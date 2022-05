"Señora, cálmense": el ataque de furia de Bullrich en la audiencia con Alberto Fernández

Se picó todo. Pasadas las doce del mediodía, Alberto Fernández y Patricia Bullrich se hicieron presentes junto a sus respectivos abogados en el juzgado civil 21 para participar de la audiencia de mediación, que se dio en el marco de la denuncia que el primer mandatario presentó contra la presidenta del PRO por la falsa denuncia que realizó en pandemia en relación a la compra de las vacunas contra el Covid-19. La furia de la dirigente de la oposición y la cruda intervención del juez: "¡Cálmese, señora!".

De acuerdo a lo que pudo reconstruir BigBang, la intención del presidente era enfrentar cara a cara a Bullrich, quien el domingo 23 de mayo del año pasado denunció (sin pruebas) en el canal LN+: "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con (el laboratorio) Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García (por entonces ministro de Salud) fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba".

La información no sólo fue desmentida por el laboratorio, que publicó un inusual comunicado en el que aseguró que el Gobierno argentino jamás había pedido un intermediario en la negociación por las vacunas; sino que también fue rechazada tanto por González García, como por el primer mandatario. Ambos le iniciaron acciones judicial, pero Bullrich se negó a retractarse, así como a presentar pruebas que respalden sus declaraciones.

La nueva negativa de la presidenta del PRO a retractarse fue lo que generó que el abogado del primer mandatario, Gregorio Dalbón, tomara la decisión de acudir con Fernández al juzgado, pero evitar el careo con Bullrich. "La intención del presidente siempre fue verla, en tanto y en cuanto se retractara de sus dichos. Ese es el objetivo de cualquier audiencia de mediación. Pero anoche, Bullrich dio una entrevista en la que sostuvo que no lo iba a hacer y ese fue el motivo por el cual el presidente aguardó en un despacho separado", advirtió en diálogo con este portal Dalbón.

Al ingresar a la sala, la presidenta del PRO puso el grito en el cielo. "¡Quiero ver a Alberto, en dónde está Alberto!", comenzó a gritar, ante la atenta mirada del juez. En ese momento, Dalbón le explicó que sólo iba a tener un mano a mano con el presidente si se retractaba. "Alberto está acá presente, en un despacho separado, pero no tiene intenciones de verla si no se retracta", le espetó el abogado de Fernández. "¡Yo no me voy a retractar!", insistió furiosa Bullrich.

El juez intentó poner paños fríos y le pidió que se calmara. Luego, le explicó que se trataba de una modalidad de audiencia válida. ¿Cuál fue la reacción de la ex ministra de Seguridad? Abandonó la sala y se fue al pasillo. "Explíquele, por favor, que la modalidad es válida y que si se va quedará aclarado en el acta que abandonó la audiencia", le pidió el magistrado. Acto seguido, el abogado de Bullrich se dirigió al pasillo y habló con su representada.

"¡Pongan en el acta que el presidente no se hizo presente!", fue su primera exigencia, ante lo cual los abogados presentes le volvieron a explicar que no correspondía el pedido. "Lo que ella buscaba era hacer política con esto, lo único que quería era ver al presidente. ¿Por qué? Su intención era degradarlo y decirle barbaridades, para después seguir el tema en los medios de comunicación", analizó Dalbón.

No hubo conciliación y las partes abandonaron la sala. Pero la titular del PRO se quedó "con la vena hinchada" y esperó al presidente en la planta baja de los tribunales. Atentos al show que buscaba generar con los medios apostados en la puerta, el presidente y sus abogados sortearon ese ingreso y evitaron así otro espectáculo mediático.

Al salir, Bullrich habló con los medios y aseguró que el presidente no había "dado la cara". "La audiencia no existió como tal. Lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle. El presidente se escondió", denunció, al tiempo que sumó: "¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos. Yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo".

¿Cómo sigue la causa? "Se abre a prueba, después llega el alegato y la sentencia. Podríamos tener a fin de año una primera sentencia. Pero eso después puede ir a Cámara y después define la Corte Suprema", anticipó Dalbón, contemplando que la titular del PRO apelará cada una de las sentencias.