El hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, criticó la creación por decreto del “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, que anunció ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En diálogo con BigBang aseguró que “es preocupante destinarle presupuesto a que las fuerzas de seguridad capaciten a chicos de 16 años”, y calificó la medida como una “provocación”. “La Gendarmería es cuestionada por un montón de situaciones: el Gobierno dice que es la que lucha contra el narcotráfico, pero es a la que las ratas le comen un cargamento de drogas, la que dispara, desaparece gente, le tira balazos a los chicos en una murga”.

A dos semanas de que se cumplan dos años de la desaparición de Santiago Maldonado durante una protesta reprimida por Gendarmería sobre la ruta 40 al norte de Chubut, en la localidad Pu Lof Cushamen el 1° de agosto de 2017, su hermano Sergio detalló además que días atrás presentaron un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde aportaron información acerca de “actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea y operadores” que crearon fake news vinculadas al caso.

- ¿Qué pensás de la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores impulsado por Patricia Bullrich?

-Me parece preocupante que se destine un presupuesto, de todo lo que es las fuerzas de seguridad, y sobre todo en chicos de 16 a 20 años, que tendrían que estar eligiendo poder capacitarse en lo que ellos quieran, terminar el secundario, elegir algo como profesión, no que sea una salida laboral por necesidad: están tratando de generar fuentes de trabajo. Tienen que invertir en educación, en salud, en que todos puedan acceder a capacitarse, más que a brindar una fuente laboral como una salida alternativa. Hay un montón de jóvenes que no estudian o no tienen trabajo y va a ser lo primero que agarren pero no por elección, sino por necesidad. Se abusan para captar y generar pequeños monstruos el día de mañana. El mensaje de Bullrich es sólo sobre narcotráfico, y pinta a la Gendarmería con una condición que no tiene, falta que diga que van a salir a repartir caramelos. Veo que esto es como la frase “serás lo que debas ser y si no serás policía”. Se recorta el presupuesto en un montón de sectores, pero a las fuerzas de seguridad se los aumentan. Ya no es Servicio Militar Optativo, hablan de algo “cívico”, le cambian el nombre para dibujarlo un poco.

- ¿Cómo analizás que sea la Gendarmería la encargada de dar los cursos?

Favor con favor se paga. La Gendarmería es cuestionada por un montón de situaciones. Todo lo que dicen es que es la que “lucha contra el narcotráfico”, pero es la misma fuerza a la que las ratas le comieron un cargamento de drogas, la que dispara, desaparece gente, les tira balazos a chicos en una murga. Tendría que estar controlando las fronteras, pero le dieron un rol que empezó a ocupar en los barrios y comenzó a tener un poder que antes no tenía. Lo veo como una provocación. Cuando haya que votar tenemos que ver qué país queremos: si uno militarizado, como lo están haciendo, o tener otra clase de país. Van a querer ampliar las fuerzas de seguridad con chicos que la verdad es que podrían tener otro futuro, elegir sin estar condicionados.

- Incluso otro presente, estando en la escuela…

Totalmente, un presente que hoy por ahí no tienen. Los comedores están saturados, no hay presupuesto, hay un montón de gente en la calle, no hay trabajo, cierran pymes todos los días. Todos estamos complicados con nuestro trabajo y sin embargo le destinan presupuesto a donde no hay que destinarlo. ¿La lectura es que en octubre no se quieren ir y que por eso están tratando de militarizar el país o qué es lo que tengo que pensar? A mí me preocupa. Es una ministra que tira frases célebres como “el que quiera andar armado que ande armado”, o cuando dijo que Holanda era un narcoestado, y después no da explicaciones. Dice cualquier cosa y nadie le cuestiona nada porque tiene un séquito de periodistas y del entorno político que le festejan eso. Hace un tiempo Pichetto hablaba del servicio militar y me parece que lo están logrando.

- ¿Pensás que esto podría ser una prueba piloto para que, en caso de que ganen las elecciones, se avance progresivamente?

Sin tener ninguna información ni estar en ningún organismo, lo veo muy preocupante. No veo un gobierno que quiera seguir gobernando democráticamente, o ganar elecciones de manera limpia, o reformar como nos quieren hacer creer: todo lo contrario. Veo un país manejado por empresarios, donde sus empresas son las que más ganan, pero al país lo están fundiendo, contraen deuda, generan una militarización. Todo el presupuesto fue a equipar a la Gendarmería, compraron equipos, camiones, armas, aviones, pistolas Taser. Es un montón de presupuesto que va a donde no debería ir. Tenés un país sin educación, sin salud y todos con miedo, porque se encargaron de disuadir y amedrentar en las marchas, corrés el riesgo de que te metan preso, te caguen a palos… La gente queda adormecida, llega un momento que en todo este ajuste la gente pierde el trabajo y no sale a reclamar. No hay ajuste sin represión. Lograron anestesiarnos y generarnos miedo.

- Con tu defensa presentaron recientemente un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investiguen una serie de ataques recibidos en las redes sociales tras la desaparición y la muerte de Santiago. ¿Qué plantearon?

Recolectamos todos los dichos de ministros, políticos y periodistas; y después de quienes manejan redes sociales y trolls. Tenemos políticos que mintieron, dijeron cosas que no eran reales. Generaron un cierto clima más hostil, cambiaron versiones. Por otro lado hubo periodistas que fueron consecuentes. Unos se encargaron de delinear por dónde debía ir la investigación, que no hubo, y por otro lado los periodistas que se encargaron de negar a Santiago, deshumanizarlo, y después cuando apareció dijeron que se había ahogado solo y que no pasó nada, mientras nos seguían atacando a nosotros. Pasó el tiempo y en las redes sociales se siguen instalando mentiras, como que recibo un subsidio, que lo negó el propio (Germán) Garavano.

- ¿También apuntan a Macri por no haberse referido oficialmente al tema?

Macri nombró a Santiago una vez en un ascensor, cuando estaba desaparecido; y después ante Bono, de U2. Por tercera vez fue tan hipócrita que la llamó a mi vieja, no llegó ni a esperar a que el juez terminara de decir que no presentaba signos de violencia para decirle que le daba las condolencias y no sé qué más. Estábamos destrozados y en un hotel prendí la tele y veo a Garavano diciendo que me habían llamado y era mentira.