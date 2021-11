"Si no querés que te sigan robando, eliminalos": el bizarro spot del "Juego del Calamar" de una candidata de Salta

El Juego del Calamar se convirtió no hace mucho en el mejor estreno de Netflix, sumando 142 millones de espectadores nuevos durante las primeras cuatro semanas. De acuerdo con las cifras de la plataforma, la serie de Corea del Sur llegó a representar el 28% en todo el consumo de televisión solamente en Estados Unidos. Por esta razón, no sorprende que la concejala por la ciudad salteña de Rosario Lerma y quien disputa por una banca en el senado provincial, Griselda Galleguillos, utilizara la exitosa ficción para su propia campaña electoral. Lo que sí llama la atención es que no es la primera vez que realiza una cruzada de estas características.

En el breve video se la puede ver a Galleguillos -referente del dirigente Alfredo Olmedo- vestida de la popular muñeca que inauguró el primer juego de la tira surcoreana cantando en apoyo de Carlos Zapata, diputado provincial por Juntos. "Jugaremos gana el amarillo. Votaremos gana el amarrillo", comienza el insólito clip, que no tardó en ser calificado de "bizarro" y agrega: "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos".

Pero lo que resulta aún más llamativo es que esta no es la primera vez que la concejala de Salta llama la atención con videos de este estilo. Durante las últimas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas, se presentó con la lista 430 por el departamento Rosario de Lerma y lanzó su precandidatura a senadora provincial de Salta con un llamativo spot, donde dispara contra "los políticos de turno" a pesar de que ella ya va por su tercer mandato.

Bailando arriba de una terraza, con una campera atada a la cintura y un short corto de jean, la concejala cantó: "Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Los políticos de turno mostraron sus hilachas. Su honestidad barata no me baja la bombacha. Los políticos de siempre, que nunca están presentes, con traje y corbata también son delincuentes. Quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo los corruptos al banquillo".

Con un pasado más que polémico, el nombre de Griselda Galleguillos ya se había convertido en noticia por sus polémicos sorteos de bombachas y de bebidas alcohólicas a través de las redes sociales y por publicar un video del famoso "kiki challange" (bailar una canción popular bajándose de un auto en movimiento) junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, quien también es concejal y ahora se presenta como candidato a senador suplente.

De hecho, en 2019 ya había publicado un rap pidiéndole al intendente local que pagara el bono municipal y denunciando corrupción. Además, en los últimos años se encargó de realizar diferentes sorteos en su cuenta de Facebook. Dos de los que más repercusión tuvieron fueron uno cuyo premio eran bombachas y otro en el que el ganador se llevaba un cajón de cervezas, aunque ella se encargó de sostener un cartel con la leyenda "Si vas a beber, no conduzca".

En septiembre de aquel año y en una estrategia para aumentar seguidores, sumar “me gustas” y promocionar su campaña, Galleguillos se animó a posar en bikini y saludó a los estudiantes por el día de la primavera luciendo un revelador traje de baño estilo bikini, con el característico color amarillo de Juntos por el Cambio. "Si no te queres ir del país por no tener laburo. Eliminalos. Si no querés que te sigan robando. Eliminalos", concluye el remix con base de cumbia.