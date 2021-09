Seguridad: qué proponen los principales candidatos sobre la Policía, el uso de armas y las drogas

De cara a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, desde Reverso les preguntamos a los 9 candidatos que encabezan las listas más votadas para diputados y diputadas nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) qué propuestas tienen para resolver el problema de inseguridad.

Los partidos consultados fueron: Juntos por el Cambio (CABA y PBA), Frente de Todos (CABA y PBA), La Libertad Avanza, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Avanza Libertad y Vamos con Vos.

Son los 4 de la CABA y los 5 de la PBA que más chances tienen de ingresar en la Cámara baja en diciembre. En este documento se recopilan las propuestas enviadas a este medio, y a continuación se sintetizan y se les suma la plataforma que cada partido presentó ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

María Eugenia Vidal - Juntos por el Cambio

Consultados por Reverso, desde el equipo de Comunicación de Vidal indicaron que para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “la lista no presentó propuestas específicas en esos temas, que sí serán parte de las propuestas de las generales”. Ante el pedido de esa plataforma actualizada, indicaron: “Están en preparación en base a la integración de todos los espacios de Juntos por el Cambio”.

En la plataforma presentada por esta coalición opositora en CABA ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) se plantean 7 puntos para el tema “Justicia y Seguridad”, de los cuales 5 se refieren a seguridad. Sin embargo, ninguno tiene relación con medidas que puedan y deban realizarse a través de proyectos de ley sancionados por el Congreso sino con problemáticas locales. Las medidas tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de nuevas comisarías, incrementar la presencia de la policía de la Ciudad en todos los barrios y aumentar la cantidad de cámaras de seguridad.



En una entrevista con Filo News, cuando el periodista Julio Leiva consultó a Vidal sobre la baja de la edad de imputabilidad, la candidata planteó la creación de un régimen de responsabilidad penal para menores: “Yo creo que tienen que hacerse responsables de los delitos. Sí creo que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero con un régimen especial. No podés tratar a un chico que comete un delito de 14 años igual que tratás a uno de 25”.

Sin embargo, no constituye una propuesta formalizada. Por lo tanto, hasta el momento, Vidal no tiene propuestas sobre seguridad como candidata a diputada nacional.



Leandro Santoro - Frente de Todos

Las principales propuestas de Santoro para seguridad son: incentivo del desarme civil, ley de seguridad urbana y ley de regionalización del delito complejo. Ante la consulta de Reverso sobre su plataforma respecto a la temática, el candidato envió un documento donde explica los 3 puntos.

Sobre el desarme civil, propone “modificar el incentivo [económico] para fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego, a partir de fijar también su fórmula de actualización. Además, se promoverá una jornada anual de desarme por provincia”.

Sobre el segundo punto, plantea “impulsar la sanción de una ley que promueva una mejor articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para prevenir aquellos delitos que se manifiestan de manera regular en los tejidos urbanos”.

Por último, si ganara, Santoro buscaría promover la sanción de una ley que divida el territorio nacional en 8 regiones, “para mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales de seguridad”. Y agrega: “Con esta ley se busca fortalecer el trabajo territorial para prevenir las redes de delitos complejos”.

Tal como se explicó en esta nota sobre las plataformas electorales presentadas ante la CNE, la plataforma del Frente de Todos sólo refiere a la seguridad en un párrafo, que dice: “Finalmente, continuaremos trabajando desde los distintos bloques legislativos para fortalecer políticas de seguridad ciudadana democráticas, integrales y efectivas, que articulen un conjunto de acciones en diferentes áreas de política pública, así como denunciando todos aquellos casos de violencia institucional y atropello a los derechos por parte del Estado de cualquier habitante de nuestra Ciudad”.



Javier Milei - La Libertad Avanza

La plataforma que presentó el partido La Libertad Avanza ante la Cámara cuenta con un punto que se titula “Reforma del Sistema de Seguridad”.

Allí, proponen realizar “inversiones en tecnología para todas las fuerzas de seguridad y policiales, policía científica e información criminológica”. También, modificar “leyes y procedimientos que dificultan el accionar policial y que otorgan excesivas concesiones a los delincuentes”.

