Sergio Massa y su deseo de llegar a octubre un poco más “prolijo": ¿se viene el alivio económico?

Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que apagarían el incendio de los bolsillos argentino. Sergio Massa tiene dos misiones: ser el salvador de la economía argentina por un lado y candidatearse para Presidente con un panorama complicadísimo con sus rivales neoliberales y anarcocapitalistas.

Se supo que Massa está haciendo todo lo posible para estabilizar la economía de los hogares (microeconomía) pero para esto tiene que negociar con el poder real económico que en este caso para Argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de Estados Unidos, con el que el país tiene una millonaria deuda.

Con la gestión del apodado por el peronismo “superministro”, el FMI desembolsó 7500 millones de dólares de los que quedarían la mitad (3500 millones) para intervenir en los mercados. Por su parte, desde el Banco Central de la República Argentina se compraron unos 1800 millones de dólares. Sumados los 3500 y los 1800, quedarían alrededor de 5000 millones de reservas que (si todo sale bien) podrían paliar la crisis económica de la suba en los precios, la inflación.

La idea de Massa es llegar a las elecciones un poco más “prolijos”. Por este motivo, el Palacio de Hacienda está que arde con reuniones de aquí y de allá. Es que desde este viernes 25 hasta la semana que viene, Sergio Tomás se comprometió a poner en marcha medidas que ayuden a los argentinos a paliar la devaluación del 22% que sufrieron tras las PASO. “Tengo al equipo trabajando y veremos a partir de mañana (por este viernes) cuáles son las medidas que vamos lanzando, cuántas son y a qué sectores abarcan”, dijo.

Massa tiene en claro que si quiere ganar las elecciones debe centrar sus medidas en quienes están más vulnerables económicamente y poder generar más poder de compra con salarios un poco más abultados: “Les anticipo que vamos a hacer un esfuerzo para intentar compensar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que estamos enfocándonos en sostener la recuperación del poder de compra de salarios y para eso analizamos medidas paliativas del impacto que tuvo la devaluación que le impuso el FMI a la Argentina”.

Y agregó: “Estamos mirando temas de productividad, queremos sostener y defender a las PYMES y para eso necesitamos iniciativas adicionales vinculadas sobre todo al acceso al crédito de consumidores y de PYMES, y además algunos mecanismos para los exportadores”.

¿Y las medidas? Se supo que estarán previstas mejoras para los sectores de ingresos privados. Además un plus para las personas que perciban ayudas sociales más precisamente las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y se contemplaron mejor las paritarias salariales. De todas formas, Massa la tendrá muy complicada con la negociación con los formadores de precios: es que desde la famosa devaluación post elecciones, la suba de precios marcó un 15 y 20% en alimentos. El Gobierno comunicó que el aumento debe ser hasta un 5%. Veremos quién gana la pulseada en unos días.

Aunque no hay nada dicho, los principales dirigentes sindicales, por ejemplo la CGT, proponen que el aumento debería ser de $80.000 y pagarse “hasta fin de año”. Desde la CTA son más cautelosos pero pidieron que el bono no sea menor a $75.000. Los sectores que recibirían un aumento serían aquellos quienes perciben la Asignación Universal por hijo, la Asignación Universal por Embarazo y aquellos que reciben pensiones no contributivas. La Tarjeta Alimentar que sirve solo para comprar alimentos también tendría un aumento así como los jubilados y pensionados. Eso sí, el aumento será pagado en cuotas.

La discusión sobre el Salario Mínimo no se olvida y es por eso que se convocará a ese Consejo con el fin de mejorarlos. También se viene un aumento para los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Lo cierto es que el Gobierno anunciará una suma fija para asalariados, un bono para jubilados y pensionados, y la suba de planes sociales como la tarjeta Alimentar y la asignación por hijo. Así lo anticipó el presidente Alberto Fernández en declaraciones formuladas durante una visita a La Pampa. "Massa anunciará las medidas que nuestro Gobierno tomará en favor de los sectores más vulnerables y los trabajadores. Supone una suma fija, corrección en ingresos de jubilados, tarjeta alimentar, AUH", dijo el presidente.

Además, señaló que Massa "va a comenzar a anunciar las medidas que dije que íbamos a tomar en favor de los sectores más vulnerables y de los que trabajan, que han sufrido un desmedro en sus ingresos como consecuencia de la devaluación y la inflación que supone una suma fija, corrección en los ingresos de los jubilados en la AUH en la tarjeta alimentar. Todos los sectores que se han visto afectados con lo que ha pasado en la economía". "Van a tener que esperar que el ministro especifique las medidas, este Gobierno no se olvida de los más vulnerables ni de los que trabaja", indicó.