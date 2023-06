"¿Si no es Sergio, puede ser Wado?": la respuesta del massismo y cómo sigue la interna tras el acto

"Si se decide que haya PASO, anotennos que vamos a estar. No se trata de vanidades personales. Estoy planteando una candidatura para el espaci. Que sea Juan, Pedro o Mickey para enfrentar el futuro. Unidad, unidad, unidad". Así cerró su discurso de 25 minutos Sergio Massa en el Movistar Arena de Malvinas Argenrinas frente a 12.000 militantes en el interior y otros 8.000 en el exterior segun los organizadores.

“Nosotros no extorsionamos, estamos dando nuestra visión” y “que nade se haga la víctima”, aseguró Massa. Así respondió a los que vieron en sus declaraciones de las últimas semanas un apriete por su candidatura. También le dedicó un párrafo a la oposición: “Soportamos el ataque permanente de una oposición que nunca mira el interés de los argentinos sino de las minorías intensas” que hoy “son Juntos por el cargo”.

“No puede ser que mientras Sergio se está matando en la gestión Scioli este paseando por la provincia de Buenos Aires. Tendría que estar recorriendo Brasil de punta a punta para solucionar el tema de los yuanes”. La bronca con el posicionamiento del ex Vicepresidente no se oculta entre los renovadores. Aclaran que no está incluido Eduardo Wado de Pedro en la queja hacia funcionarios que están de campaña: “Wado tiene una función que le encaja perfecto para hacer campaña. Tiene que recorrer el país, es su tarea”, indican dejándolo al margen de las críticas al ministro del Interior.

La alianza entre el cristinismo, el massismo, gobernadores, vicegobernadores y la CGT e intendentes está consolidada. En ese bloque hay varios nombres que pueden distribuirse para los espacios a cubrir desde Presidente hasta gobernador de la Provincia de Buenos Aires, cabeza de Senadores o Diputados en ese distrito. Hay lugar para discutir los posicionamientos de cada uno de ellos en esa mesa. “El candidato de unidad no tiene que ser obligatoriamente Massa, todos juegan. Se decidirá en la mesa de unidad”, afirman.

Axel, Sergio, Wado y Máximo son los nombres reiterados una y otra vez para cada una de las partes de la boleta. “¿Si Sergio no encabeza la nómina, aceptaría que ocupe ese lugar Wado?”, consultó BigBang. “Axel sería una buena opción”, respondió una fuente muy próxima a Massa.

Hoy el diálogo en la cúpula del Frente de Todos encuentra dos mesas, una en la que se reúnen Sergio y Alberto y otra en la que se juntan Sergio y Cristina. De esta manera confirman el momento político y el puente que realiza entre ambos el ex titular de Diputados.

Alberto Fernández tiene un peso específico menor en el Frente de Todos aseguran desde el Frente Renovador. “SI Alberto quiere tener dos candidatos a diputados y a concejales los va a tener, no se los vamos a negar”, afirmó un operador massista quien espera también un “gesto de grandeza” de Daniel Scioli. Así denomina a la posibilidad que decline su postulación en búsqueda de la unidad. Hay acercamientos para lograr a un acuerdo afirman, inclusive con un lugar para el exmotonauta si este lo solicita. No es sencillo para nadie obtener los avales para la presentación de las listas. Es un trabajo importante para acercar las firmas que garanticen la presencia en las elecciones. El Frente Renovador consiguió 46.000 de las 50.000 que esperaban tener el día de ayer.

El 10° Congreso del Frente Renovador se realizó bajo la frase peronista “mejor que decir es hacer”. Plantó bandera a escasos 4 días de la presentación de las listas y a 14 de las candidaturas. El evento comenzó con las palabras de varkos dirigentes nacionales y provinciales que también cumplen funciones en cargos ejecutivos y legislativos. Se escucharon las voces de Cecilia Moreau, Presidenta de la Cámara de Diputados; José Ignacio de Mendiguren, secretario de Producción; Diego Giuliano, ministro de Transporte; Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos entre otros. También en el escenario estuvo presente Malena Galmarini, presidenta de AySa y Mariano Arcioni.

En un auditorio colmado 3 pantallas gigantes emitían constantemente imágenes de la bandera argentina y sobre los dos laterales las intervenciones de los dirigentes. Por ese primer escenario desfilaron todos ellos mientras en último lugar habló Massa desde otra posición entre los asistentes. Lo hizo desde uno circular caminando y mirando hacia todos los espectadores.

Hubo adhesiones y mensajes de diversos sectores del arco político. Varios gobernadores hicieron un nuevo llamado a la unidad y el federalismo. Con la misma impronta del documento emitido el miércoles pasado luego de la reunión en la sede del CFI. Los mandatarios provinciales que saludaron fueron Gustavo Sáenz, Salta; Oscar Herrera Ahuad, Misiones; Rolando Figueroa, Neuquén; Alberto Weretilneck, Río Negro; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; y Gustavo Bordet, Entre Ríos.

Saénz fue uno de los más claros al hablar de consenso para definir el candidato: “Hay que dejar las mezquindades individuales y las políticas propias de lado”. En el mismo sentdo unitario se expresó el fueguino Gustavo Melella y junto a Bordet y luego lo haría Arcini en vivo apuntaron al tema del federalismo y la labor destacada de Massa desde el ministerio.

Máximo Kirchner hizo llegar su mensaje exhortando a sostener la unidad del Frente de Todos y señaló que Argentina no puede darse el lujo de no construir una nueva oportunidad para su pueblo. Lo propio hicieron los diputados Hugo Yasky, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Carlos Heller. Entre los intedentes el local Leonardo Nardini, Malvinas Argentinas; Ariel Sujarchuk, Escobar; Jorge Ferraresi, Avellaneda.

Uno de los primeros en exponer fue el senador bonaerense José Luis Pallares quien propuso que Sergio Massa sea el encargado de llevar adelante las politicas de alianzas del Frente Renovador.

Malena Galmarini a su turno señaló: “Tenemos al mejor líder y seguramente cuando le den la oportunidad va a ser el mejor presidente”.

Entre los asistentes se encontraba Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT. Su esposa Blanca Cantero es la intendenta de Gral. Perón, quien integra las filas del tigrense y fue una de las oradoras. La central obrera en las próximas horas emitirá un comunicado similar al de los gobernadores, instando a la unidad del Frente de Todos y la búsqueda de un candidato de consenso. Sindicalistas encabezados por Héctor Daer sostienen la candidatura de Sergio Massa. Ya se ha expresado en ese sentido entre otros Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN. Otro sector encolumnado detrás de Luis Barrionuevo promueve a Wado de Pedro. Los intendentes bonaerenses también emitirán su pronunciamiento en apoyo hacia el consenso, similar al realizado por los gobernadores.

Estuvo Gustavo Vera, titular de la La Alameda y de conocida cercanía con el Papa Francisco confirmó que el Pontífice estará aquí el próximo invierno. En otros tiempos la relación de Bergoglio y Massa no era la mejor. Hoy, el residente en el Vaticano fue uno de los facilitadores del puente entre la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Hay mucho más orden político para adentro de lo que aparentemente se ve y alguna racionalidad hay. Nadie se suicida en este mundo”, sentenció un hombre del primer círculo de Sergio Massa al finalizar el acto.