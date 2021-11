"Si tuviéramos las taser...": la palabra del Gobierno porteño, tras el asesinato de Lucas en manos de la Policía

Pasaron más de 24 horas desde que Lucas González recibió dos disparos en la cabeza por parte de efectivos de civil de la Policía de la Ciudad. El adolescente falleció en horas de la tarde y la Justicia ahora investiga a los efectivos que intervinieron en el ataque. Cerca de las ocho de la noche, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires brindó una conferencia de prensa en la que volvió a instalar el uso de las taser y respaldó el accionar policial: "Si tuviéramos las taser, esto no habría pasado".

"En primer lugar, quiero hacerle llegar mi más profundo pésame a los papás de Lucas, a sus familiares y amigos; ante este hecho irreparable, como lo es la pérdida de una vida, en un dolor que nos atraviesa a todos. Por eso, quiero dejar bien en claro que ayer, anoticiado del hecho, inmediatamente ordené a la oficina de Transparencia y Control Externo, que realice el sumario administrativo correspondiente a los efectos de deslindar las responsabilidades, el desarme de los efectivos. Los separamos de función operativa y el pase a disponibilidad", arrancó D'Alessandro.

La investigación está en manos del Juzgado de menores N°4, ya se ordenó la detención de los policías involucrados en el asesinato de Lucas y las pericias quedaron en manos de la Policía Federal. "Desde un primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia y, para que quede claro, la oficina de Transparencia y Control se creó con la Policía de la Ciudad, porque nosotros entendimos que a diferencia del resto de las fuerzas, que tienen lo que se denomina 'asuntos internos', este es un proceso más transparente. Está conformada sólo por civiles y eso nos garantiza que se pueda transparentar".

Consultado sobre el accionar policial, D'Alessandro afirmó: "Como lo hicimos siempre, nos van a encontrar apoyando al policía que realiza las cosas bien y que créanme que es su gran mayoría. Pero de la misma manera, seremos inflexibles ante los policías que actúen fuera de la ley y así nos van a encontrar".

A la hora de explicar qué es lo que hacían los efectivos de civil a las nueve de la mañana y por qué detuvieron al auto en el que viajaban Lucas y sus amigos, el funcionario porteño esquivó la respuesta: "El episodio fue comunicado de forma inmediata, de hecho están las modulaciones que están a disposición de la Justicia. Con respecto al accionar, no voy a hablar porque está en materia de investigación. Las brigadas muchas veces actúan por orden de juzgados o investigaciones específicas donde no están uniformadas. Muchas veces también es una forma de prevención para atacar diferentes modalidades de delito. Eso no quiere decir que no tengan que identificarse al momento de actuar, con los chalecos y las credenciales correspondientes; dándose a conocer como funcionarios públicos policiales".

De acuerdo al relato de los jóvenes que viajaban junto a Lucas en el auto, los efectivos nunca se identificaron: ellos creyeron que se trataba de un intento de robo y por eso escaparon del lugar. "Las pericias y la recolección de las pruebas está a cargo de otra fuerza para transparentar este orden judicial, nosotros no vamos a emitir opinión porque es materia de investigación y sí, nos ponemos a disposición de la Justicia".

Un momento de tensión se vivió cuando un periodista del sitio IP noticias le preguntó al funcionario por qué el parte del caso no se comunicó de la forma en la que se suele comunicar a los periodistas. "No sé de dónde te llegó (el parte, en el que se hablaba de un enfrentamiento), ni quién te lo envió; pero lo podemos poner a disposición de la Justicia. En el parte que tengo, nunca se habló de un enfrentamiento. No sé de qué manera vos en particular te comunicás con la Policía o con quien te pase lso partes, desde el ministerio no creo que te hayan girado ningún parte.", esquivó D'Alessandro, al tiempo que explicó cuál es el correcto accionar de la Fuerza antes de disparar: "Primero se tiene que identificar. Hay que ver cada caso en concreto. Tiene que demostrar que está en riesgo su vida o la de terceros. Hay una multiplicidad de factores que se tienen que tomar en cuenta. El policía está formado y capacitado para actuar de la manera correspondiente. Por eso ahora es materia de investigación y se determinará si hubo un exceso en el accionar policial".

Consultado por el episodio de violencia que se vivió en Plaza Constitución en las últimas horas, el funcionario aclaró: "En ese caso específico, se recibe la denuncia de una persona que estaba con un cuchillo amenazando a los transeúntes, fueron policías a reducirlo. Es un caso muy parecido al que se dio en Figueroa Alcorta, que terminó siendo asesinado cuando fue alcanzado por el puñal de este delincuente. Lo mismo pasó en esta situación, de hecho hay un policía herido. Pero esta es otra situación. Si tuviéramos las Taser, si nos hubieran permitido... esto no hubiera pasado. Hoy lo que hay que hablar es de este hecho irreparable, por eso estamos acá para dar la versión del Ministerio de Justicia y Seguridad".