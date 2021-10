Sergio Berni habló sobre su posible renuncia: “Después de las elecciones vamos a discutir varias cosas”

De cara a las elecciones generale, los idas y vueltas internos del Frente de Todos cobran cada vez más fuerza. Tras los cambios en el gabinete del presidente Alberto Fernández y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, crecieron los rumores sobre posibles renuncias.

Y una de las figuras apuntadas fue Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. En días en el que el Conurbano se convirtió en el escenario de asesinatos que conmovieron a la opinión pública, varias fuentes afirmaron que Berni estaba listo para dejar su cargo.

Se sabe que el ministro de Seguridad no tiene problemas para hablar de sus diferencias políticas con el Gobierno Nacional. Lo hizo cuando Sabina Frederic era la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación. También fue crítico luego de la victoria de Juntos por el Cambio en casi todo el país en las PASO.

Pero hubo más. Según el diario Clarín, Berni dijo: "Hasta acá llegué. El Frente de Todos es un cachivache. Lo dije antes de las PASO y ahora ya todos lo saben: me voy. No quiero saber más nada. No voy a participar más de un lugar que se parece más a un cabaret que a un espacio político comprometido para mejorarle al vida a la gente. El día después de las elecciones, que no cuenten conmigo en el Frente de Todos". Al ser consultado sobre esa supuesta frase, el ministro eligió el silencio.

Hasta que el rumor de un supuesto encontronazo con Máximo Kirchner, el diputado y líder de La Cámpora, y diferencias con Martín Insaurralde, el flamante jefe de Gabinete de Kicillof, lo obligaron a hablar con la prensa. A eso se le sumó una posible protesta masiva de la Bonaerense para pedir subas salariales. Fiel a su estilo, Berni lanzó: “Es imposible generar planes de seguridad por fuera de un marco de contención social”.



Y continuó: “Vemos cómo hay esa degradación permanente de la autoridad. No estamos hablando solamente de la autoridad policial. Las únicas dos personas que siempre va a encontrar va a ser el policía y el médico de guardia y nos olvidamos de la construcción de la autoridad familiar, autoridad escolar, autoridad jurídica. Fíjese lo que ha pasado ante ayer, dos asesinatos que no tienen explicación, los autores deberían estar encarcelados y sin embargo entraron y salieron”.

Con críticas a la Justicia, luego los crímenes del subcomisario Rodrigo Becker y el estudiante secundario Lucas Cancino, apuñalado frente a su casa en Quilmes, el ministro continuó: “Los problemas se resuelven con más fiscales y con más inversión en la Justicia”.

Enseguida, sobre los rumores de renuncia, Berni afirmó: “Después de las elecciones, aseguró, “vamos a discutir varias cosas. Yo he sido muy crítico de este gobierno prácticamente desde su inicio pero soy una persona que para la política tengo el peor de todos los defectos que es la lealtad, por lo tanto mi única ocupación de aquí al 18 de noviembre, por fuera de nuestra responsabilidad como ministro de seguridad, políticamente es trabajar para que el Frente de todos pueda revertir la situación”.

Y agregó: “A este gobierno le falta peronismo, el peronismo no es distribuir planes sociales, el peronismo es generar trabajo, generar educación, el garantismo no tiene nada que ver con el peronismo. El 14, yo creo que la sociedad nos va a acompañar, creo que de a poco va entendiendo que fue un año y medio excepcional, que no estaba planificado, que puso de rodillas a todo el mundo y que encontró una provincia con la fortaleza para enfrentarlo con todo lo que eso implica”.