Sobre la policía propone un programa de “Despolitización y Profesionalización de las fuerzas policiales”, y propiciar políticas de autofinanciamiento, además de prohibir las sucesiones de altos puestos jerárquicos policiales a otros organismos del gobierno o entidades públicas.



Sobre tenencia de armas de fuego, plantea “desregular el mercado legal” y “proteger su uso legítimo y responsable por parte de los ciudadanos”.

Estas propuestas figuran en la plataforma del frente de Milei, pero -consultado por Reverso sobre sus propuestas- ni el candidato ni su equipo de comunicación acercaron ninguna información.



Myriam Bregman - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

La candidata sí respondió a Reverso poniendo foco en lo que votaría en contra: “Es evidente que aumentando el punitivismo y dándole más poder a las fuerzas policiales no está la solución. Tampoco con aumentar la edad de imputabilidad: ningún pibe nace chorro”.

La plataforma que presentó el FIT-U en CABA contempla, en el punto 19, algunas cuestiones sobre seguridad: “Basta de gatillo fácil. Abajo las reformas reaccionarias y represivas del Código Penal y Procesal Penal. Anulación de las leyes ‘antiterroristas’. No a la baja de la edad de imputabilidad. Anulación de la Ley del arrepentido. Abajo la reaccionaria reforma al Código Procesal Penal en la Ciudad que incorporó las figuras del ‘agente encubierto’ y ‘agente revelador’ para armar causas contra las organizaciones populares en tiempos de ajuste”.



Provincia de Buenos Aires

Victoria Tolosa Paz - Frente de Todos

La plataforma del Frente de Todos en PBA se centra en lo que ya hizo el bloque en Diputados. Pero sobre temas de seguridad, Tolosa Paz no tiene ninguna propuesta ni postura.

Consultados por Reverso, desde el equipo de Comunicación de la candidata confirmaron que aún no tienen las propuestas para este tema: “Cuando las comuniquemos, seguramente se las haremos llegar”.

Consultada en una entrevista sobre si estaba de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad de los menores, Tolosa Paz contestó: “No, de ninguna manera”.

Diego Santilli - Juntos

Consultado por Reverso, el equipo de Comunicación de Santilli envió las propuestas que habían presentado para las PASO, que consisten en 4 puntos: policía en la calle, reforma del Código Procesal Penal, condena para los delincuentes y cumplimiento de las condenas.

Sobre el primer punto, propone que sean civiles quienes realicen las tareas administrativas en las comisarías, y que los efectivos que ahora hacen esas tareas “estén en las esquinas, arriba de un patrullero, en las paradas de colectivos y en las estaciones de tren”.





Además, impulsa una reforma del Código Procesal Penal para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, de portación de armas de fuego, de narcotráfico y de violaciones.

Luego, plantea endurecer las penas del Código Penal contra “los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos”. Y agrega: “Por ejemplo, hoy por tenencia de droga para comercialización, la escala es de 4 a 15 años. Queremos que pase de 5 a 20”.

Por último, Santilli propone que se termine con “los beneficios que liberan presos por delitos graves y violentos. Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena”.

La plataforma de Juntos tiene un apartado específico sobre el tema seguridad, que se centra en 2 puntos: la formación policial y la asistencia a la víctima.

“Proponemos trabajar en un plan integral que refuerce un programa de jerarquización de la policía, su mejoramiento salarial y respeto a las jerarquías y ascensos escalafonarios”, además de “extender las carreras y retomar los intercambios con fuerzas reconocidas internacionalmente como, el FBI, la DEA e INTERPOL”, indica la plataforma.

Sobre asistencia a las víctimas, considera “fundamental continuar trabajando en el nuevo paradigma impulsado en 2016, de poner a la víctima en el centro, por lo que seguiremos aportando desde los diferentes ámbitos legislativos el sustento legal para que ellas cuenten con las herramientas necesarias para sentirse protegidas”.

