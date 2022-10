"Si no dan el aumento, el lunes hay paro nacional": la amenaza de Hugo Moyano tras pedir 131%

Se pudrió todo. Qué si, que no, que la negociación parece que se acabó. Así lo advirtió Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, tras la reunión en el Ministerio de Trabajo con la ministra Kelly Olmos, en donde pidieron, otra vez, un aumento de 131 por ciento. En ese contexto, y desde un escenario montado en la puerta del edificio, Moyano dijo que si no dan la suba, el lunes habrá un paro en todo el país.

El representante de Camioneros aseguró en la puerta del Ministerio de Trabajo y frente a decenas y decenas de trabajadores: "Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece, en particular el trabajador camionero".

En ese contexto, y acompañado por su hijo Pablo, Moyano dijo: "No quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho en toda la pandemia, no quieren reconocer los cientos de trabajadores que hemos perdido, que nunca dejaron de trabajar". Y agregó: "Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos el paro nacional. Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega".

Luego le lanzó durísimas críticas a los diferentes miembros del macrismo como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Florencia Arietto. En ese sentido, el sindicalista aseguró: “Las cámaras empresarias no escuchan a los que sabemos la verdad de todo esto y escuchan a quienes dicen mentiras como la señora Arietto. Esa señora que le pagan para que hable mal de los trabajadores y dirigentes. Le pagan y cobra mucho a las empresas de transporte porque los mismos empresarios lo comentan".

Y sumó: “Hoy no podemos encontrar una solución porque los empresarios del sector camionero están influenciados Arietto, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Aunque no puedo decir que ella es del PRO porque fue de todos los partidos. Al que le pagaba, ahí estaba presente. La señora ñoqui no labura nunca y cobra todos los 29".

Tras criticar a Arietto, Moyano también se guardó un dardo para Mauricio Macri. Es que la ex dirigente de Independiente estuvo en la presentación del libro Para qué, que el ex presidente presentó hace pocas horas, y Moyano dejó en evidencia que ella había lucido “un vestido de 4 mil dólares”. Y agregó: “Mientras le niega al trabajador el aumento que será de 8 a 10 mil pesos”. Y al mencionar el nombre de la publicación de Macri dijo con ironía: "¿Cómo se llamaba el libro? ¿No me acuerdó qué?".

En su discurso, Moyano le agradeció al ministro de Economía Sergio Massa, a la titular de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y a "los 129 diputados y diputadas que ayer votaron para que al trabajador camionero de larga distancia no le descuenten el mal llamado impuesto a las ganancias”.

¿Cómo sigue la negociación de Camioneros?

Tras el pedido del 131 por ciento de aumento, en el medio de una escalada inflacionaria que solo en 2022 marcó más de 66%, el jueves habrá un nuevo encuentro entre las cámaras empresariales y los representantes del sindicato. Además de dicho aumento, los Moyano le pidieron un bono de fin de año y una suba en los adicionales para todas las ramas.

La última oferta que los empresarios le hicieron a Camioneros fue de 84%, el cual fue rechazado de lleno por Pablo Moyano, quie dijo: “Los empresarios nos están faltando el respeto”. Por su parte, la ministra de Trabajo dijo: “El pedido de Camioneros afecta a la dinámica inflacionaria. No podemos generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida”.