Sergio Massa, después del debate presidencial: los anuncios que hizo y el balance de los cruces

Un día después del primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, se refirió en diálogo con Argenzuela a lo sucedido en la noche del domingo, el presente de la campaña y lo que planea hacer en caso de ganar las elecciones generales.

Las declaraciones más fuertes de Sergio Massa después del debate presidencial

“Cuando viajé a Santiago del Estero, ya había pasado al mediodía lo de (Martín) Insaurralde. Ahí hablé con todos los que sentí que tenía que hablar, conté que era lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció y destrabó una situación. Fue un error grave y de alguna manera tuvo que pagar con la renuncia y la renuncia a la candidatura. Creo que eso, de alguna manea despeja esta idea de ‘Acá no pasa nada’. No somos todos los mismos. Había que mostrarle eso a la sociedad. Frente a un error se paga y se da respuesta a la sociedad”.

“Yo que tenía el debate del domingo dije: ‘hoy tiene que estar resuelto este tema’. Hubo respuesta inmediata porque somos todos grandes, todos tenemos formación en esto y frente a un error de esa magnitud lo mejor era resolver y darle una respuesta clara a la sociedad”.

“El debate estaba muy enfocado en económico, educación y derechos humanos. Era difícil meter otros temas. A mí también me costó tratar de armar diagonales, quizás lo permite la repregunta, aunque yo me gasté las cinco en el primer bloque"

"Javier Milei plantea un modelo de país que es el Salvador y Ecuador. Y lo que plantea Patricia Bullrich es lo que hoy tiene Venezuela y Cuba. Nosotros planteamos moneda digital, blanqueo, billetera virtual de cada argentino, el blanqueo para que además en el uso de la billetera pague menos impuestos. El 30% de la reducción de lo que pagas en impuestos, si vos todos tus ingresos los haces caminar y funcionar sobre tu billetera, permite armar un mecanismo multimonetario para fortalecer reservas, que es parte del comercio exterior de Argentina. Esto consolida nuestra relación comercial con Brasil y China en un momento donde los otros candidatos plantean la ruptura de relaciones del Mercosur y la rotura con los BRIGS. Hay que contarle a los argentinos que hay un millón novecientos veintiocho mil de empleos que exportan a Brasil, a China, a India… El campo exporta soja y aceite vegetal a China y a India. El complejo agroexportador de Rosario, la gente que labura ahí, si nosotros rompemos la relación con India y con China se quedan sin laburo y eso lo tienen que saber".

“Cuando Milei dice lo del voucher es ni más ni menos que te cobren la facultad. Cada mamá de Argentina tiene que saber que lo que está en juego es si el hijo va a pagar o no la facultad. El arancelamiento universitario es el voucher. Hay una cosa de armar nombres coquetos para ideas malas. Entonces dicen ‘reperfilamiento’ es del default que declararon Macri y Bullrich, porque eso lo firma Bullrich también. Es como que te declares en convocatoria por un ‘pagaré’ de tu mujer, como para que haya dimensión. Y el decreto lo firman (Hernán) Lacunza, Bullrich y Macri decretando el default en pesos".

“Lo que está bueno es bajarle a tierra las cosas a la gente. Decirles: ‘Miren, quiero que sepan que cuando plantean la eliminación de subsidios de un saque, lo que les están diciendo es que van a pagar el tren 1100 pesos. Lo que les están diciendo es que la boleta de luz de un jubilado que paga 4000 pesos, con el subsidio va a pasar a valer 24 mil. Sino, queda todo en títulos, videos para TikTok, frases, que son simpáticos pero que hay que bajarle a realidad a la gente qué son las decisiones que plantean. El bondi sin subsidio va a costar $650”.

“Yo creo que hay gente que está enojada. Venimos de muchos errores como Gobierno. De hecho el Presidente de la Cámara de Diputados terminó asumiendo al Ministerio de Economía, de Agroindustria, Energía, el de Comercio, tuvimos que unificar todo y resetear y reiniciar el Gobierno. Tuvimos que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y decirles ‘Muchachos, hasta acá vamos a tipo de cambio fijo porque el programa de ustedes es inflacionario y lastima a la Argentina’. Nos clavaron en el medio una devaluación del 20 cuando nos pedían la del 100, después la del 60. Nos corrieron en el medio con los dos vencimientos y después empezamos a tratar de reparar el daño”.

