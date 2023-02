"Sería un papelón que Stornelli no fuera": la denuncia por la connivencia de la Justicia y el PRO

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, cuestionó los vínculos que se expusieron entre el PRO y algunos miembros del Poder Judicial, luego de que tras la Comisión de Juicio Político que funcionó ayer en el Congreso Nacional salieran a la luz nuevos chats entre el licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el juez federal Sebastían Ramos, en donde se demuestra una relación informal entre ambos.

Más allá de todo el contenido ilegal y escandaloso que se filtró, hay una mentira que quedó a la luz porque el mismo Martínez le preguntó a Ramos durante su exposición en la Comisión si conocía a D'Alesandro, algo que el magistrado negó. Además, respecto al cierre de la causa que investigaba los chats del ministro porteño con Sebastián Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que decidió durante la feria judicial, fundamentó que fue una decisión que tomó de acuerdo a los pedidos del fiscal Carlos Stornelli, quien fue citado para el próximos jueves por la comisión.

"Se está dando todo lo que dijimos al arranque de este proceso", comentó Martínez en Radio 10. "A medida que vaya transitando el juicio político, que la Comisión empiece a citar testigos, elaborar pruebas, a producirlas, va a ir generando un consenso creciente", aseguró.

Respecto a la última reunión, el presidente del bloque reconoció que comenzaron "a ver lo valioso de que sobre un mismo hecho puedan hablar distintos testigos", ya que sobre el cierre prematuro de la causa también habló el juez federal Alejo Ramos Padilla, y que con el testimonio de ambos se pudo llegar a la citación de Stornelli.

"Se generó, sin que estuviesen ambos en un mismo lugar, sin que haya un careo, una especie de intercambio de miradas, que fue muy rico para la oposición y que nos llevó a nosotros a tomar la decisión de citar a los dos fiscales. Porque Ramos dijo 'yo lo que hice fue darle lugar a todo lo que me pidió el fiscal'. Si hizo todo lo que le recomendó Stornelli, vamos a escucharlo. ¿Por qué consideraba que había que archivar, en tiempo récord y durante la feria judicial de enero, con Ramos subrogando por la feria?", se preguntó Martínez. "Si se comprueba la validez de los intercambios de D'Alessandro y Ramos, la decisión tomada por Ramos en enero tiene una nulidad absoluta", agregó.

"Nosotros lo que queremos dejar en claro es que hay una red de vínculos que se manifestó de distintas maneras por afuera del Juicio Político, en Lago Escondido, en los chats de D'Alessandro y Robles, pero todo lo que después termina apareciendo ayer demuestra una promiscuidad de vínculos que terminan condicionando las decisiones de jueces que después fallan sobre intereses puntuales", manifestó el diputado.

Respecto a la posibilidad de que Stornelli no se presente, Martínez confesó que "sería un papelón" que no lo haga. "Ayer hubo dos jueces federales que estuvieron presentes y dijeron todo lo que tuvieron que decir", argumentó. "De todas maneras, como lo dice el artículo 2 de la Comisión, si un testigo no asiste inmediatamente hay que avisar a la instancia superior del funcionario, que en este caso sería el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF)", añadió.

"Toda esta trama de vínculos es lo que estamos poniendo a la luz. Y se está haciendo de manera muy ordenada y sistemática. Ellos pensaban que nosotros íbamos a andar como una jauría desesperada y nada que ver", indicó Martínez. "Nosotros estamos seguros de lo que estamos impulsando, seguros de los hechos que denunciamos y las pruebas que ofrecemos para esclarecer los hechos que queremos investigar", sumó.

Al ser interrogado por el conductor Gustavo Sylvestre de si tenía conocimiento acerca de los chats que se filtraron ayer, Martínez confesó entre risas que no. "No tenía la menor idea. Hasta tal punto que después cuando me mostraron lo que estaba dando vueltas me sorprendió a mí mismo", reconoció.

También se refirió al espectáculo mediático que hicieron desde la oposición, cuando encabezados por el vicepresidente de la comisión, el diputado Juan Manuel López, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), se fueron con críticas respecto al procedimiento y dieron una conferencia de prensa a las afueras del recinto.

"Más allá del papelón opositor de presentar ese documento, de levantarse, de irse, al rato volverion algunos. Los únicos que no lo hicieron fueron los del PRO. Porque la Coalición Cívica (CC) y la Unión Cívica Radical (UCR) volvieron e hicieron preguntas, interactuaron con los testigos. Eso fue un papelón", describió Martínez. A su vez, destacó que con las pruebas que van apareciendo "es más difícil mirar para el costado", por lo que las diferencias se comienzan a dar en la oposición.

La Comisión de juicio político evalúa la connivencia de la gestión porteña y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a partir de la filtraciones de chats entre Robles y D'Alessandro que fundamentaron la existencia de una relación ilegal y carente de ética entre ambos.

"Si no tuvieran la cobertura y el blindaje mediático que tienen estos jueces, aseguro que en poco tiempo habría un dictamen en contra de ellos y una acusación", afirmó Martínez en sus declaraciones a Radio 10.

En una entrevista que brindó más temprano el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al funcionario le preguntaron si creía que los ministros de la Corte se iban a ausentar al inicios de Sesiones Ordinarias el 1° de marzo. "Sería bueno que vayan, pero mejor sería que fueran a la Comisión de Juicio Político a explicar las cosas que los argentinos no sabemos por qué todavía pasan esas cosas y se toman esas decisiones en la Corte", remarcó el santafesino.

El último jueves, tras la finalización de la Comisión de juicio político, salieron a la luz nuevos chats que expusieron una relación muy cercana, con saludos de cumpleaños y regalos de autos decomisados incluidos, entre D'Alessandro y Ramos.