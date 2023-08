“Si te la chorean te querés matar”: Jorge Macri propone desaparecer la SUBE y beneficiar al extranjero

A solo cinco días de las PASO, los candidatos están haciendo recorridas por los medios de comunicación y sobre todo terminando de intentar convencer a lo que resta del electorado. En este contexto, toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se despertó este martes con un spot que recorrió las redes sociales y no tardó en convertirse en tendencia por la nueva propuesta de campaña de Jorge Macri: eliminar para siempre la tarjeta SUBE.

En el spot Macri propone cambiar “lo viejo por lo nuevo”, haciendo un paralelismo tal vez con el “cambio”, “elegir lo nuevo” y no “quedarse en el pasado”. "¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste cargarla? Y si sos turista… peor”, reza el spot electoral. Es que una de las preocupaciones del candidato a jefe de Gobierno es que los y las turistas tengan mejores experiencias cada vez que visiten la Ciudad, de hecho, también propuso como medida para mejorar la educación sería “Implementar cursos intensivos de inglés” para que “todos los porteños sepan 60 o 70 frases para hacer sentir al turista como en casa”.

La propuesta no se queda ahí, el spot continúa: “El mundo ya fue para otro lado. Si soy jefe de Gobierno quiero que puedas usar el transporte público con tu celular o una tarjeta de crédito directamente” y cerró: “Porque no hace falta inventar la rueda y esto, de nuevo, quedó viejo”.

Claro que la propuesta sorprendió a todos en redes y “Argenzuela”, ciclo que conduce Jorge Rial por la mañana de Radio 10, no fue la excepción. Sin embargo, Macri no retrocedió ni un paso: “Si te chorean la SUBE te querés matar”, sentenció y ante la mirada de todo el equipo radial aclaró que quiere cambiarla por un nuevo sistema porque esta “es tecnología vieja y cara”.

Las respuestas en redes sociales no tardaron en caer. Están algunos detractores que defenestraron a Jorge: “Decime que te están financiando la campaña los bancos sin decir que te están financiando la campaña los bancos”; “Imaginate sacar el celular en constitución. Como se nota que jamás salen del country ustedes”; “No hay que inventar nada, que la SUBE funcione como corresponde y el turista compre la tarjetita y la recargue como en cualquier lugar del mundo! ¿O ya tenés un nuevo currito en vista?”; “Mamita lo que es no haberse tomado nunca un micro eh. Tarjeta de crédito? Viven en un mundo paralelo”.

Otros, lo apoyaron: “La sube es una tarjeta NFC encriptada, nada más. Toda la "lógica" está en el lector, que podría levantar una tarjeta de crédito como funciona en muchísimos lugares del mundo”; “Los uruguayos nos prestamos la sube entre amigos y familiares para cuando vamos porque hace años que no se consigue el plástico. Nunca visto el atraso que tienen!!”; “Muy buena propuesta”.

Más declaraciones de Jorge Macri en “Argenzuela”

"Debo reconocer que hace dos años Larreta fue el que me trajo a la Ciudad"

"Estudié, viví y tengo toda una historia con la Ciudad de Buenos Aires"

"Si una agrupación política moviliza con menores de edad, voy a iniciar una demanda penal que tendrá también multas económicas para la agrupación"