“La devolución del IVA ya la usaron 13 millones y medio de personas. Digan lo que digan. Ellos que se jactan de decir que hay que bajar impuestos, cuando les bajé la retención a la lechería, no dijeron nada. Cuando le bajé las retenciones a las economías regionales, no dijeron nada. Cuando le bajé los impuestos a las Pymes, no dijeron nada. Ahora, le bajé el impuesto a las Ganancias a los laburantes y devolví el IVA a la gente, al laburante, al jubilado, al beneficiario de un programa social e hicieron un escándalo con el supuesto gasto…”

“Te voy a dar un dato que me dieron ahora cuando estaba entrando: 150 el aumento de la recaudación anualizada. O sea, todos pueden estar tranquilos desde el punto de vista fiscal porque además yo soy un obsesivo y un convencido de que Argentina tiene que construir equilibrio fiscal, superávit comercial, es decir hacerse de más dólares de los que salen de Argentina. Tiene que acumular reservas porque además tenemos un desafío en un corto plazo que es juntar los dólares para pagarle al FMI y sacarlo de Argentina como hizo Néstor (Kirchner) porque si no Argentina no tiene destino”.

“En la medida que tenes cada tres meses a alguien interviniendo en las decisiones que tomas en materia económica, es muy difícil. Lo que hizo Macri con la deuda del FMI fue criminal. Primero porque Argentina tenía en ese momento 18 mil millones de dólares para tomar de cuota de deuda. Tomó 54, después el desembolso de 45, recordá que Alberto Fernández dijo que no quería los 10 adicionales. Y nos dejó una hipoteca que va a ser difícil de levantar. Ahora, yo me siento en condiciones de poner en marcha un programa exportador fuerte que la baje impuestos a las nuevas exportaciones para abrir nuevos mercados, para hacer más competitivas a nuestras Pymes, para que las economías regionales ganen mercado, para que aumentemos nuestro volumen”.

“Tenemos energía que está en un momento espectacular, terminamos el gasoducto y empezamos el segundo gasoducto el reversal del norte y dentro de poquitos días anunciamos la licitación de los caños del Néstor Kirchner dos que nos va a permitir dos entradas a Brasil de exportación y una entrada a Chile de exportación de gas. Acabamos de terminar de inaugurar un oleoducto, empezamos a exportar petróleo vía Chile al Pacífico. Energía, minería, economía del conocimiento, Argentina tiene mucho ahí para exportar. Estamos preparando 70 mil programadores. Tenemos con qué hacerles frente”.

“Lo primero que tenemos que estar convencidos es que no somos el país de mierda que dicen ellos. Somos un gran país y en todo caso lo que tenemos que tener es el autoestima de tener un proyecto de Nación. De revindicar nuestro amor por la patria. Estos tipos que dicen ‘Regalemos las Malvinas, cambiémoslas por vacunas’. Flaco… murieron correntinos, chaqueños, esa idea de renunciar a todo como país… Yo no. Si hay algo que me permitió esta campaña y este año de trabajo es sentir un enorme orgullo. Sentirme recontra argentino. Más argento que nunca”.

“Ayer cuando Bullrich me dijo ‘Mejor que decir es hacer’, yo pensaba en sí, mejor que prometer es realizar y lo primero que me vino a la cabeza en ese momento, fue la promesa de Macri de ‘Elimino el fútbol para todos y voy a construir mil jardines de infantes’. Hizo 33 y Gabriel Katopodis lleva haciendo como 300 en silencio sin hacer circo”.

“Los jardines de infantes y los centros de desarrollo infantil en los barrios y en el interior de la Argentina para que las mamás puedan dejar a los pibes estudiando y a cargo de los docentes mientras van a laburar, son fundamentales. Sólo en cloacas y agua corriente, un millón 600 mil argentinos con servicio nuevo. Eso más allá del trabajo de Malena (Galmarini) en Aysa, eso es Katopodis”.

“Se habló mucho del Ministro de Economía con el tema de la presencia de Francisco de Narváez y con Roberto Lavagna porque fui a tomar un café con él… yo no quiero entrar en el juego del revoleo de cargos como si fueran caramelos. Yo cuando veo que los candidatos publican y dicen ‘Este va a ser mi Secretario de tal cosa…’ yo digo ¿Por qué no cazas la liebre antes de comértela? Esta cosa de andar repartiendo y girando el Gobierno como si nada, me parece un error”.

