y también los montos mínimos y máximos de las prestaciones por desempleo.



La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, decidió de forma unilateral -vía laudo- una suba del 35 por ciento, por lo que el salario pasó entonces de 12.500 pesos a los actuales 16.875 pesos en tres tramos. Por entonces, el aumento fue escalonado y aplicable en agosto, septiembre y octubre de 2019 para el personal del sector privado y de la administración pública.

El beneficio alcanza a los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa de labor y, en el último encuentro de septiembre de 2019, los empleadores propusieron una mejora del 25 por ciento y un adicional del 5 por ciento no acumulativo desde noviembre y, los sindicalistas, exigieron un haber integral de 31.934 pesos.



Ante la ausencia de acuerdo, Producción y Trabajo elevó a través de la figura del "laudo" -una potestad de la cartera laboral cuando no hay consenso- el mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado y con jornada legal completa. El aumento para el salario mínimo no alcanza al personal encuadrado en los convenios colectivos de trabajo y a los beneficiarios de aquella prestación por desempleo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por primera vez desde su constitución, el organismo que determina el ingreso mínimo y en el que participan la CGT, ambas CTA y las cámaras empresarias de todas las actividades, deliberará vía zoom por la pandemia de coronavirus, por lo que tanto fuentes oficiales como sindicales estimaron que el debate podría prolongarse al menos dos días.

Cabe destacar que la CTA de los Trabajadores -la que conduce Hugo Yasky- no determinó todavía una posición, ya que aguarda la finalización y entrega de un estudio al respecto a manos del Centro de Investigación y Formación (Cifra). Héctor Daer, cotitular de la CGT, afirmó en la víspera que los representantes sindicales de la central exigirán un aumento del valor mínimo de más de 45 mil pesos a partir del costo de la canasta básica.



"Como todos los años y, en especial en el contexto del atípico 2020, las cámaras empresarias seguro se quejarán por los efectos generados por la grave emergencia sanitaria en todas las actividades, el empleo y la producción, y ofrecerán lo mínimo indispensable y en cuotas, lo que será rechazado", afirmó un dirigente de la CGT.

Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) que Daer colidera con Carlos Acuña, como la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que conducen Ricardo Peidró y Hugo Godoy, coincidieron en señalar que los gremialistas reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, ya que "es imposible convenir un ingreso inferior sobre la base del actual valor del mínimo, de apenas 16.875 pesos".



En ese sentido, Peidró -titular de la central y dirigente de los visitadores médicos- explicó que en agosto de este año el valor de la canasta básica -que siempre debió determinar el Consejo y nunca lo hizo- ascendió a 46.460 pesos, y sostuvo que según un estudio actualizado elaborado por la CTAA, en "el último quinquenio el haber mínimo perdió un 35,7 por ciento, y más del 29,5 por ciento ocurrió desde 2018".

"Si se elevase del actual valor a 26.247 pesos, el nuevo mínimo cubriría el 56 por ciento de la canasta básica. Sin embargo, y atento a la realidad nacional, podría aceptarse ese aumento solo si el Gobierno y los empresarios se avienen a discutir mejoras trimestrales o cuatrimestrales. El Consejo debería funcionar todo el año", señaló Peidro.

Para el dirigente y el director del Departamento Jurídico de la CTAA, Horacio Meguira, "el deterioro fue muy grande, por lo que es preciso convenir la actualización del mínimo de forma trimestral o cuatrimestral y no anual", a la vez que se pronunciaron por "el real funcionamiento de las comisiones y subcomisiones, que solo cumplieron su verdadero rol durante poco menos de un año y medio durante la gestión de Carlos Tomada".



Para Peidro, el ingreso mínimo debe también extenderse a los trabajadores de casas particulares, empleados rurales y algunos sectores de la administración pública, como también al personal que cumple "tareas de cuidado", a la vez que aseguró que la CTAA rechazará una propuesta colectiva de las cámaras que "no satisfaga las necesidades".



"La aplicación de un 30 por ciento sobre los actuales 16.875 pesos de mínimo implicaría un aumento de solo 5.062 pesos, lo que es inaceptable, porque además los empresarios -como siempre- se escudarán ahora en la pandemia para proponer su pago en varios tramos, lo que resultaría todavía más inaceptable de convenir", señaló.

El sindicalista además rechazó que el Consejo del Salario no haya determinado "en todos estos años qué es y cuánto vale una canasta básica", por lo que convocó a "un gran debate para hallar consensos entre todos los actores sobre lo que significa".