José Luis Espert - Avanza Libertad

Consultados por Reverso, desde el equipo de comunicación de Espert enviaron 6 propuestas del candidato en relación con la seguridad: bajar la edad de imputabilidad, elevar la pena en los delitos de homicidio y de violación, incorporar la figura de desobediencia a las órdenes de alejamiento y restricción, crear una fuerza federal especializada y dedicada solamente al narcotráfico, incentivar los programas de intercambio internacionales para la formación de las fuerzas de seguridad, y establecer un sistema unificado de fuerzas policiales “que ayude tanto en las investigaciones abiertas como en la captura de prófugos”.

Sobre la implementación de una red policial en todo el país, propone que “los datos estén disponibles para todos los miembros de las distintas fuerzas de seguridad en actividad”.

La plataforma que Avanza Libertad presentó ante la CNE para la Provincia de Buenos Aires propone modificar leyes y procedimientos que “dificultan el accionar policial y que otorgan excesivas concesiones a los delincuentes”.

Entre las propuestas de cambios de legislación sobre esta temática incluyen: perfeccionar “el sistema de control de portación de armas”.

Por otro lado, respecto de los delitos cometidos por menores, proponen que se responsabilice a padres o tutores, y reducir esa responsabilidad cuando “adviertan a la policía o a la justicia el peligro potencial de las actividades de sus hijos”.

Sobre el narcotráfico explica en la plataforma que buscará “todo el apoyo posible en la DEA de EE.UU e instituciones paralelas de otros países desarrollados para la radarización del espacio aéreo y otras técnicas de control del mega tráfico de estupefacientes (...); y también para apoyar el desarrollo de unidades especiales de lucha contra el narcotráfico, tanto en la etapa de producción interna, de intermediación hacia otros mercados, como en la etapa de consumo interno”.

En una entrevista, Espert propuso construir más alcaldías, “para que el policía salga a patrullar más, porque hoy está encerrado en la comisaría cuidando a los presos que tiene”.



Florencio Randazzo - Vamos con Vos

Vamos con Vos presentó una plataforma ante la CNE donde no describe ninguna propuesta respecto de la seguridad.

Consultado por Reverso sobre las propuestas, desde el equipo de Comunicación de Florencio Randazzo enviaron los siguientes 5 puntos: reequipar a las fuerzas de seguridad y darles tecnología, nueva ley de drogas, ley nacional de control de armas y arsenales, profesionalización de la carrera policial y fortalecimiento del sistema penitenciario.

Sobre el primer punto, Randazzo propone realizar inversión en infraestructura en las comisarías, en automóviles, en armas, en elementos de protección, en uniformes y en un tomador de huellas digital.

Respecto de una nueva ley de drogas, plantea que “se ponga foco en el combate al narcotráfico organizado y no a los consumidores, que obedece a una órbita vinculada a la salud pública”.

De acuerdo con las propuestas, para el partido Vamos con Vos “el primer paso para desarmar al delito es evitar el desvío de armas de los circuitos legales y las fuerzas de seguridad a los ilegales”.

Randazzo propone capacitación, adiestramiento y entrenamiento constante de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales mediante intercambios y ejercicios comunes con las policías de países vecinos y de todo el mundo. El fortalecimiento del sistema penitenciario propone hacerlo “mediante la construcción de más cárceles”, y mejorar los salarios y el equipamiento del personal del sistema penitenciario.

Por último, propone la reinserción laboral a las personas que cumplen penas y puedan acceder a un empleo formal y digno, aunque no indica cómo lo haría.

Nicolás del Caño - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Del Caño envió un documento a Reverso en el que expone sobre lo que llama “el gran delito”. En ese texto, al final, explicita algunas propuestas: “Una reducción sustancial de la pobreza, la legalización de estupefacientes, como la marihuana; y el ataque a las mafias que manejan el ‘gran delito’ provocarían una baja sustantiva en este terreno”.

La plataforma del FIT-U en la Provincia de Buenos Aires es la misma que la de este partido en CABA. Por lo tanto, el punto 19, como explicamos arriba, indica una serie de premisas sobre su visión en torno a la seguridad.

Sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores, Del Caño dijo que está en desacuerdo. “Todas las leyes punitivas, de más mano dura, ya se demostraron un fracaso”, indicó en una entrevista.

Por Rosario Marina

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