“El Ministerio de Economía, como lo conocemos hoy, no va a ser igual si soy elegido como Presidente. El área productiva tiene que estar más asociada al comercio exterior, el área de comercio exterior tiene que tener un anclaje con el Ministro de Relaciones Exteriores, quiero embajadores que vendan y además, seguramente en estos días, cuando Daniel Scioli haga la presentación del libro vamos a plantear reformas para que el ascenso de los trabajadores tengan que ver también con cuánto venden de la Argentina en el mundo”.

“Yo siento que en la Argentina, en los procesos de desarrollo más importante se dieron cuando tuvimos proyecto de país. Y proyectos tuvieron Yrigoyen, Perón, Frondizi, Néstor, lo continuó Cristina…

“La economía digitalizada rompe los bolsones de corrupción porque es el límite más franco y duro que le podes poner a la corrupción. Esto es si soy Presidente. Pero igual voy a mandar ahora, dentro de poquito, la ley que crea la moneda argentina digital al Congreso porque hay 100 países o más que ya lo están haciendo. Quizás Noruega y Suiza son el modelo más conocido pero Brasil también lo está haciendo y con ellos tenemos mucho comercio bilateral y tenemos que tener una mirada en común. Eso viene con un blanqueo que está en el Congreso ya, que extrañamente la oposición no quiere votar porque el blanqueo viene acompañado del acuerdo que firmé con el Gobierno de Estados Unidos que me da acceso a toda la información de aquellos que tienen cuenta allá”.

“Me gustaría que como gesto a un Gobierno, al de Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el acceso automática de ciudadanos argentinos que tienen cuenta en Estados Unidos, seriá muy bueno que la oposición lo voto. Salvo que estén protegiendo a alguien que no sabemos. Les quiero decir: ahora o en marzo la información va a llegar. Lo mejor que pueden hacer es blanquear, que cada uno se haga cargo de la que fugó porque después viene un cambio en la ley.

“Vamos a plantear que evasión y fuga sean delito no excarcelable, la Justicia penal económica en mi Gobierno va hacer un gran actor. Al que paga impuestos hay que premiarlo, al que fuga y evade, hay que meterlos en cana. Así de simple. Sino, siempre termina la carga sobre los que laburan en blanco. Vamos a buscar lo que hay que buscar. Me parece que algunos sectores no quieren”.

“Yo soy amigo de Horacio Rodríguez Larreta, entiendo lo que él tenía que decir en campaña. 20 años no le borran una declaración en un medio. Lo presionaban dentro de la interna… Lo entiendo. Pienso distinto en muchas cosas. Yo creo que él fue víctima del proceso de destrucción. Macri lo destruyó en el camino. Inclinó la balanza a favor de Patricia, tiene su peso en el PRO y de alguna manera lo perjudicó electoralmente”.

“Voy a convocar a un Gobierno de Unidad Nacional. No quiero hacer nombres. Nadie podría sorprenderse si un peronista que equivocadamente hoy está en el PRO, integra mi Gobierno. Nadie podría sorprenderse si un radical, de los que defienden la Universidad Pública, de los que nos acompañan a bajar el Impuesto a las Ganancias, de los que creen en el federalismo, de los que creen que la Argentina no tiene que tener libre exportación de armas, nos acompañen en un Gobierno. Nadie tiene que sorprenderse si los trabajadores son partes del gobierno y si algún empresario lo es. Tenemos que darnos un espacio de construcción de proyecto de país”.

“Sería poco serio de mi parte dar nombres. Hay muchos Ministros en este Gobierno que en el mío no los tendría pero porque tengo una visión distinta. Eso no quiere decir que no los respete. Entiendo que tenemos que trabajar juntos, pero sería muy feo que yo hoy les ponga reemplazo. Hablaría muy mal de mí. Yo tengo muy buena relación con todos, ellos entienden la situación y cuando tuvimos que apretar el cinturón porque teníamos dificultades económicas en los fiscal, todos colaboraron”.

“Valoro que la coalición de Gobierno me pusieron en el centro del ring y me dieron todas las herramientas para pelear. Es algo que todos quieren pasar por alto pero requiere de mucha generosidad política. Yo no soy el más fuerte, soy el más chiquito. Y lo que hicieron conmigo tiene una generosidad enorme”.

“Tengo mucha vocación de diálogo y tengo esa capacidad de poder hacer convivir a los diferentes. Que no significa que sean amigos o que piensen igual en todo. Argentina necesita del dialogo y la convivencia. Venimos del todos contra todos que genera fenómenos peligrosos. ¿Qué es Milei? Es la perdida de nuestra soberanía de moneda en la bandera de Estados Unidos en vez de la de Argentina del Banco Central. Es la pérdida de soberanía de Malvinas, es la bandera de Inglaterra en vez de la de Argentina y la pérdida de Memoria sobre nuestros caídos. Es la pérdida del Estado como protector. Es la idea de que en vez de tener una notebook en la mochila, llevan un arma para ir al colegio. Es la pérdida de un sistema de salud que protege a todos. La libre venta de órganos define una concepción del que se tenga que morir se muera. Y encima es el agravio al argentino más grande de la historia: el Papa Francisco. Ayer no sólo no pidió disculpas, sino que mintió”.

“Hoy jugamos el destino del país. Jugamos si la educación de nuestros hijos va a ser gratuita o no. Si el laburante va a tener derecho de indemnización o no. Si vamos a defender un modelo de desarrollo propio o si vamos a tener una economía en la que las importaciones destruyen nuestras Pymes. Si vamos a un esquema en el cual el sistema de salud público y gratuito, que hay que mejorarlo, pero la pregunta es: ¿Hospital público o voucher? Es eso lo que hay que mejorar”.

“Nadie duda de que tengo firmeza y coraje para tomar decisiones. Nadie duda de que el 10 de diciembre, el Gobierno va a ser mío. Yo voy a ser el Presidente. Esta cosa de plantear Unidad es armar un consorcio y no. Presidente voy a ser yo y voy armar una agenda de políticas públicas con todos los sectores de argentina porque necesitamos pensar un proyecto de desarrollo. No tengo que consultar nada con nadie”

“La inflación lastima. La gente está enojada. Creo que además hubo errores previos, de los míos me hago cargo y pido perdón. Creo que en el Gobierno en algunos temas les faltó pedir perdón, hubo funcionarios que se fueron sin pedir perdón después de cometer errores gravísimos. Te muestro el cronograma de vencimiento del programa con el FMI y decís ‘Esto lo armó el enemigo’. Son varios los que tienen que pedir disculpas. Sobre todo a quienes nos votaron en el 2019 para dar vuelta una página horrible en la que cayó el PBI de la Argentina, perdimos el empleo, cayó 20 puntos el ingreso de la Argentina. Ese tipo en el 2019 fue a la urna y depositó el voto con esperanza. Yo digo que esta vez, nos renueve el crédito porque lo que viene es mucho mejor que lo que termina”.

“Argentina terminó los gasoductos y va a exportar energía y va a tener entre 7 y 12 mil millones de dólares más que el ingreso de dólares que eran 7 mil menos. El año pasado, Argentina importó 7 mil millones de energía, este año vamos a terminar neutros. El año que viene vamos a tener saldo exportador. El gasoducto lo hicimos en 10 meses…”.

“A la gerente general del Banco Nación, le pedí a Silvina Batakis que la separe del cargo. Fue una decisión mía hasta que se aclare la situación. Es bueno que quede aclarado lo de la numeróloga y todo…”

“Todos tenemos que rendir cuentas. Jueces y fiscales… ¿Dónde las rinden? Veo que los intendentes terminan poniendo la cara y la gente marcha a la casa de los intendentes… es algo que conozco y viví. Los fiscales no están en el territorio, en Tigre sí. Están todos en el barrio. Las construí yo. Tienen que estar ahí, al lado de la comisaría. Cuando no están en el barrio y están escondidos en un edifico, la gente se transforma en un número y las causas se transforman en un número. La sociedad pierde la confianza y convive con la impunidad. Convive la piba violada con el violador en el barrio, terminamos con los femicidios… Muchas veces termina actuando la familia porque el Juez no resuelve. Y vos decís… ¿Por qué tanta desidia? Si tenes buenos sueldos, tenes estabilidad. Rendir cuentas es parametizar. Ver cuánto demoran en resolver las medidas, en responder a las víctimas. A todos nos piden que rindamos cuentas. ¿Por qué a ellos no?”

“Estamos en el siglo de las mujeres y hay muchos temas los que de alguna manera la mujer logra liderar la agenda de la política argentina. Hoy tenes en agenda que resolver cómo corresponder las tareas de cuidado. Tenes que resolver como sociedad, el tema de tiempo de la mujer para igualarla en el mercado de trabajo. Tenes que resolver como Economía un problema muy serio que por el mismo trabajo, las mujeres cobran menos. Son parte de la agenda pública”.